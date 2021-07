Dresden

Dresden aktualisiert das Corona-Dashboard mit den aktuellen Zahlen ab sofort nur noch von Montag bis Freitag. Wie die Stadt mitteilt, werden zwar auch am Samstag die aktuellen Werte an das Robert Koch-Institut (RKI) weitergegeben, jedoch nicht veröffentlicht. Die Zahlen für Sonntag werden mit den Montagszahlen gemeldet, heißt es. Grund für die Änderung sei eines Absprache des sächsischen Sozialministerium mit den Gesundheitsämtern.

Inzidenz wieder unter zehn

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Samstag für Dresden eine Sieben-Tage-Inzidenz von 9,3. Heißt: In den letzten sieben Tagen haben sich unter 100 000 Dresdnern rund neun erwiesenermaßen mit dem Coronavirus infiziert. Der Wert liegt das erste Mal seit sechs Tagen wieder unter der Schwellenmarke von zehn. Hält sich dies fünf Tage lang, treten am kommenden Freitag wieder Lockerungen in Kraft. Vergangenen Freitag lag die RKI-Inzidenz noch bei 11,1, Donnerstag lautete die Zahl 12,4.

Zum Vergleich: Bundesweit liegt die Inzidenz derzeit bei 16,9 (+0,3), sachsenweit bei 6,3 (-0,5) . Spitzenreiter ist Hamburg mit einer Inzidenz von 30,5, Thüringen weist dagegen mit 4,8 den niedrigsten Wert auf. Für Leipzig hat das RKI am Samstag einen Wert von 13 berechnet, für Chemnitz 5,7.

Letzter Todesfall am 5. Juli

Wie die Daten des RKI zeigen, war der Großteil der Toten 80 Jahre oder älter, genauer 348 Männer und 446 Frauen. In der Altersgruppe 60 bis 79 zählt die Bundesbehörde in Dresden 195 männliche und 91 weibliche Todesopfer. Jünger waren 27 Patienten: 15 Männer und elf Frauen zwischen 35 und 59 und ein Mann zwischen 15 und 34. Der letzte Todesfall ist laut Dashboard der Stadt (Stand Freitag) auf den 5. Juli datiert.

Die Lage in den Krankenhäusern

Ein Blick auf die Krankenhausstatistiken zeigt, dass die Lage in den Kliniken trotz gestiegener Inzidenz aktuell noch entspannt ist. Laut sächsischem Sozialministerium (SMS) wurden Stand Freitag 96 Covid-Patienten nicht-intensivmedizinisch behandelt. Am Vortag waren es 92. Die Bettenbelegung liegt bei 18,5 Prozent.

Das Krankenhauscluster Dresden, zu dem die Landkreise Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen und Görlitz sowie die Stadt Dresden gehören, zählt Stand Freitag 44 Corona-Patienten auf Normalstation. Das ist einer mehr als am Donnerstag. 26,8 Prozent der Betten sind belegt.

Auf Sachsens Intensivstationen liegen derzeit 21 Covid-Patienten – einer als am Vortag. Die Bettenauslastung liegt bei 16,8 Prozent. Im Cluster Dresden ist die Zahl der Patienten von elf auf 13 gestiegen. Hier sind die Intensivbetten zu 15,9 Prozent belegt.

Wer sich in Dresden ansteckt

Das RKI erfasst die Corona-Fälle in Dresden nach Alter und Geschlecht. Aufgrund einer technischen Störungen erfolgt der Vergleich der Zahlen mit den Angaben vom Donnerstag.

Bislang stehen 30 859 Infektionen in der Bilanz, von denen 14 265 auf das Konto männlicher Personen und 16 594 auf das Konto weiblicher Personen gehen. 516 Fälle sind der Gruppe der Null- bis Vierjährigen zuzuordnen, zwei mehr als am Donnerstag. Bei den Fünf- bis 14-Jährigen hat das RKI 1792 Infektionen (+2) erfasst.

9126 (+9) Infektionen gab es in der Altersgruppe 15 bis 34. In Dresden ist es die Altersgruppe der 35- bis 59-Jährigen mit 11 484 (+3) Infektionen. In der Altersgruppe 60 bis 79 fielen bislang 4436 (+2) Tests positiv aus. 80 Jahre und älter waren 3505 Infizierte, diese Zahl ist stabil geblieben.

Coronafälle in Gemeinschaftseinrichtungen

Die Stadt meldet aktuell Coronafälle in fünf Schulen (+2), 206 Personen (+130) befinden sich in Quarantäne. Nachdem die Sommerferien begonnen haben, sollten die kommenden Wochen eigentlich vorerst keine Fälle hinzukommen. Der deutliche Anstieg ist ungewöhnlich. In den Kitas, Asyl-, Behinderten- und Obdachloseneinrichtungen sind im Moment keine Coronafälle bekannt.

