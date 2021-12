Dresden

Die Woche endet mit einem Hauch Hoffnung: Auch wenn die Zahl der Neuinfektionen nach wie vor hoch ist, sinkt in Dresden die Inzidenz. Bald könnte der Wert wieder unter die Marke von 1000 sinken.

Inzidenzwert in Dresden knapp über 1000

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt Dresdens Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen am Freitag bei 1005,5 und damit deutlich niedriger als am Donnerstag, als das RKI einen Wert von 1076,9 errechnet hatte. Im Vergleich zum vergangenen Freitag (735,7) hat sich der Wert deutlich erhöht. Vor genau einem Jahr, in der zweiten Coronawelle, stand die Stadt bei 220 Neuinfektionen in sieben Tagen unter 100 000 Einwohnern.

Weil Dresden mit dem Überschreiten der 1000er-Marke zum Corona-Hotspot wurde, gilt seit Mittwoch für alle, die nicht geimpft oder genesen sind, eine Ausgangssperre zwischen 22 und 6 Uhr. Grundlage für die Maßnahme bildet die aktuelle Corona-Notfall-Verordnung des Freistaates. Die Betroffenen dürfen nur noch aus triftigen Gründen wie etwa bei medizinischen Notfällen das Haus verlassen. Die bisherigen Kontaktbeschränkungen und Einschränkungen im öffentlichen Leben für Ungeimpfte und Nichtgenesene gelten weiter.

Dresdens Inzidenz im Vergleich

Die sachsenweite Inzidenz ist am Freitag deutlich gestiegen und liegt bei 1224,7. Am Donnerstag lag der Wert noch bei 1180,1. Kein Bundesland verzeichnet derzeit mehr Neuinfektionen. Thüringen hat mit 1013,6 die Marke von 1000 überschritten, in Sachsen-Anhalt liegt die Inzidenz bei 757,2. Am entspanntesten ist die Lage in Schleswig-Holstein, wo in einer Woche auf 100 000 Einwohner 151,1 Fälle kommen. Im Freistaat Sachsen ist die Lage im Landkreis Mittelsachsen am dramatischsten, wo die Inzidenz bei 2062,5 liegt. Den niedrigsten Wert weist die Stadt Leipzig (696,9) auf. Der deutschlandweite Wert liegt bei 442,1.

10 weitere Corona-Tote in Dresden

Die Stadt hat am Freitag 10 weitere Corona-Todesfälle in ihren Daten erfasst. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Verstorbenen seit Pandemiebeginn auf 1284. Der letzte bekannten Todesfälle ereigneten sich am Mittwoch. In den vergangenen 14 Tagen starben allein 51 Menschen in Folge ihrer Infektion.

Das RKI schlüsselt die Todesfälle in Dresden nach Alter und Geschlecht auf, wobei das Institut noch nicht alle Verstorbenen erfasst hat. In der Altersgruppe der 35- bis 59-Jährigen zählt das RKI bislang 30 Todesopfer: 18 männliche und zwölf weibliche. Noch jünger, zwischen 15 und 34 Jahren, waren zwei Männer. Der Großteil der Verstorbenen war stattdessen 80 Jahre oder älter, genauer 409 Männer und 504 Frauen. Unter den 60- bis 79-Jährigen sind es 228 männliche und 101 weibliche Todesopfer.

Gesundheitsamt meldet 1034 Neuinfektionen

Das Gesundheitsamt meldet am Freitag 1034 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Wegen der enormen Fallzahlen war die Stadt in den vergangenen Tagen nicht mehr in der Lage, alle Neuansteckungen zeitnah und vollständig zu bearbeiten. Nun, heißt es aus dem Amt, bildeten die aktuellen Zahlen wieder das Infektionsgeschehen ab. Das sei durch zusätzliches Personal und eine Verfahrensumstellung möglich. So informiert das Gesundheitsamt positiv Getestete ab 1. Dezember nur noch schriftlich über das Testergebnis und die Quarantäne, um Kapazitäten für andere Bereiche zu sparen.

Seit März 2020 zählt Dresden 65 958 nachgewiesene Coronainfektionen. In 51 373 Fällen sind die Patienten wieder genesen. Die Zahl ist jedoch nur geschätzt und meint diejenigen, die zehn Tage nach einem positiven Test keine ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen mussten. Bei Patienten, die im Krankenhaus behandelt wurden, beträgt die Frist 30 Tage. Die Zahl der aktuell ansteckenden Personen schätzt das Gesundheitsamt auf 13 301.

