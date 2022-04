Dresden

Am Montag vor Ostern gibt es wieder einen Ausschlag nach oben und die Inzidenz entfernt sich von einem dreistelligen Wert. Dresden liegt über dem sächsischen Durchschnitt. Die Details vom Montag.

1326 Neuinfektionen in Dresden

Die Stadtverwaltung meldet am Montag 1326 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Wie immer enthält die Zahl auch Coronafälle von zurückliegenden Tagen, die erst heute in die Bilanz eingehen. Da die Stadt an Sonnabenden und Sonntagen keine Zahlen veröffentlicht, gehen auch Daten von diesen Tagen teilweise in die Bilanz der Montage ein.

Seit Ausbruch der Pandemie haben sich 192 120 Dresdner nachweislich mit dem Virus infiziert. Das wäre bei 560 000 Einwohnern etwa jeder Dritte. Allerdings gibt es auch Menschen, die sich schon mehrfach mit Corona infiziert haben.

176 214 Personen sind bislang von ihrer Infektion genesen, das sind 2332 mehr als am Freitag. Hierbei handelt es sich jedoch um einen Schätzwert, der alle Infizierten inkludiert, die zehn Tage nach einem positiven Test keine weitere ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen mussten.

Zieht man die Zahl der Genesenen und der Verstorbenen von der Gesamtzahl der Infektionen ab, erhält man die Zahl der aktiven Fälle. Das sind am Montag 14 249 und damit 1007 weniger als am Freitag. Aber auch dieser Wert ist nur eine Schätzung, weil mit der Omikron-Variante viele leichte Verläufe auftreten und die Betroffenen mitunter gar nicht merken, dass sie sich infiziert haben.

Sieben-Tage-Inzidenz in Dresden weiter über 1000

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt Dresdens Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen am Montag bei 1160,9. Damit ist der Wert seit dem Sonntag (1083) wieder gestiegen. Zum Vergleich: Vor einer Woche lag die Inzidenz bei 1608,5, vor einem Jahr dagegen bei 136,6.

Dresden liegt am Montag über dem sachsenweiten Durchschnitt von 1070,3. Die höchste Inzidenz im Freistaat hat der Landkreis Mittelsachsen (1423,3), die niedrigste der Landkreis Zwickau (780,7).

Auf Länderebene liegt Sachsen derzeit auf dem achten Platz im Inzidenz-Ranking der niedrigsten Werte. Ganz hinten befindet sich das Saarland mit 1561,4 Neuinfektionen unter 100 000 Einwohnern in einer Woche, gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern (1368,7). Die niedrigste Inzidenz hat Berlin (696,4), danach kommt Brandenburg (737,2). Bundesweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1080.

1657 Covid-Todesfälle seit März 2020

Die Stadt meldet am Montag einen neuen Corona-Todesfall. Seit Pandemiebeginn sind in Dresden 1657 Menschen nach einer Infektion gestorben. Der letzte bekannte Todesfall ist auf den 8. April datiert. Viele Todesmeldungen erreichen das Gesundheitsamt mit Verzögerung und gehen deshalb verspätet in die Bilanz ein.

Das RKI schlüsselt die Todesfälle in Dresden nach Alter und Geschlecht auf. In der Altersgruppe 35 bis 59 Jahre zählt das RKI bislang 38 männliche und 20 weibliche Verstorbene. Noch jünger, zwischen 15 und 34 Jahren, waren zwei Männer. Der Großteil der Verstorbenen war 80 Jahre oder älter, genauer 544 Männer und 595 Frauen. Unter den 60- bis 79-Jährigen sind 313 männliche und 144 weibliche Todesopfer registriert.

Bettenbelegung unter der Überlastungsgrenze

Das Sächsische Sozialministerium (SMS) registrierte am Sonntag 1169 Patienten mit Corona auf den Normalstationen im Freistaat. Das sind 10 weniger als am Vortag. Damit unterschreitet Sachsen weiter den kritischen Belegungswert von 1300. Vor einer Woche wurden 1324 Corona-Patienten auf Normalstationen behandelt. Derzeit sind 79,8 Prozent aller nicht-intensivmedizinischen Behandlungsplätze belegt. Aktuelle Zahlen veröffentlicht das Ministerium am Nachmittag.

Auf den Intensivstationen zählt das SMS 167 Erkrankte mit Corona, 20 weniger als am Vortag. Eine Woche zuvor behandelten die Kliniken 195 ITS-Patienten. Die kritische Grenze wäre bei 420 erreicht. Die verfügbaren Intensivkapazitäten für Menschen mit und ohne Covid-19 sind aktuell zu 67,1 Prozent ausgereizt.

Die Lage im Krankenhauscluster Dresden

Neben den sachsenweiten Werten meldet das SMS auch Daten zum Krankenhauscluster Dresden, zu dem die Stadt Dresden und die Landkreise Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen und Görlitz gehören. Am Sonntag wurden auf Normalstation 353 Patienten gemeldet, zehn weniger als am Vortag. Die Auslastung liegt bei 84,2 Prozent.

Auf den Intensivstationen liegen 88 Covid-Patienten und damit 21 weniger als am Vortag. Die Überlastungsgrenze liegt bei 170. 67,2 Prozent der Betten sind belegt.

Das Gesundheitsamt meldet am Montag acht Krankenhauseinweisungen von infizierten Personen. Die Zahl kann auch Nachmeldungen von Aufnahmen zurückliegender Tage und vom Wochenende enthalten. Zudem ist zu beachten, dass derzeit viele Krankenhauspatienten zwar Corona haben, aber wegen einer anderen Erkrankung aufgenommen wurden. Seit Beginn der Pandemie hat die Stadt 5205 Krankenhauspatienten mit einer Corona-Infektion registriert.

Wer sich in Dresden ansteckt

Das Robert-Koch-Institut hat in seinen Daten am Sonntag Infektionen bei 91 944 männlichen und 99 728 weiblichen Personen in Dresden seit Ausbruch der Pandemie registriert. In der Altersklasse der Null- bis Vierjährigen sind 5500 Infektionen aufgeführt und damit 16 mehr als am Sonntag. Bei den Fünf- bis 14-Jährigen sind es 31 332 (+70), bei den 15- bis 34-Jährigen 58 193 (+229), bei den 35- bis 59-Jährigen 70 813 (+233), bei den 60- bis 79-Jährigen 17 840 (+70) und bei der Generation 80 Jahre plus 7994 (+18). Im Vergleich zur vergangenen Woche sind das niedrige Werte.

Keine Zahlen mehr zu Kitas und Schulen

Die Stadt meldet am Montag Corona-Ausbrüche in neun Pflegeheimen. Gemeinschaftseinrichtungen für Behinderte, Flüchtlinge und Asylbewerber oder Obdachlose sind nicht betroffen. Zahlen zu Schulen und Kitas sind weggefallen, da die Leitungen der Einrichtungen wegen des geänderten „Leitfadens zur Kontaktpersonennachverfolgung und Absonderung in sächsischen Schulen und Kitas ab Schuljahr 2021/22“ nicht mehr verpflichtet sind, positive Corona-Fälle an das Gesundheitsamt zu übermitteln.

Von Thomas Baumann-Hartwig