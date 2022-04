Dresden

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Landeshauptstadt ist im Sinkflug. Doch das liegt vor allem daran, dass dem RKI aktuelle Daten zu Neuinfektionen fehlen. Wie die Lage tatsächlich aussieht, werden die nächsten Tage zeigen.

Inzidenz wegen fehlender Daten im Sinkflug

Laut RKI liegt Dresdens Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen am Dienstag bei 389,9 und ist damit seit Montag (623,7) deutlich gesunken. Zum Vergleich: Vor einer Woche lag die Inzidenz bei 900,5, vor einem Jahr dagegen bei 153,4.

Allerdings: Das RKI hat seit Tagen keine neuen Coronafälle für Dresden vermeldet, wodurch der aktuelle Inzidenzwert kaum aussagekräftig ist. Die Datenlücke liegt vermutlich an den Feiertagen, an denen die Test- und Meldekapazitäten heruntergefahren wurden.

Geht man dennoch von den aktuellen Zahlen aus, liegt Dresden weiter über dem sachsenweiten Durchschnitt von 437. Die höchste Inzidenz im Freistaat hat der Landkreis Leipzig (639), die niedrigste der Landkreis Görlitz (248,2). Keine der 13 Regionen in Sachsen weist mehr eine Inzidenz von über 1000 aus, acht liegen unter 500.

Auf Länderebene hat Sachsen derzeit den drittniedrigsten Wert im Inzidenz-Ranking. Ganz vorn liegt das Saarland mit 968,8 Neuinfektionen unter 100 000 Einwohnern in einer Woche, gefolgt von Hamburg (863,8). Die niedrigste Inzidenz hat Berlin (357,7), danach kommt Brandenburg (364,4). Bundesweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 669,9.

1628 Neuinfektionen in Dresden

Die Stadtverwaltung meldet am Dienstag 1628 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Da die letzten Daten am Donnerstag veröffentlicht wurden, enthält die Zahl die Neuinfektionen vom gesamten Osterwochenende und Fälle weiter zurückliegender Tage. Wegen geringerer Test- und Meldekapazitäten über die Feiertage ist in den kommenden Tagen mit vielen Nachmeldungen zu rechnen.

Seit Ausbruch der Pandemie haben sich 197 468 Dresdner nachweislich mit dem Virus infiziert. Das wäre bei 560 000 Einwohnern mehr als jeder Dritte. Allerdings gibt es auch Menschen, die sich schon mehrfach mit Corona infiziert haben.

186 771 Personen sind bislang von ihrer Infektion genesen, das sind 1441 mehr als am Donnerstag. Hierbei handelt es sich jedoch um einen Schätzwert, der alle Infizierten inkludiert, die zehn Tage nach einem positiven Test keine weitere ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen mussten.

Zieht man die Zahl der Genesenen und der Verstorbenen von der Gesamtzahl der Infektionen ab, erhält man die Zahl der aktiven Fälle. Das sind am Dienstag 9026 und damit 185 weniger als am Donnerstag. Aber auch dieser Wert ist nur eine Schätzung, weil mit der Omikron-Variante viele leichte Verläufe auftreten und die Betroffenen mitunter gar nicht merken, dass sie sich infiziert haben.

1671 Covid-Todesfälle seit März 2020

Das RKI meldet am Dienstag zwei neue Corona-Todesfälle. Seit Pandemiebeginn sind in Dresden 1671 Menschen nach einer Infektion gestorben. Der letzte bekannte Todesfall ist auf den 17. April datiert. Todesmeldungen erreichen das Gesundheitsamt oft mit Verzögerung und gehen deshalb verspätet in die Bilanz ein.

Das RKI schlüsselt die Todesfälle in Dresden nach Alter und Geschlecht auf. In der Altersgruppe 35 bis 59 Jahre zählt das RKI bislang 38 männliche und 20 weibliche Verstorbene. Noch jünger, zwischen 15 und 34 Jahren, waren zwei Männer. Der Großteil der Verstorbenen war 80 Jahre oder älter, genauer 550 Männer und 602 Frauen. Unter den 60- bis 79-Jährigen sind 313 männliche und 144 weibliche Todesopfer registriert.

Bettenbelegung unter der Überlastungsgrenze

Das Sächsische Sozialministerium (SMS) registrierte zuletzt am Donnerstag 1094 Patienten mit Corona auf den Normalstationen im Freistaat. Das waren 72 weniger als am Vortag. Aktuelle Daten veröffentlicht das SMS voraussichtlich am Dienstagnachmittag. Anders als zuvor, informiert der Freistaat nur noch werktags über die Coronalage im Bundesland. Gleiches gilt für die Lage auf den Intensivstationen, die am Donnerstag mit 170 Erkrankten belegt waren.

Die Lage im Krankenhauscluster Dresden

Neben den sachsenweiten Werten meldet das SMS auch Daten zum Krankenhauscluster Dresden, zu dem die Stadt Dresden und die Landkreise Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen und Görlitz gehören. Zuletzt wurden am Donnerstag auf Normalstation 360 Patienten gemeldet, auf den Intensivstationen 82.

Wer sich in Dresden ansteckt

Das Robert-Koch-Institut hat Infektionen bei 93 796 männlichen und 101 861 weiblichen Personen in Dresden seit Ausbruch der Pandemie registriert. In der Altersklasse der Null- bis Vierjährigen sind 5594 Infektionen aufgeführt. Bei den Fünf- bis 14-Jährigen sind es 31 715, bei den 15- bis 34-Jährigen 59 560, bei den 35- bis 59-Jährigen 72 309, bei den 60- bis 79-Jährigen 18 312 und bei der Generation 80 Jahre plus 8167. Seit Freitag sind die Zahlen unverändert.

Keine Zahlen mehr zu Kitas und Schulen

Die Stadt meldet am Dienstag Coronafälle in zehn Pflegeeinrichtungen. In Asylunterkünften, Obdachloseneinrichtungen und Heimen für Menschen mit Behinderung sind keine Fälle bekannt. Zahlen zu Schulen und Kitas veröffentlicht die Stadt nicht mehr, seitdem die Meldepflicht für die Leitungen der Einrichtungen entfallen ist.

Von lc