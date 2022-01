Dresden

War der Rückgang der Inzidenz über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel nur ein statistischer Effekt? Fast sieht es danach aus. In der ersten Januarwoche steigen die Zahlen wieder stetig. So sieht die Corona-Lage im Einzelnen aus.

Omikron breitet sich in Dresden weiter aus

Das Gesundheitsamt meldet am Donnerstag 356 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Der Großteil davon sind Nachmeldungen vergangener Tage. Seit Pandemiebeginn wurden 84 571 Infektionen in Dresden erfasst. In 78 623 Fällen gelten die Patienten als genesen. 4457 Personen gelten aktuell als ansteckend.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die neuartige Omikron-Variante wurde laut Stadtangaben seit 1. Dezember 2021 47 Mal in Dresden nachgewiesen. Seit Mittwoch kamen neun Omikron-Infektionen hinzu. Da allerdings nur wenige Proben auf neue Virusvarianten hin überprüft werden, könnte die Dunkelziffer deutlich höher ausfallen. Experten gehen davon aus, dass Omikron in kurzer Zeit die bisher vorherrschende Delta-Variante ablösen wird.

Inzidenz steigt unaufhaltsam

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt Dresdens Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen am Donnerstag bei 352,4. Damit ist der Wert im Vergleich zum Vortag (319,7) wieder deutlich gestiegen. Dieser Antsieg ist auch in der Tatsache begründet, dass über die Weihnachtstage und den Jahreswechsel nicht alle positiven Tests in die Bilanz eingegangen sind. Jetzt wird das Bild allmählich realistischer.

Zum Vergleich: Am vergangenen Donnerstag lag Dresden bei einer Inzidenz von 345. Genau vor einem Jahr, in der zweiten Coronawelle, zählte die Stadt 221 Neuinfektionen in sieben Tagen unter 100 000 Einwohnern.

Dresdens Inzidenz im Vergleich

Die Landeshauptstadt liegt deutlich über der sachsenweiten Inzidenz von 315,3. Lange bildete der Freistaat die Spitze im Inzidenz-Ranking der Bundesländer. Mittlerweile liegt allerdings Bremen vorn mit einem Wert von 713,7, gefolgt von Brandenburg mit 435,9 und Berlin mit 416,9. Auch hier ist zu beachten, dass in den Bundesländern und Landkreisen in den vergangenen Tagen unterschiedlich viel getestet und gemeldet wurde. Dadurch sind die aktuellen Werte nur bedingt vergleichbar.

Den niedrigsten Wert gibt das RKI am Mittwoch für Niedersachsen aus, wo in einer Woche auf 100 000 Einwohner 214,8 Fälle kommen. In Sachsen hat der Landkreis Meißen mit 419,8 den höchsten Wert. Die deutschlandweite Inzidenz liegt bei 285,9.

Normalstation unter Überlastungsgrenze

Trotz insgesamt gesunkener Infektionszahlen sind Sachsens Krankenhäuser nach wie vor stark belastet. Am Mittwoch zählte das Sächsische Sozialministerium (SMS) aber nur noch 1028 Patienten, die nicht intensivmedizinisch behandelt werden mussten. Das ist ein Rückgang von 109 Patienten seit Dienstag. Die Überlastungsgrenze ist bei 1300 Patienten erreicht. 59,3 Prozent aller nicht-intensivmedizinischen Behandlungsplätze sind aktuell belegt. Vor einer Woche zählte das SMS 1176 Covid-Patienten auf Normalstation. Aktuelle Zahlen veröffentlicht das Ministerium am Nachmittag.

Intensivstationen deutlich entlastet

Sachsens Intensivstationen sind nach wie vor überlastet, aber auch hier hat sich die Situation etwas entspannt. Das Sozialministerium zählt am Mittwoch 414 Intensiv-Patienten, das sind 32 weniger als am Dienstag. Der Wert liegt erstmals wieder unter der Überlastungsstufe von 420. Eine Woche zuvor waren es noch 484 schwerkranke Patienten. Die verfügbaren Intensivkapazitäten für Menschen mit und ohne Covid-19 sind zu 85 Prozent ausgereizt. Eine Behandlung von Corona-Infizierten ist zum Teil nur noch möglich, weil andere, planbare Eingriffe und Behandlungen verschoben werden. Zudem wurde bereits mit der Verlegung von Corona-Intensivpatienten in andere Regionen Deutschlands Platz auf den Stationen geschafft.

