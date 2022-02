Corona breitet sich rasant an den Schulen in Dresden aus

Dresden

Am Dienstag ist die Zahl der von Coronafällen betroffenen Schulen in Dresden deutlich gestiegen. Obwohl mehrere Schulklassen am Mittwoch nach einer coronabedingten Pause in den Präsenzunterrricht zurückkehren dürfen, ist die Zahl der Schulen mit Schließungen von 39 am Montag auf 53 geklettert. Corona breitet sich an den Bildungseinrichtungen nahezu ungebremst aus, an vielen Schulen wird eine Vielzahl von positiven Tests registriert. Eltern, Schüler und Lehrer sehnen die Winterferien herbei, die dem Infektionsgeschehen zumindest etwas die Spitze nehmen werden.

21 Schüler in einer Klassenstufe positiv

So muss an der 138. Oberschule die komplette Klassenstufe 8 mit drei Klassen zu Hause bleiben, hier wurden 21 Schüler und drei Lehrkräfte positiv getestet. In einer sechsten Klasse der gleichen Schule waren bei zwölf Schülern die Tests positiv. An der 8. Grundschule waren teilweise sechs Klassen gleichzeitig in Quarantäne. Hier sind aber auch fünf Lehrkräfte von Infektionen betroffen.

An der 30. Oberschule wurden in vier Klassen 34 positive Tests registriert, an der 49. Grundschule in einer 4. Klasse zwölf psotive Tests. In der 56. Grundschule gab es zwölf Infektionen in zwei Klassen und in der 62. Oberschule wurden mittlerweile elf Klassen mit 36 Schülern ins Homeschooling versetzt. An der 145. Oberschule ist eine 7. Klasse schon seit 24. Januar in Quarantäne, trotzdem gab es zehn neue positive Tests. Am Förderzentrum „A.S. Makarenko“ sind zwei komplette Klassenstufen mit 15 positiven Fällen betroffen.

Acht Klassen müssen weiter zu Hause bleiben

Die 77. Grundschule war bis Montag komplett geschlossen. Am Dienstag durfte die Einrichtung wieder öffnen, aber acht Klassen müssen bis 7. Februar weiter zu Hause bleiben, weil 49 Schüler positiv getestet wurden. Hinzu kommen drei infizierte Lehrkräfte und sechs positiv getestete Personen aus dem Schulpersonal.

32 Grundschulen mit 74 Klassen, neun Oberschulen mit 30 Klassen, acht Gymnasien mit 13 Klassen eine freie Schule mit einer Klasse und ein Förderzentrum mit zehn Klassen beziehungsweise Klassenstufen sind vom Infektionsgeschehen betroffen, Tendenz steigend. Hinzu kommt eine vollständig geschlossene Oberschule.

Schüler werden engmaschig überwacht

Das Sächsische Kultusministerium kann Schulklassen teilweise befristet schließen, wenn in diesen mehrere positive Tests registriert werden. Meist ist es so, dass bei einem positiven Fall nur die betroffene Person in Quarantäne genommen wird und erst beim Auftreten weiterer positiver Tests die gesamte Klasse zu Hause bleiben muss. Die Schüler in Sachsen werden drei Mal pro Woche getestet und damit engmaschig überwacht.

Stadtverwaltung hat 119 Schulen registriert

Die Landeshauptstadt Dresden hat am Dienstag 119 Schulen mit Coronafällen registriert. Da die Schulleiter allerdings Coronafälle an das Kultusministerium melden müssen, sind nicht alle betroffenen Schulen registriert. Hinzu kommen laut Stadtverwaltung 69 Kindertagesstätten mit Coronaausbrüchen.

Die betroffenen Schulen 4. Grundschule: vier Klassen (bis 3. Februar) 6. Grundschule: zwei Klassen (bis 2. Februar) 8. Grundschule: drei Klassen (bis 2./7. Februar) 10. Grundschule: eine Klasse (bis 7. Februar) 14. Grundschule: zwei Klassen (bis 7. Februar) 15. Grundschule: drei Klassen (bis 3./7. Februar) 16. Grundschule: eine Klasse (bis 7. Februar) 33. Grundschule: eine Klasse (bis 7. Februar) 37. Grundschule: zwei Klasse (bis 4./6. Februar) 44. Grundschule: eine Klasse (bis 4. Februar) 47. Grundschule: zwei Klassen (bis 4./7. Februar) 49. Grundschule: eine Klasse (bis 7. Februar) 50. Grundschule: zwei Klassen (bis 7. Februar) 51. Grundschule: zwei Klassen (bis 2. Februar) 56. Grundschule: zwei Klassen (bis 7. Februar) 62. Grundschule: eine Klasse (bis 4. Februar) 68. Grundschule: zwei Klassen (bis 4. Februar) 76. Grundschule: drei Klassen (bis 2./7. Februar) 77. Grundschule: acht Klassen (bis 7. Februar) 81. Grundschule: zwei Klassen (bis 2. Februar) 88. Grundschule: zwei Klassen (bis 4./7. Februar) 91. Grundschule: eine Klasse (bis 4. Februar) 96. Grundschule: vier Klassen (bis 2./7. Februar) 102. Grundschule: eine Klasse (bis 7. Februar) 103. Grundschule: eine Klasse (bis 7. Februar) 106. Grundschule: sieben Klassen (bis 2./7. Februar) 113. Grundschule: zwei Klassen (bis 4./7. Februar) 139. Grundschule: eine Klasse (bis 7. Februar) 144. Grundschule: vier Klassen (bis 3./7. Februar) 147. Grundschule: eine Klasse (bis 7. Februar) Grundschule Naußlitz: zwei Klassen (bis 3. Februar) Melli-Beese-Grundschule: drei Klassen (bis 2./4. Februar) 9. Oberschule: eine Klasse (bis 7. Februar) 30. Oberschule: vier Klassen (bis 7. Februar) 32. Oberschule: eine Klasse (bis 7. Februar) 56. Oberschule: eine Klasse (bis 7. Februar) 62. Oberschule: elf Klassen (bis 7. Februar) 101. Oberschule: fünf Klassen (bis 4./7. Februar) 128. Oberschule: vollständige Schließung (bis 2. Februar) 138. Oberschule: vier Klassen (bis 7. Februar) Oberschule Pieschen: zwei Klassen (bis 4./7. Februar) Sportoberschule: eine Sportgruppe (bis 2. Februar) Gymnasium Johannstadt: drei Klassen (bis 2. Februar) Tschirnhaus-Gymnasium: drei Klassen (bis 3. Februar) Gymnasium Plauen: zwei Klassen (bis 7. Februar) Gymnasium Cotta: eine Klasse (bis 2. Februar) Sportgymnasium Dresden: eine Klasse, eine Sportgruppe (bis 2. Februar) Hülße-Gymnasium: eine Klasse (bis 7. Februar) Gymnasium Dreikönigsschule: eine Klasse (bis 7. Februar) Romain-Rolland-Gymnasium: eine Klasse (bis 7. Februar) Freie Waldorfschule: eine Klasse (bis 4. Februar) Robinsonschule: drei Klassen (bis 3./4. Februar) Förderzentrum „Am Leutewitzer Park“: fünf Klassen (bis 4. Februar) Förderzentrum „A.S. Makarenko“: zwei Klassenstufen (bis 7. Februar)

Von Thomas Baumann-Hartwig