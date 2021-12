Dresden

Die Corona-Inzidenz in Dresden ist während der Weihnachtsfeiertage gesunken. Am Sonntag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) durchschnittlich 457,5 Neuansteckungen pro 100 000 Menschen in den vergangenen sieben Tagen. Aam Sonnabend lag der Wert bei 458,6, am Freitag bei 516,5 und am Donnerstag bei 577,5. Am vierten Adventswochenende hatte die Bundesbehörde 713,9 und 627,8 als Inzidenzen ermittelt.

Die aktuellen Zahlen seien sehr vorsichtig zu interpretieren, mahnt das RKI. An Feiertagen werde deutlich weniger getestet, daher werden auch viel weniger positive Ergebnisse gemeldet. In der Woche zwischen Weihnachten und Silvester ist daher mit Nachmeldungen und erneut steigenden Werten zu rechnen.

Dresden im Bundes- und Ländervergleich

Für den gesamten Freistaat Sachsen hat das Robert-Koch-Institut einen Inzidenzwert von 409,7 berechnet. Damit liegt Dresden sachsenweit derzeit im Mittelfeld. Der Landkreis Meißen führt die Rangliste an – 587,8 von 100 000 Einwohnern haben sich hier binnen einer Woche angesteckt. Die niedrigste Inzidenz hat das RKI für den Landkreis Bautzen berechnet: 134,2.

Deutschlandweit halten die thüringischen Landkreise Ilmkreis (966,8) und Saalfeld-Rudolstadt (784,2), die Stadt Erfurt (765,6) sowie die Stadt Cottbus (806,5) die Negativrekorde. Der Landkreis Meißen belegt mit einer Inzidenz von 587,8 Rang 11. Mit den niedrigsten Werten (zwischen 40 und 50) warten friesische Kreise und der Landkreis Goslar auf.

Betrachtet man die Inzidenzen der Bundesländer, kann Niedersachsen mit 105,4 den niedrigsten Wert vorweisen. Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz folgen mit 140,9 und 145,4. Den mit Abstand höchsten Wert hat das RKI für Thüringen ermittelt: Durchschnittlich 559,1 von 100 000 Menschen haben sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt. Es folgen Sachsen-Anhalt (412,8), Sachsen (409,7) und Brandenburg (402,0). Damit ist die Inzidenz in Sachsen knapp doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt (220,7).

Ansteckungen mit dem Coronavirus

Das Dresdner Gesundheitsamt veröffentlicht an Wochenenden und damit auch an den Weihnachtsfeiertagen keine detaillierten Informationen zu Neuinfektionen, Todesfällen, Genesenen und Krankenhauseinweisungen. Die Werte werden jedoch weiterhin täglich an das RKI gemeldet.

Für Sonntag hatte das Robert-Koch-Institut 187 bekanntgewordene Neuinfektionen vermeldet, am Donnerstag, dem letzten Tag vor Weihnachten, waren es 467 gewesen.

Insgesamt haben sich seit Pandemiebeginn Anfang 2020 insgesamt 80 358 Dresdnerinnen und Dresdner mit dem Virus angesteckt. Der Wert liegt wahrscheinlich sogar deutlich höher, da nicht alle Infektionen mit Symptomen verlaufen oder bei Tests bemerkt werden.

Wie verbreitet ist die Omikron-Variante?

Bis Donnerstag registrierte das Gesundheitsamt zehn Ansteckungen mit der neuen Omikron-Variante des Coronavirus. Aufgrund der Meldeverzögerungen über Weihnachten und der langen Überprüfungsdauer der jeweiligen Tests wird sich erst in der kommenden Woche herausstellen, wie stark sich die neue Virusmutation schon in der Landeshauptstadt verbreitet hat.

Covid-Todesfälle in Dresden

Am zweiten Weihnachtsfeiertag meldet das RKI keine neuen Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Insgesamt sind mittlerweile 1428 Dresdnerinnen und Dresdner der Krankheit Covid-19 erlegen. Der Großteil der bisher verstorbenen Patienten war 80 Jahre oder älter, genauer 540 Frauen und 472 Männer. In der Altersgruppe 60 bis 79 zählt die Bundesbehörde in Dresden 113 weibliche und 259 männliche Todesopfer. Jünger waren 42 Patienten: 16 Frauen und 26 Männer zwischen 35 und 59 Jahren sowie zwei Männer zwischen 15 und 34 Jahren.

Zahl der Covid-Patienten sinkt

Auf den Intensivstationen in Sachsen werden laut Sozialministerium (SMS) derzeit 529 Patienten behandelt (Stand: Sonnabend). Am Freitag waren es 543, am Donnerstag 551. Damit sind rund 88 Prozent aller bereitgehaltenen Intensivbetten belegt.

Auf den Normalstationen der sächsischen Krankenhäuser ist die Bettenbelegung hingegen deutlich zurückgegangen. Am Sonnabend wurden 1175 Covid-Patienten behandelt (Freitag: 1240, Donnerstag: 1426). Dennoch arbeitet das Klinikpersonal seit Wochen an und über der Überlastungsgrenze, die auf 1300 Patienten festgelegt wurde.

Die Lage in Kliniken rund um Dresden

Neben den sachsenweiten Werten meldet das Sozialministerium auch Daten zum Krankenhauscluster Dresden, zu dem die Stadt Dresden und die Landkreise Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen und Görlitz gehören. Auch hier sind die Betten durch viele Covid-Patienten belegt. Am Sonnabend wurden auf Normalstation 468 Patienten (Freitag: 493, Donnerstag: 562) betreut. Die Auslastung liegt bei rund 60 Prozent. Auf den Intensivstationen liegen 273 Schwerkranke (Freitag: 277, Donnerstag: 280). Rund 94 Prozent der Betten sind belegt.

Coronafälle in Dresdner Gemeinschaftseinrichtungen

Stand Sonntag sind in mindestens 102 Schulen, 92 Kindertagesstätten und vier Pflegeheimen Corona-Fällen nachgewiesen worden. Schulen, die ganz oder teilweise geschlossen sind, tauchen allerdings in der Statistik nicht mehr auf, sodass die tatsächliche Zahl höher liegen dürfte. Ebenfalls geht nicht mehr aus den Angaben des Gesundheitsamtes hervor, wie viele Personen sich in Quarantäne befinden. Die Behörde hinkt durch die rasante Virusausbreitung bei der Erfassung der Daten hinterher. In Obdachlosen-, Asyl- und Behinderteneinrichtungen sind derzeit keine Fälle gemeldet.

Von ttr