Die Lage im Krankenhauscluster Dresden

Neben den sachsenweiten Werten meldet das SMS auch Daten zum Krankenhauscluster Dresden, zu dem die Stadt Dresden und die Landkreise Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen und Görlitz gehören. Auch hier steigt die Zahl der Covid-Patienten aktuell. Am Mittwoch wurden auf Normalstation 443 (-36 seit Dienstag) Patienten betreut. Bei 500 Patienten käme das Cluster an die Überlastungsgrenze. Die Auslastung liegt bei 62,8 Prozent.

Auf den Intensivstationen liegen 203 (-24 seit Dienstag) Schwerkranke, was über der Überlastungsgrenze von 170 liegt. 93,1 Prozent der Betten sind belegt.

Die Stadt Dresden meldet am Donnerstag 20 neue Krankenhauseinweisungen von Covid-Erkrankten. Die Zahl enthält, wie im Fall der Neuinfektionen und Todesfälle, auch Nachmeldungen vergangener Tage. Seit März 2020 lagen oder liegen in Dresden 4180 Corona-Infizierte im Krankenhaus.

Sechs weitere Corona-Todesfälle in Dresden

Die Stadt meldete am Donnerstag sechs neue Corona-Todesfälle. Damit steigt die Gesamtzahl der Verstorbenen seit Pandemiebeginn auf 1491. Allein in den vergangenen zwei Wochen sind 31 Menschen bekanntermaßen an oder mit Corona gestorben. Viele Todesmeldungen erreichen das Gesundheitsamt mit Verzögerung und gehen deshalb erst spät in die Bilanz ein.

Das RKI schlüsselt die Todesfälle in Dresden nach Alter und Geschlecht auf, wobei das Institut noch nicht alle Verstorbenen erfasst hat. In der Altersgruppe der 35- bis 59-Jährigen zählt das RKI 31 männliche und 17 weibliche Todesopfer. Die Zahl ist im Vergleich zum Mittwoch stabil geblieben. Noch jünger, zwischen 15 und 34 Jahren, waren zwei Männer, auch hier gab es keine Veränderung. Der Großteil der Verstorbenen war 80 Jahre oder älter, genauer 496 Männer (+ 5 zum Mittwoch) und 552 Frauen (+4). Unter den 60- bis 79-Jährigen sind 270 männliche (+2) und 123 weibliche (kein Zuwachs) Todesopfer registriert.

Wer infiziert sich in Dresden?

Das Gesundheitsamt meldet die Coronafälle ans RKI, dass diese dann nach Alter und Geschlecht aufschlüsselt. Mit den bisherigen Daten kommt das Institut auf 40 277 Infektionen bei männlichen und 43 927 bei weiblichen Personen.

In den Altersgruppen sieht die Verteilung wie folgt aus: 2158 (+9 seit Mittwoch) Infektionen sind unter den Null- bis Vierjährigen bekannt, 12 587 (+44) unter den Fünf- bis 14-Jährigen, 23 107 (+189) unter den 15- bis 34-Jährigen, 31 099 (+204) unter den 35- bis 59-Jährigen, 9681 (+51) unter den 60- bis 79-Jährigen und 5572 (+17) Infektionen in der Altersgruppe 80 plus.

Coronafälle in Schulen, Kitas und Heimen

Laut Stadtangaben sind derzeit 55 Schulen, 11 Kindertagesstätten und drei Pflegeheime von Corona-Ausbrüchen betroffen. Schulen, die ganz oder teilweise geschlossen sind, tauchen in der städtischen Statistik nicht mehr auf, sodass die Zahl tatsächlich höher liegen dürfte.

Wie viele Personen sich aktuell in Quarantäne befinden, geht aus den Angaben des Gesundheitsamtes nicht mehr hervor. Durch die rasante Virusausbreitung hinkt die Behörde bei der Erfassung der Daten hinterher. In Obdachlosen-, Asyl- und Behinderteneinrichtungen sind derzeit keine Fälle gemeldet.

Von Thomas Baumann-Hartwig