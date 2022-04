Dresden

Die Zahl der Neuinfektionen sinkt in Dresden langsam aber sicher. Gleichzeitig steigt die Zahl der Todesfälle auf mittlerweile 1685 seit Pandemiebeginn. So sieht die Corona-Lage im Einzelnen aus.

Inzidenz bleibt unter dem Bundesdurchschnitt

Am Mittwoch liegt die Inzidenz in Dresden nach Angaben des RKI bei 667 und fällt damit niedriger aus als am Vortag (704,7). Zum Vergleich: Am vergangenen Mittwoch lag die Inzidenz in Dresden bei 480. Allerdings fiel der Wert so gering aus aufgrund der fehlenden Meldungen über die Ostertage. Mit der aktuellen Inzidenz liegt Dresden unter dem Bundesdurchschnitt von 887,6.

Der sachsenweite Durchschnitt liegt bei 647,2. Die höchste Inzidenz im Freistaat hat die Stadt Leipzig (956,2), die niedrigste der Landkreis Görlitz (419,1). Keine der 13 Regionen in Sachsen weist mehr eine Inzidenz von über 1000 aus, aber nur drei liegen unter 500.

Auf Länderebene hat Sachsen derzeit den drittniedrigsten Wert im Inzidenz-Ranking. Ganz vorn liegt Niedersachsen mit 1339,4 Neuinfektionen unter 100 000 Einwohnern in einer Woche, gefolgt von Schleswig-Holstein (1247,6). Die niedrigste Inzidenz hat Berlin (500), danach kommt Thüringen (589,3).

652 Neuinfektionen in Dresden

Die Stadtverwaltung meldet am Mittwoch 652 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Diese Zahl enthält wie immer auch Nachmeldungen. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich 203 238 Dresdner nachweislich mit dem Virus infiziert. Das wäre bei 560 000 Einwohnern mehr als jeder Dritte. Allerdings gibt es auch Menschen, die sich schon mehrfach mit Corona infiziert haben. Ein Blick in die städtische Statistik zeigt, dass die Zahl der Coronafälle seit Ende März kontinuierlich sinken.

193 107 Personen sind bislang von ihrer Infektion genesen, das ist einer mehr als am Dienstag. Hierbei handelt es sich jedoch um einen Schätzwert, der alle Infizierten inkludiert, die zehn Tage nach einem positiven Test keine weitere ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen mussten.

Zieht man die Zahl der Genesenen und der Verstorbenen von der Gesamtzahl der Infektionen ab, erhält man die Zahl der aktiven Fälle. Das sind am Mittwoch 8446 und damit 650 mehr als am Dienstag. Aber auch dieser Wert ist nur eine Schätzung, weil mit der Omikron-Variante viele leichte Verläufe auftreten und die Betroffenen mitunter gar nicht merken, dass sie sich infiziert haben.

Dresden zählt ein neues Corona-Todesopfer

Die Stadt meldet am Mittwoch einen neuen Corona-Todesfall. Seit Pandemiebeginn sind in Dresden 1685 Menschen nach einer Infektion gestorben. Der letzte Todesfall ist auf den 25. April datiert. Todesmeldungen erreichen das Gesundheitsamt oft mit Verzögerung und gehen deshalb verspätet in die Bilanz ein.

Das RKI schlüsselt die Todesfälle in Dresden nach Alter und Geschlecht auf. In der Altersgruppe 35 bis 59 Jahre zählt das RKI bislang 40 männliche und 20 weibliche Verstorbene. Noch jünger, zwischen 15 und 34 Jahren, waren zwei Männer. Der Großteil der Verstorbenen war 80 Jahre oder älter, genauer 554 Männer und 609 Frauen, das ist eine Frau mehr als am Montag. Unter den 60- bis 79-Jährigen sind 315 männliche und 144 weibliche Todesopfer registriert, ein Mann und eine Frau mehr als am Montag.

Die Lage in den sächsischen Kliniken

Das Sächsische Sozialministerium (SMS) meldete am Dienstag 873 Patienten mit Corona auf den Normalstationen im Freistaat. Das sind acht mehr als am Montag. Die Stationen sind zu 71,3 Prozent ausgelastet. Auf den Intensivstationen zählte das SMS 123 Patienten mit Covid-19 und damit fünf weniger als am Vortag. Die Bettenauslastung liegt bei 68 Prozent. Tagesaktuelle Werte veröffentlicht das SMS an Nachmittag.

Die Lage im Krankenhauscluster Dresden

Neben den sachsenweiten Werten meldet das SMS auch Daten zum Krankenhauscluster Dresden, zu dem die Stadt Dresden und die Landkreise Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen und Görlitz gehören. Hier wurden am Montag 295 Patienten mit Corona gemeldet und damit 18 mehr als am Vortag. Die Betten sind zu 76,8 Prozent ausgelastet. Auf den Intensivstationen liegen 56 Kranke mit einer Coronainfektion, zwei mehr als am Vortag. Die Auslastung liegt bei 70,9 Prozent.

Die Landeshauptstadt Dresden meldet am Mittwoch fünf Neueinweisungen von Corona-Patienten in Krankenhäuser. Wobei unter diese Zahl auch Menschen fallen, die wegen einer anderen Krankheit ins Krankenhaus kommen und dann dort positiv getestet werden. Seit Beginn der Pandemie wurden 5402 an Covid erkrankte Dresdner stationär versorgt.

Wer sich in Dresden ansteckt

Das Robert-Koch-Institut hat Infektionen bei 96 995 männlichen und 105 471 weiblichen Personen in Dresden seit Ausbruch der Pandemie registriert. In der Altersklasse der Null- bis Vierjährigen hat das RKI bislang 5715 Infizierte registriert, das sind 17 mehr als am Dienstag. Bei den Fünf- bis 14-Jährigen sind es 32 160 Infektionen (+92), bei den 15- bis 34-Jährigen 62 036 (+435), bei den 35- bis 59-Jährigen 74 857 (+464), bei den 60- bis 79-Jährigen 19 218 (+143) und bei der Generation 80 Jahre plus 8480 (+42).

Keine Zahlen mehr zu Kitas und Schulen

Die Stadt meldet am Mittwoch Coronafälle in sechs Pflegeeinrichtungen, das sind zwei mehr als am Dienstag. In Asylunterkünften, Obdachloseneinrichtungen und Heimen für Menschen mit Behinderung sind keine Fälle bekannt. Zahlen zu Schulen und Kitas veröffentlicht die Stadt nicht mehr, seitdem die Meldepflicht für die Leitungen der Einrichtungen entfallen ist.

Von lc