Dass die Zahl der Neuinfektionen jeden Tag vierstellig ist, gehört zur Normalität in der fünften Corona-Welle. Da bildet der Mittwoch keine Ausnahme. Allerdings ist die Zahl von 2000 deutlich überschritten – ein neuer Rekordwert in der fünften Welle. Das ist die aktuelle Situation.

2474 Neuinfektionen in Dresden

Das Gesundheitsamt Dresden meldet am Mittwoch 2474 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Das ist ein neuer Rekordwert – ein trauriger Rekord allerdings. In dieser Angabe sind auch Nachmeldungen weiter zurückliegender Tage enthalten. Oft erreichen positive Testergebnisse das Gesundheitsamt verspätet und gehen erst an Folgetagen in die Bilanz ein.

Seit dem Ausbruch der Pandemie im März 2020 zählt die Stadt 138 894 Infektionen. Bei rund 560.000 Einwohnern bedeutet das: Fast jeder Vierte hat sich bereits einmal angesteckt. Das ist jedoch nur eine theoretische Rechnung, da sich Personen auch mehrfach infizieren können.

In 122 601 Fällen gelten die Infizierten als genesen. Das sind 1428 mehr als am Dienstag. Hierbei handelt es sich jedoch nur um einen Schätzwert des Gesundheitsamtes. Als genesen werden infizierte Personen bezeichnet, die zehn Tage nach einem positiven Test keine weitere ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Die Zahl der aktiven und damit ansteckenden Infektionen ist seit Dienstag um 1042 auf 14 688 gestiegen. Auch hierbei handelt es sich um eine Schätzung. Da viele Infektionen symptomfrei verlaufen und gar nicht erst erkannt werden, ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen.

Inzidenz in Dresden steigt

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt Dresdens Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen am Mittwoch bei 1179,6. Damit ist der Wert seit dem Vortag (1121,8) etwas gestiegen. Zum Vergleich: Am vergangenen Montag lag Dresden bei einer Inzidenz von 1014,5. Vor genau einem Jahr meldete Dresden einen Wert von 108,8.

Dresden liegt am Mittwoch unter dem sachsenweiten Durchschnitt von 1265,8. Die höchste Inzidenz im Freistaat hat der Vogtlandkreis (1530,1), die niedrigste der Landkreis Görlitz (869,3).

Auf Länderebene liegt Sachsen etwa im Mittelfeld, während Mecklenburg-Vorpommern mit 1767,2 Neuinfektionen unter 100 000 Einwohnern in einer Woche die höchste Inzidenz hat. Danach kommt Sachsen-Anhalt mit 1684,5. Den niedrigsten Wert hat Hamburg (587,7), gefolgt von Bremen (730,7). Bundesweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1319.

1605 Covid-Todesfälle seit März 2020

Die Stadt meldet am Mittwoch vier neue Corona-Todesfälle. Seit Pandemiebeginn sind in Dresden 1605 Menschen nach einer Infektion gestorben. Der letzte bekannte Todesfall ist auf den 8. März datiert. Nach den Daten der Stadt sind in den vergangenen zwei Wochen zwölf Menschen an oder mit Corona verstorben. Viele Todesmeldungen erreichen das Gesundheitsamt allerdings mit Verzögerung und gehen deshalb erst spät in die Bilanz ein.

Das RKI schlüsselt die Todesfälle in Dresden nach Alter und Geschlecht auf. In der Altersgruppe 35 bis 59 Jahre zählt das RKI bislang 36 männliche und 18 weibliche Verstorbene. Noch jünger, zwischen 15 und 34 Jahren, waren zwei Männer. Der Großteil der Verstorbenen war 80 Jahre oder älter, genauer 523 Männer und 580 Frauen. Unter den 60- bis 79-Jährigen sind 301 männliche und 141 weibliche Todesopfer registriert.

Zahl der Covid-Patienten steigt

Das Sächsische Sozialministerium (SMS) registrierte am Dienstag im Freistaat 1042 Corona-Patienten auf Normalstation, das sind 29 mehr als am Vortag. Erstmals seit mehreren Monaten werden wieder mehr als 1000 Patienten auf Normalstationen versorgt. Eine Woche zuvor waren es noch 960 Patienten. Demnach rückt Sachsen der Überlastungsgrenze, die bei 1300 Covid-Patienten liegt, langsam näher. Derzeit sind 78,4 Prozent aller nicht-intensivmedizinischen Behandlungsplätze belegt. Aktuelle Zahlen veröffentlicht das Ministerium am Nachmittag.

Auf den Intensivstationen sinken die Zahlen dagegen. Hier zählt das SMS am Dienstag 167 Covid-Kranke, das sind neun weniger als am Vortag. Eine Woche zuvor behandelten die Kliniken 169 Patienten. Die Überlastungsgrenze wäre bei 420 erreicht. Für eine Verschärfung der Coronamaßnahmen genügt jedoch, dass die Normalstationen an ihre Grenzen kommen. Die verfügbaren Intensivkapazitäten für Menschen mit und ohne Covid-19 sind aktuell zu 65 Prozent ausgereizt.

Die Lage im Krankenhauscluster Dresden

Neben den sachsenweiten Werten meldet das SMS auch Daten zum Krankenhauscluster Dresden, zu dem die Stadt Dresden und die Landkreise Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen und Görlitz gehören. Am Dienstag wurden auf Normalstation 321 Patienten betreut, fünf mehr als am Vortag. Hier ist man noch weit von der Überlastungsgrenze, die bei 500 erreicht wäre, entfernt. Die Auslastung liegt bei 78,5 Prozent.

Auf den Intensivstationen liegen 91 Covid-Patienten, das sind elf weniger als am Vortag. Die Überlastungsgrenze liegt bei 170. 67,4 Prozent der Betten sind belegt.

Die Stadt Dresden meldet am Mittwoch 23 neue Krankenhauseinweisungen von Covid-Erkrankten, wobei die Zahl auch Aufnahmen vergangener Tage enthält. Seit März 2020 lagen oder liegen in Dresden 4722 Corona-Infizierte im Krankenhaus.

Wer sich in Dresden mit Corona infiziert

Das Gesundheitsamt meldet die Coronafälle ans RKI, welches diese dann nach Alter und Geschlecht aufschlüsselt. Mit den bisherigen Daten kommt das Institut auf 65 786 Infektionen bei männlichen und 71 301 bei weiblichen Personen.

In den Altersgruppen sieht die Verteilung wie folgt aus: 4019 Infektionen (+71 seit Dienstag) sind unter den Null- bis Vierjährigen bekannt. 23 283 Fälle (+326) wurden unter den Fünf- bis 14-Jährigen registriert, 39 484 (+735) unter den 15- bis 34-Jährigen, 50 654 (+795) unter den 35- bis 59-Jährigen, 13 095 (+176) unter den 60- bis 79-Jährigen und 6552 Infektionen (+39) in der Altersgruppe 80 plus.

Coronafälle in Schulen, Kitas und Heimen

Laut Stadtangaben sind am Dienstag 75 Schulen – vier mehr als am Dienstag – und 60 Kindertagesstätten (+9) von Corona-Ausbrüchen betroffen. Hinzu kommen 15 Pflegeheime, zwei mehr als am Dienstag. Wie viele Personen sich aktuell in Quarantäne befinden, geht aus den Angaben des Gesundheitsamtes nicht mehr hervor. Durch die rasante Virusausbreitung hinkt die Behörde bei der Erfassung der Daten hinterher.

Von Thomas Baumann-Hartwig