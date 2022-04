Dresden

„Keine neuen Fälle“ steht im Corona-Dashboard des Robert-Koch-Instituts (RKI) zu lesen, egal ob der Nutzer auf Dresden klickt, Görlitz oder Bautzen. Ganz Sachsen hat am Ostersonntag wie bereits am Karsamstag keine neuen Zahlen gemeldet. Entsprechend wenig aussagekräftig sind die errechneten Inzidenzwerte. Die sehen so aus:

Inzidenz im Sinkflug

Laut RKI liegt Dresdens Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen am Sonntag bei 672,4. Damit ist der Wert seit Samstag (752,9) deutlich gesunken. Zum Vergleich: Vor einer Woche lag die Inzidenz bei 1083, vor einem Jahr dagegen bei 134,5.

Dresden liegt am Sonntag weiter über dem sachsenweiten Durchschnitt von 621,7. Die höchste Inzidenz im Freistaat hat die Stadt Leipzig (799,3), die niedrigste der Erzgebirgskreis (431,7). Keine der 13 Regionen in Sachsen weist mehr eine Inzidenz von über 1000 aus, drei liegen unter 500.

Auf Länderebene liegt Sachsen derzeit auf dem dritten Platz im Inzidenz-Ranking der niedrigsten Werte. Ganz hinten befindet sich das Saarland mit 1193,1 Neuinfektionen unter 100 000 Einwohnern in einer Woche, gefolgt von Bremen (1119,9). Die niedrigste Inzidenz hat Berlin (483,6), danach kommt Brandenburg (498,8). Zu bedenken ist dabei, dass wegen der Feiertage generell weniger getestet und gemeldet wird. Einzelne Länder wie Sachsen, Baden-Württemberg, Niedersachsen und Brandenburg melden derzeit keine oder nur unvollständige Werte. Bundesweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 834,3 erstmals seit Ende Januar sank der Wert diese Woche unter die 1000-Marke.

1669 Covid-Todesfälle seit März 2020

Das RKI meldete zuletzt am Donnerstag einen neuen Corona-Todesfall. Seit Pandemiebeginn sind in Dresden 1669 Menschen nach einer Infektion gestorben. Der letzte bekannte Todesfall ist auf den 12. April datiert. Viele Todesmeldungen erreichen das Gesundheitsamt mit Verzögerung und gehen deshalb verspätet in die Bilanz ein.

Das RKI schlüsselt die Todesfälle in Dresden nach Alter und Geschlecht auf. In der Altersgruppe 35 bis 59 Jahre zählt das RKI bislang 38 männliche und 21 weibliche Verstorbene. Noch jünger, zwischen 15 und 34 Jahren, waren zwei Männer. Der Großteil der Verstorbenen war 80 Jahre oder älter, genauer 549 Männer und 602 Frauen. Unter den 60- bis 79-Jährigen sind 313 männliche und 144 weibliche Todesopfer registriert.

Bettenbelegung unter der Überlastungsgrenze

Das Sächsische Sozialministerium (SMS) registrierte zuletzt am Donnerstag 1094 Patienten mit Corona auf den Normalstationen im Freistaat. Das sind 72 weniger als am Vortag. Seither ist das Dashboard des Landes nicht aktualisiert worden. Gleiches gilt für die Intensivstationen, die am Donnerstag mit 170 Erkrankten belegt waren.

Die Lage im Krankenhauscluster Dresden

Neben den sachsenweiten Werten meldet das SMS auch Daten zum Krankenhauscluster Dresden, zu dem die Stadt Dresden und die Landkreise Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen und Görlitz gehören. Auch hier stehen die Zahlen wegen der Feiertage Zuletzt wurden am Donnerstag auf Normalstation 360 Patienten gemeldet, auf den Intensivstationen 82.

Wer sich in Dresden ansteckt

Das Robert-Koch-Institut hat in seinen Daten Infektionen bei 93 796 männlichen und 101 861 weiblichen Personen in Dresden seit Ausbruch der Pandemie registriert. In der Altersklasse der Null- bis Vierjährigen sind 5594 Infektionen aufgeführt und damit 14 mehr als am Donnerstag. Bei den Fünf- bis 14-Jährigen sind es 31 715 (+61), bei den 15- bis 34-Jährigen 59 560 (+334), bei den 35- bis 59-Jährigen 72 309 (+341), bei den 60- bis 79-Jährigen 18 312 (+115) und bei der Generation 80 Jahre plus 8167 (+42). Seit Freitag sind die Zahlen unverändert geblieben.

Keine Zahlen mehr zu Kitas und Schulen

Zahlen zu Schulen und Kitas sind weggefallen, da die Leitungen der Einrichtungen wegen des geänderten „Leitfadens zur Kontaktpersonennachverfolgung und Absonderung in sächsischen Schulen und Kitas ab Schuljahr 2021/22“ nicht mehr verpflichtet sind, positive Corona-Fälle an das Gesundheitsamt zu übermitteln. In Pflegeeinrichtungen sind sieben Fälle von Coronainfektionen bekannt. Ob diese Zahl über die Feiertage aktualisiert wird, ist aus den Angaben der Stadt nicht ersichtlich.

