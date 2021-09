Covid-19 - Corona in Dresden: Wieder hohe Zahl an Neuinfektionen am Freitag

Wegen der hohen Inzidenz gilt in Dresden ab Samstag die 3G-Regel. Die gute Nachricht: Die Zahl der Corona-Patienten in den sächsischen Kliniken ist noch weit von der kritischen Marke entfernt. Alle Einzelheiten zur Pandemielage im Überblick.