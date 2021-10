Dresden

Die erheblichen Belastungen für Jugendliche durch die Coronakrise schlagen nun auch im Stadthaushalt deutlich zu Buche. Seit langem weisen Experten darauf hin, dass Kinder und Jugendliche durch die Pandemieumstände vor enormen psychischen Belastungen stehen.

Aufgrund dieser Entwicklung muss der Stadtrat nun deutlich mehr Geld für die Unterstützung in der Jugendhilfe mobilisieren. Nach einer Vorlage aus dem Bereich von Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) sind zusätzlich rund 12,9 Millionen Euro notwendig. Die Kostensteigerung hatte sich im Lauf des Jahres bereits angekündigt, übersteigt jetzt aber die Erwartungen.

Geringer Haushaltsansatz

Die Stadt war beim Haushalt für 2021 schon unter den tatsächlichen Ausgaben von 2020 geblieben. Für Hilfen zur Erziehung, die möglich sind, wenn Familien bei der Betreuung ihrer Kinder an die Grenzen geraten, waren 2020 insgesamt 87 Millionen Euro ausgegeben worden. Für 2021 lag der Ausgabeplan bei 84 Millionen Euro. Da auf diese Hilfeleistungen ein Rechtsanspruch besteht, wenn sie nach einer Prüfung durch das Jugendamt für notwendig erachtet werden, war mit Mehrausgaben zu rechnen.

Zwischenzeitlich war die Stadt von einem Ausgabeplus von 8,8 Millionen Euro ausgegangen. Das wird nun deutlich übertroffen. Für die Hilfen zur Erziehung ist nun von Ausgaben in Höhe von knapp 97 Millionen Euro zu rechnen, heißt es in der Vorlage, die Anfang Dezember im Finanzausschuss beschlossen werden soll. Das Geld zum Ausgleich des Mehrbedarfs will die Stadt aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer entnehmen.

Teure Folgen von Schließungen

Neben der zunehmenden Intensität der Fälle und der damit verbundenen Kostensteigerungen seien die Auswirkungen der Corona-Pandemie ein wesentlicher Faktor für den Mehrbedarf. Die längerfristigen Einschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens stellten für Familien mit Kindern eine außerordentliche Herausforderung dar, vor allem geschlossene Kitas und Schulen trugen dazu bei.

Niedrigschwellige Angebote, die schwere Folgen hätten vermeiden können, waren nicht möglich. Die Zahl der Kindswohlgefährdungsmeldungen stieg enorm an. Auch für 2022 rechnet der Donhauser-Bereich mit ähnlichen Ausgaben.

Von Ingolf Pleil