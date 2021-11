Dresden

Nach dem rasanten Abfall des Inzidenzwertes am Freitag ist dieser nun wieder deutlich gestiegen. Bisher liegt er aber weiterhin deutlich unter den Werten der Vortage. Die Anzahl der Neuinfektionen erreicht nie da gewesen Höhen. So sieht die detaillierte Corona-Lage am Samstag aus.

Dresdner Inzidenz weiterhin von Datenpanne beeinflusst

Dresdens Inzidenz ist mit 383,1 im Vergleich zum Vortag stark angestiegen. Allerdings liegt der Wert immer noch unter den Werten der vorangegangenen Tage, da am Freitag keine Daten für Dresden beim RKI eingegangen sind. Vor einer Woche lag Dresden bei 471,4.

Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt für Sachsen am Samstag bei 793,7 und damit über allen anderen Bundesländern. Darauf folgt Bayern mit einem Wert von 635,6. Die niedrigste Inzidenz verzeichnet Schleswig Holstein mit 134,4. Deutschlandweit liegt die Inizidenz bei 362,2.

Neuer Spitzenwert bei den Neuinfektionen

Das Gesundheitsamt übermittelt die erfassten Neuinfektionen mit dem Coronavirus an das RKI. Dieses meldet am Samstag für Dresden einen neuen Spitzenwert von 1 485. Dieser lag bisher bei 1 200. Wie immer enthält der Wert auch Nachmeldungen vergangener Tage.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seit März 2020 zählt Dresden 48 231 nachgewiesene Coronainfektionen. In 39 156 Fällen sind die Patienten wieder genesen. Die Zahl der Genesenen ist jedoch nur geschätzt und meint diejenigen, die zehn Tage nach einem positiven Test keine ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen mussten. Bei Patienten, die im Krankenhaus behandelt wurden, beträgt die Frist 30 Tage.

Zieht man von der Gesamtzahl der Infektionen die Zahl der Genesenen und Verstorbenen ab, bleiben die aktiven und damit ansteckenden Infektionen. Am Wochenende veröffentlicht das Gesundheitsamt keine neuen Zahlen, weswegen weiterhin der Wert von Freitag gilt. Dieser liegt bei 7 882.

Neue Kontaktbeschränkungen durch Überlastungsstufe der Kliniken

Sachsens Kliniken haben am Mittwoch die Überlastungsstufe erreicht, da drei Tage in Folge mehr als 1300 Corona-Patienten auf Normalstation lagen. Am Samstag meldet das Sächsische Sozialministerium (SMS) 1 596 Patienten, einen Tag zuvor waren es noch 1 638 Patienten.

Mit Erreichen der Überlastungsstufe gelten seit Freitag neue Kontaktbeschränkungen. Ungeimpfte ab 16 Jahren dürfen sich dann nur noch mit Angehörigen des eigenen Hausstands, dem Partner, Personen, für die ein Sorge- oder Umgangsrecht besteht, sowie einer weiteren Person treffen.

Die Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der Krankenhauseinweisungen von Covid-Kranken in sieben Tagen unter 100 000 Einwohnern, ist laut aktueller Corona-Schutz-Verordnung alleine nicht mehr ausschlaggebend für das Erreichen der Belastungsstufen. Der Wert liegt derzeit nach Angaben des Sozialministeriums bei 3,38.

Zahl der Intensivpatienten nimmt zu

Auch die Intensivstationen laufen voll. Hier zählten Sachsens Kliniken am Freitag 471 Corona-Kranke und damit 86 mehr als am Freitag. Vor einer Woche waren es noch 306. Damit wurde der in der Corona-Schutz-Verordnung festgelegte Überlastungswert von 420 Corona-Patienten überschritten.

Krankenhauscluster Dresden muss aufstocken

Neben den sachsenweiten Werten meldet das SMS auch Daten zum Krankenhauscluster Dresden, zu dem die Stadt Dresden und die Landkreise Meißen, Sächsische-Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen und Görlitz gehören. Am Samstag zählten die Kliniken 676 (-8 seit Freitag) Covid-Patienten auf Normalstation, die vom Freistaat festgelegte kritische Belastungsgrenze von 500 Betten ist seit Tagen überschritten. Noch etwa zehn Prozent der gesamten Betten sind verfügbar.

Auf den Intensivstationen zählt das Krankenhauscluster 277 (+83) Patienten. Da auch hier bereits die kritische Grenze von 170 erreicht ist, mussten bereits Betten aufgestockt werden. Aktuell sind 96 Prozent der Betten voll.

1194 Corona-Todesfälle in Dresden

Meldungen über neue Todesfälle bleiben am Samstag laut RKI aus. Allerdings ist laut dem Institut seit Pandemiebeginn eine Person mehr an oder mit Corona gestorben als nach Angaben der Stadt. Dementsprechend liegt die zuletzt gemeldete Anzahl an Todesfällen bei 1194. Der letzte bekannte Todesfall ereignete sich am 14. November. Allein in den letzten 14 Tagen starben 20 Personen.

Das RKI schlüsselt die Todesfälle in Dresden nach Alter und Geschlecht auf, wobei die Bundesbehörde die aktuellen Fälle noch nicht erfasst hat. Die bisherigen Daten zeigen, dass der Großteil der Toten 80 Jahre oder älter war. In dieser Gruppe zählt das RKI 380 Männer und 472 Frauen. Unter den 60- bis 79-Jährigen sind es 216 männliche und 97 weibliche Todesopfer. Zwischen 35 und 59 Jahre alt waren 27 Tote, genauer 16 Männer und elf Frauen. Noch jünger waren zwei Patienten, beide männlich und zwischen 15 und 34 Jahren.

Wer infiziert sich in Dresden?

Das Robert-Koch-Institut schlüsselt die Coronafälle in Dresden nach Alter und Geschlecht auf. Aktuell zählt das Institut 22 765 Infektionen bei Männern und 25 336 bei Frauen.

In den Altersgruppen sieht die Verteilung wie folgt aus. 988 (+39 seit Donnerstag) Infektionen sind unter den Null- bis Vierjährigen bekannt, 4 769 (+349) unter den Fünf- bis 14-Jährigen, 14 183 (+382) unter den 15- bis 34-Jährigen, 17 559 (+376) unter den 35- bis 59-Jährigen, 6236 (+104) unter den 60- bis 79-Jährigen und 4366 (+76) Infektionen in der Altersgruppe 80 plus.

Coronafälle in Schulen, Kitas und Heimen

Seitdem Schulstart nach den Herbstferien werden die Schüler wieder regelmäßig getestet, sodass die Zahl der Coronafälle seitdem deutlich gestiegen ist. So sind laut Angaben der Stadt derzeit 1328 (+ seit Freitag) Einrichtungen betroffen. 881 (+28) Schüler und Lehrer sind in Quarantäne, weitere Kontaktpersonen befinden sich noch in der Ermittlung.

Auch die Kindertagesstätten zählen immer mehr Ausbrüche. Aktuell sind 101 (+3) Einrichtungen betroffen. 119 (-102) Kinder und Mitarbeiter befinden sich in Isolation. Zudem ist das Virus in 9 (-3) Pflegeeinrichtungen nachgewiesen worden, wonach 118 (-33) Personen isoliert werden mussten. Außerdem kam es Freitag zu einem Coronaausbruch in einer Behinderteneinrichtung, die Zahl der Isolierten ist noch unbekannt.

Von EE