Dresden

Dresdens Corona-Inzidenz pendelt seit einigen Tagen zwischen 450 und 500. Dabei bleibt es auch am Sonntag: 473,7 Neuansteckungen pro 100 000 Menschen in den vergangenen sieben Tagen vermeldet das Robert-Koch-Institut (RKI). Am Sonnabend lag der Wert mit 471,4 minimal niedriger. Für Freitag hatte das RKI 476,2 berechnet, für Donnerstag 498,4.

Dresden im Bundes- und Ländervergleich

Damit steht Dresden im Vergleich zum restlichen Sachsen noch relativ gut da: Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge „glänzt“ mit einer Inzidenz von 1153,6, der Landkreis Meißen hat 1124,9 aufzuweisen, der Landkreis Bautzen 959,0. Die niedrigste Inzidenz hat das RKI für Leipzig berechnet: 414,9 – auch ein sehr hoher Wert, der vor einem Jahr oder wenigen Wochen schier unvorstellbar schien.

Deutschlandweit halten die Landkreise Rottal-Inn (1198,7) und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge die Negativrekorde. Der Landkreis Meißen hat sich auf Platz 4 vorgeschoben – der Wert ist im Vergleich zum Vortag um rund 174 Punkte gestiegen. Mit den niedrigsten Werten (knapp unter 50) warten Landkreise in Ostfriesland auf.

Betrachtet man die Inzidenzen der Bundesländer, kann Schleswig-Holstein mit 97,9 als einziges Land noch einen zweistelligen Wert vorweisen. Bremen folgt knapp dahinter mit 101,2. Die höchste Zahl hat das RKI für Sachsen berechnet: 670,9. Mit großem Abstand folgt Thüringen – dort haben sich in den vergangenen sieben Tagen durchschnittlich 527,4 von 100 000 Menschen angesteckt. Damit ist die Inzidenz in Sachsen mehr als doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt (289,0).

Ansteckungen mit dem Coronavirus

Für Sonntag vermeldet das Robert-Koch-Institut 271 bekanntgewordene Neuinfektionen. Am Sonnabend waren es 502 gewesen. Damit haben sich seit Pandemiebeginn Anfang 2020 insgesamt 43 436 Dresdnerinnen und Dresdner mit dem Virus angesteckt. Der Wert liegt wahrscheinlich sogar deutlich höher, da nicht alle Infektionen mit Symptomen verlaufen oder bei Tests bemerkt werden.

Das Dresdner Gesundheitsamt veröffentlicht derzeit an Wochenenden keine detaillierten Informationen zu Neuinfektionen, Todesfällen, Genesenen und Krankenhauseinweisungen. Die Werte werden jedoch weiterhin täglich an das RKI gemeldet.

Covid-Todesfälle in Dresden

Das RKI hat am Sonntag zwei weitere verstorbene Covid-Patienten erfasst. Dabei handelt es sich um zwei Männer, einen Über-80-Jährigen und einen aus der Altersgruppe 60 bis 79 Jahre. Das ergibt sich, wenn man die Zuordnung der Toten in die jeweilige Altersgruppe von Sonnabend und Sonntag vergleicht.

Insgesamt sind mittlerweile 1179 Dresdnerinnen und Dresdner der Krankheit erlegen. Der Großteil der bisher Verstorbenen Covid-Patienten war 80 Jahre oder älter, genauer 466 Frauen und 373 Männer. In der Altersgruppe 60 bis 79 zählt die Bundesbehörde in Dresden 96 weibliche und 215 männliche Todesopfer. Jünger waren 29 Patienten: elf Frauen und 16 Männer zwischen 35 und 59 Jahren sowie zwei Männer zwischen 15 und 34 Jahren.

Sachsens Kliniken kurz vor Überlastungsstufe

Auf den Intensivstationen in Sachsen werden laut Sozialministerium (SMS) derzeit 315 Patienten behandelt (Stand: Sonntag). Am Sonnabend waren es 306, am Freitag 291, am Donnerstag 312. Damit sind fast 90 Prozent aller bereitgehaltenen Intensivbetten belegt.

Auf den Normalstationen der sächsischen Krankenhäuser liegen am Sonnabend 1281 Covid-Patienten (Sonnabend: 1200, Freitag: 979, Donnerstag: 961). Nur noch 19 Kranke fehlen, bis die Überlastungsstufe ausgerufen werden muss. Diese gilt, wenn mindestens 1300 Betroffene auf Normal- oder 420 auf Intensivstationen behandelt werden müssen. Dann folgen am übernächsten Tag neue Kontaktbeschränkungen: Ungeimpfte ab 16 Jahren dürfen sich nur noch mit Angehörigen des eigenen Hausstands, dem Partner, Personen, für die ein Sorge- oder Umgangsrecht besteht, sowie einer weiteren Person treffen.

Die Hospitalisierungsinzidenz ist laut Freistaat seit 21. Oktober alleine nicht mehr ausschlaggebend und liegt derzeit nach Angaben des SMS bei 6,98.

Die Lage in Kliniken rund um Dresden

Neben den sachsenweiten Werten meldet das Sozialministerium auch Daten zum Krankenhauscluster Dresden, zu dem die Stadt Dresden und die Landkreise Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen und Görlitz gehören. Auch hier sind die Betten durch viele Covid-Patienten belegt. Am Sonntag wurden 545 (Samstag: 536, Freitag: 540) Patienten auf Normalstation betreut. Die Auslastung liegt bei rund 84 Prozent. Auf den Intensivstationen liegen 156 (Sonnabend: 151, Freitag: 145) Schwerkranke. Rund 88 Prozent der Betten sind belegt.

Das Krankenhauscluster nähert sich der kritischen Belastungsgrenze, die laut SMS bei 500 Covid-Patienten auf Normal- beziehungsweise 170 auf Intensivstation liegt.

Coronafälle in Gemeinschaftseinrichtungen

An 117 Dresdner Schulen, 79 Kindertageseinrichtungen und elf Pflegeheimen sind Corona-Infektionen nachgewiesen wurden. Stand Sonntag sind 889 Schüler und Lehrer, 400 Kita-Kinder und Erzieher sowie 84 Bewohner und Mitarbeiter von Senioreneinrichtungen in Quarantäne. Unter Beobachtung stehen 94 Schüler und Lehrer sowie 242 Kita-Kinder und Erzieher.

Von ttr