Dresden

Dresdens Inzidenz ist am Sonntag gestiegen, liegt aber weiter unter 10. Da die Stadt am Wochenende keine detaillierten Zahlen mehr veröffentlicht, bleiben nur die Angaben das Robert Koch-Instituts. Das meldet zwölf Neuinfektionen.

Dresden deutlich unter dem Bundestrend

Dresdens Inzidenz ist am Sonntag um 1,1 Punkte auf 9,2 geklettert, liegt damit immer noch unter dem wichtigen Schwellenwert von 10 sowie deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 22,6 und dem Leipziger Wert (14,8). Für Chemnitz meldet das Robert Koch-Institut (RKI) noch weniger Neuinfektionen, hier liegt die Inzidenz bei 6,1.

Im Ländervergleich kommt Sachsen gut weg, mit 7,6 hat der Freistaat aktuell die drittniedrigste Inzidenz hinter Sachsen-Anhalt (7,2) und Thüringen (6,3). Die meisten Ansteckungen werden gegenwärtig in Hamburg (49,2) gemeldet.

Nachdem am 31. Juli die Maskenpflicht beim Einkaufen zurückgekehrt war, weil Dresden fünf Tage in Folge über dem Inzidenzwert von 10 lag, entfällt diese ab dem heutigen Sonntag. Denn am Freitag wurde die 10 fünf mal nacheinander unterschritten. Weitere Lockerungen gibt es bei privaten Treffen, Feiern und beim Thema Kontakterfassung.

Die Stadt meldet am Samstag zwar Zahlen an das RKI, veröffentlicht diese aber nicht auf dem öffentlich einsehbaren Dashboard. Sonntags werden überhaupt keine Fälle übermittelt. Diese werden am Montag bzw. im Lauf der Woche nachgereicht. So sind an Wochenenden keine Detailinformationen zu Neuinfektionen, Krankenhauseinweisungen, Genesenen und Todesfällen verfügbar.

Letzter Todesfall am 5. Juli

Der letzte Todesfall ist in der städtischen Statistik auf den 5. Juli 2021 datiert (Stand Freitag). Wie die Daten des RKI zeigen, war der Großteil der Toten 80 Jahre oder älter, genauer 348 Männer und 446 Frauen. In der Altersgruppe 60 bis 79 zählt die Bundesbehörde in Dresden 196 männliche und 91 weibliche Todesopfer. Jünger waren 27 Patienten: 15 Männer und elf Frauen zwischen 35 und 59 und ein Mann zwischen 15 und 34.

Die Lage in den Krankenhäusern

Ein Blick auf die Krankenhausstatistiken zeigt, dass die Lage in den Kliniken aktuell noch entspannt ist. Laut sächsischem Sozialministerium (SMS) wurden Stand Samstag unverändert 102 Covid-Patienten nicht-intensivmedizinisch behandelt. Am Donnerstag waren es zwei weniger. Die Bettenbelegung liegt bei 19,2 Prozent.

Das Krankenhauscluster Dresden, zu dem die Landkreise Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen und Görlitz sowie die Stadt Dresden gehören, zählt Stand Samstag 42 (+0) Corona-Patienten auf Normalstation. 24,1 Prozent der Betten sind belegt.

Auf Sachsens Intensivstationen liegen derzeit 21 (+0) Covid-Patienten. Die Bettenauslastung liegt bei 16,4 Prozent. Auf das Cluster Dresden entfallen 11 (+0). Hier sind 12,6 Prozent der Intensivbetten belegt.

Wer sich in Dresden ansteckt

Das RKI hat 30 930 der bisherigen Corona-Fälle in Dresden Alter und Geschlecht zugeordnet – ein Plus von 12 gegenüber Samstag. Davon gehen 14 303 auf das Konto männlicher Personen und 16 627 auf das Konto weiblicher Personen. 518 (+1) Fälle sind der Gruppe der Null- bis Vierjährigen zuzuordnen. Bei den Fünf- bis 14-Jährigen hat das RKI 1800 (+1) Infektionen erfasst.

9163 (+4) Infektionen gab es in der Altersgruppe 15 bis 34. In Dresden ist es in der Altersgruppe der 35- bis 59-Jährigen mit 11 503 (+3) Infektionen zu den meisten Ausbrüchen gekommen. In der Altersgruppe 60 bis 79 fielen bislang 4440 (+3) Tests positiv aus. 80 Jahre und älter waren 3506 Infizierte (+0).

Coronafälle in Gemeinschaftseinrichtungen

Die Stadt meldet aktuell Coronafälle in einer Schule, 147 Personen befinden sich in Quarantäne. Betroffen sind nur Einrichtungen mit angeschlossenem Hort – es sind Sommerferien, in Oberschulen, Gymnasien und Berufsschulen dürfte es zu keinen neuen Fällen kommen. In den Kitas, Asyl-, Behinderten- und Obdachloseneinrichtungen sind im Moment keine Coronafälle bekannt.

Von fkä