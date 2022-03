Dresden

Die Corona-Inzidenz in Dresden bewegt sich seit einigen Tagen um den Wert 1200. Durchschnittlich 1161,2 Neuansteckungen pro 100 000 Menschen in den vergangenen sieben Tagen meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) am Sonntag. Das sind etwa so viele wie am Donnerstag (1151) und Freitag (1176). Am Sonnabend war der Wert deutlich über 1200 gestiegen.

Corona in Sachsen

Für den gesamten Freistaat Sachsen hat das Robert-Koch-Institut einen Inzidenzwert von 1321,4 berechnet. Dieser Wert liegt deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 1231,1. Das Bundesland hinkt nicht nur bei der Impfquote hinter; auch die Omikron-Welle rollt verzögert über den Freistaat.

Die einzige sächsische Region mit einem Inzidenzwert unter 1000 ist der Landkreis Görlitz. Für Ostsachsen hat das RKI 959,1 Corona-Fälle pro 100 000 Einwohner in der vergangenen Woche ermittelt. Am anderen Ende der Skala ist der Erzgebirgskreis mit einer Inzidenz von 1534,7 zu finden.

Dresden im Bundes- und Ländervergleich

Deutschlandweit hält der bayrische Landkreis Garmisch-Partenkirchen mit einer Inzidenz von 2927,1 den Negativrekord, gefolgt vom Landkreis Grafschaft Bentheim an der niederländischen Grenze (2792,8) und der Stadt Brandenburg an der Havel (2770,7). Mit den niedrigsten Werten warten die Städte Duisburg (528,5) und Mülheim an der Ruhr sowie der Landkreis Rosenheim (um 550) auf.

Schaut man auf die Inzidenzen in den einzelnen Bundesländern, können Hamburg (611,0) und Bremen (615,6) die niedrigsten Werte vorweisen. Die höchsten Zahlen hat das RKI für Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt ermittelt: Durchschnittlich 1759,7 bzw. 1665,7 von 100 000 Menschen haben sich dort in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt.

Ansteckungen mit dem Coronavirus

Das Dresdner Gesundheitsamt veröffentlicht an Wochenenden keine detaillierten Informationen zu Neuinfektionen, Todesfällen, Genesenen und Krankenhauseinweisungen. Die Werte werden jedoch weiterhin täglich an das RKI weitergegeben.

Für Sonntag meldet das Robert-Koch-Institut lediglich 208 bekanntgewordene Coronainfektionen – nur etwa ein Fünftel der Werte von den Vortagen. Am Sonnabend waren es 1088 gewesen, am Freitag 1091. Darin sind stets auch Nachmeldungen vergangener Tage enthalten, denn positive Testergebnisse erreichen oft erst mit Verzögerung das Gesundheitsamt.

Insgesamt haben sich seit Pandemiebeginn Anfang 2020 insgesamt 133386 Dresdnerinnen und Dresdner mit dem Virus angesteckt. Der Wert liegt wahrscheinlich deutlich höher, da nicht alle Infektionen mit Symptomen verlaufen oder bei Tests bemerkt werden.

Omikron-Fälle in Dresden

Bis Freitag hatte das Gesundheitsamt 4926 Ansteckungen mit der neuen Omikron-Variante des Coronavirus registriert. Da allerdings nur wenige positive Proben auf die neue Virusvariante hin überprüft werden, dürfte Omikron viel weiter verbreitet sein. Experten gehen davon aus, dass fast ausschließlich diese Mutation für Corona-Infektionen in Sachsen verantwortlich ist. Die BA.2-Variante der Omikron-Mutation breitet sich immer weiter aus.

Covid-Todesfälle in Dresden

Am Sonntag veröffentlichte das RKI keine neuen Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Insgesamt sind bislang 1601 Dresdnerinnen und Dresdner der Krankheit Covid-19 erlegen. Viele Todesmeldungen gehen allerdings erst verspätet in die Bilanz ein.

Der Großteil der bisher verstorbenen Patienten war 80 Jahre oder älter, genauer 580 Frauen und 523 Männer. In der Altersgruppe 60 bis 79 zählt die Bundesbehörde in Dresden 141 weibliche und 301 männliche Todesopfer. Jünger waren 54 Patienten: 18 Frauen und 36 Männer zwischen 35 und 59 Jahren sowie zwei Männer zwischen 15 und 34 Jahren.

Zahl der Covid-Patienten recht stabil

Die Auslastung der sächsischen Krankenhäuser liegt zum Glück noch immer deutlich unter den kritischen Marken von 1300 Plätzen auf Normalstationen und 420 Intensivbetten. Dennoch ist vor allem die Zahl der Patienten auf Normalstationen wieder kräftig angestiegen. Die Mediziner und Pflegekräfte arbeiten seit Monaten unter großen Anstrengungen, da auch das Klinikpersonal nicht von Erkrankungen und Quarantäne-Anordnungen verschont bleibt.

Auf den Intensivstationen in Sachsen werden laut Sozialministerium (SMS) derzeit 136 Patienten behandelt (Stand: Sonntag). Damit sind rund 51 Prozent aller bereitgehaltenen Intensivbetten belegt.

Auf den Normalstationen der sächsischen Krankenhäuser werden 956 Covid-Patienten behandelt. Das entspricht einer Auslastung von rund 73 Prozent.

Die Lage in Kliniken rund um Dresden

Neben den sachsenweiten Werten meldet das Sozialministerium auch Daten zum Krankenhauscluster Dresden, zu dem die Stadt Dresden und die Landkreise Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen und Görlitz gehören. Am Sonntag wurden auf Normalstation 303 Covid-Patienten (Sonnabend: 307, Freitag: 317, Donnerstag: 308) betreut. Die Auslastung beträgt rund 70 Prozent. Auf den Intensivstationen liegen 66 Schwerkranke (Sonnabend: 97, Freitag: 104, Donnerstag: 104). Rund 44 Prozent der Betten sind belegt.

Coronafälle in Dresdner Gemeinschaftseinrichtungen

Stand Sonntag sind in 59 Schulen (-1 im Vergleich zu Sonnabend), 55 Kindertagesstätten (+/-0) und 13 Pflegeheimen (-1) Corona-Fällen nachgewiesen worden. Schulen, die teilweise geschlossen sind, tauchen in der Statistik nicht immer auf, sodass die Zahl tatsächlich höher liegen dürfte. Aus den Angaben des Gesundheitsamtes geht auch nicht mehr hervor, wie viele Personen sich in Quarantäne befinden. In Behinderten-, Obdachlosen- und Asyleinrichtungen sind derzeit keine Fälle gemeldet.

Von ttr