Kliniken weit über der Belastungsgrenze

Aufgrund der steigenden Infektionszahlen wird die Lage in Sachsens Kliniken immer angespannter. Seit mehr als zwei Wochen arbeiten die Krankenhäuser über der Belastungsgrenze, die bei 1300 Corona-Patienten auf Normalstation liegt. Am Donnerstag zählte das Sächsische Sozialministerium 2074 Patienten, die nicht intensivmedizinisch behandelt werden mussten. Die Zahl ist seit Mittwoch (2083) wieder gesunken. Vor sieben Tagen waren es 146 Patienten weniger. 87,7 Prozent aller nicht-intensivmedizinischen Behandlungsplätze sind belegt. Aktuelle Zahlen veröffentlicht das Ministerium am Nachmittag.

Intensivpatienten werden ausgeflogen

Auch Sachsens Intensivstationen sind überlastet. Hier zählt das Sozialministerium derzeit 609 (+23 seit Mittwoch) Covid-Patienten. Vor einer Woche waren es noch 75 Intensivpatienten weniger. Die verfügbaren Intensivkapazitäten für Menschen mit und ohne Covid-19 sind zu 96,2 Prozent ausgereizt. Eine Behandlung von Corona-Infizierten ist zum Teil nur noch möglich, weil andere, planbare Eingriffe und Behandlungen verschoben werden. Zudem wurde bereits mit der Verlegung von Corona-Intensivpatienten in andere Regionen Deutschlands begonnen.

Die Lage im Krankenhauscluster Dresden

Neben den sachsenweiten Werten meldet das SMS auch Daten zum Krankenhauscluster Dresden, zu dem die Stadt Dresden und die Landkreise Meißen, Sächsische-Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen und Görlitz gehören. Am Donnerstag zählten die Kliniken 806 (+1 seit Mittwoch) Covid-Patienten auf Normalstation, was deutlich über der festgelegten Belastungsgrenze von 500 liegt. 86,2 Prozent aller nicht-intensivmedizinischen Behandlungsplätze sind belegt.

Auf den Intensivstationen zählen die Krankenhäuser 308 (+17) Corona-Patienten, was ebenfalls deutlich über der Belastungsgrenze von 170 liegt. Die Stationen sind zu 96,3 Prozent ausgelastet.

Die Stadt Dresden meldet am Freitag 46 Krankenhauseinweisungen von Covid-Erkrankten. Das ist ein trauriger Rekordwert seit Ausbruch der Pandemie. Die Zahl kann jedoch auch Aufnahmen vergangener Tage enthalten. Seit Pandemiebeginn wurden 3315 Corona-Infizierte im Krankenhaus behandelt.

Wer infiziert sich in Dresden?

Das RKI schlüsselt die Coronafälle in Dresden nach Alter und Geschlecht auf. Aktuell zählt das Institut 30 942 Infektionen bei männlichen und 34 116 bei weiblichen Personen.

In den Altersgruppen sieht die Verteilung wie folgt aus. 1491 (+25 seit Donnerstag) Infektionen sind unter den Null- bis Vierjährigen bekannt, 8389 (+223) unter den Fünf- bis 14-Jährigen, 18 278 (+271) unter den 15- bis 34-Jährigen, 24 017 (+402) unter den 35- bis 59-Jährigen, 7909 (+106) unter den 60- bis 79-Jährigen und 4974 (+41) Infektionen in der Altersgruppe 80 plus.

Coronafälle in Schulen, Kitas, Heimen

Neben den Infektionszahlen berichtet die Stadt auch täglich über Corona-Lage in Dresdner Gemeinschaftseinrichtungen. Nach den aktuellen Angaben sind 92 Schulen und 135 Kindertagesstätten von Ausbrüchen betroffen. Die Zahl der betroffenen Kitas ist deutlich gestiegen, die Zahl der Schulen gesunken. Allerdings tauchen Schulen, die teilweise oder vollständig geschlossen sind, in der Bilanz des Gesundheitsamtes nicht mehr auf. Wie viele Kinder, Pädagogen und Mitarbeiter der Einrichtungen in Quarantäne sind, ist aus den Zahlen der Stadt nicht mehr abzulesen. Durch die rasante Virusausbreitung hinkt das Gesundheitsamt bei der Erfassung der Daten hinterher. In acht Pflegeeinrichtungen sind aktuell Coronaausbrüche bekannt. Obdachlosen-, Asyl- und Behinderteneinrichtungen zählen dagegen im Moment keine Covid-Fälle.

Von Thomas Baumann-Hartwig