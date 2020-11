Dresden

Legendäre Campuspartys und politische Debatten bis in die Nacht hinein: Studium bedeutet für die meisten nicht nur lernen, sondern auch zusammen sein und Bande knüpfen. Mit der Pandemie und der Umstellung auf die digitale Lehre hat die Universität ihren sozialen Charakter verloren. Was macht das mit einem? Zwei Studenten der TU Dresden erzählen.

Erstsemester unter Pandemiebedingungen

7.30 Uhr, der Wecker klingelt. Aufstehen, Kaffee kochen, duschen, anziehen. Eigentlich wäre Annika Dreßel startklar für die Uni. Doch anstatt ihre Wohnungstür aufzuschließen und mit dem Bus Richtung Campus zu fahren, bleibt die Studienanfängerin in ihrer Löbtauer Einraumwohnung und fährt ihren Rechner hoch. Auf dem Gelände der Technischen Universität Dresden war sie ein einziges Mal, in der Einführungswoche für die Erstsemester. Zumindest weiß die 23-Jährige jetzt, wie sie sich zurechtfindet, wenn dort irgendwann wieder Unterricht stattfinden wird.

Anzeige

Annika Dreßels Studium an der TU begann quasi mit dem zweiten Shutdown. Noch hält sie sich motivationstechnisch über Wasser Quelle: Anja Schneider

Annika studiert im ersten Semester Lehramt für Gymnasien in den Fächern Deutsch und Geschichte. Obwohl den Erstis bis in den Oktober Präsenzunterricht versprochen wurde, finden für Annikas Studiengang alle Veranstaltungen online statt. Nach knapp einem Monat hat die angehende Lehrerin ihre Routine gefunden, sagt sie. Zum Studienstart war die Dresdnerin weniger entspannt. „Als ich die Immatrikulationsbescheinigung in der Hand hielt, dachte ich kurz: Und jetzt?“ Die Unklarheit darüber, wie das Semester ablaufen wird, machte Annika zu schaffen. Daran änderte auch der Willkommensbrief der Rektorin nichts. Mit ihrem Studiengang gehört sie drei Fakultäten an, wodurch die Informationssuche zu einer kleinen Odyssee wurde.

Überfüllte Online-Seminare und fehlender Austausch

Erst als sie sich mit anderen Lehrämtlern in Ersti-Gruppen auf Facebook austauschte, bekam Annika allmählich eine Ahnung, wie ihr Stundenplan aussehen und die Einschreibung laufen soll. Doch mit der Einschreibung ging der Stress weiter: „Da es lange keine endgültige Zahl der Studienanfänger gab, wussten viele Dozenten nicht, wie viele Personen ihre Online-Veranstaltungen nutzen werden“, berichtet Annika. Dadurch hätten ursprünglich als Seminare geplante Veranstaltungen jetzt bis zu 50 Teilnehmer. „Dann fühlt es sich natürlich nicht mehr an wie ein Seminar, direkter Austausch ist da kaum möglich.“

Das ist es auch, was die TU-Studentin derzeit am meisten vermisst: Austausch. Nicht nur fürs Wohlbefinden, sondern auch fürs Verstehen der Inhalte. „Ich kann einen Sachverhalt nur durchdringen, wenn ich mich auch mal darüber unterhalte“, sagt Annika. Zwar versucht sie, motiviert zu bleiben, doch sie kann verstehen, wenn die aktuelle Situation anderen die Lust am Studieren nimmt. „Weil man eben nur die Materialien hat. Und dann ist es ein bisschen wie friss oder stirb.“

Chancengleichheit in Gefahr?

Die guten Seiten des Homeoffice

Doch die Lehrämtlerin versucht der aktuellen Situation auch etwas Gutes abzugewinnen. Dank des Homeoffice muss sie dieser Tage „nicht in der Kälte auf den Bus warten“. Zudem kann sie selbst entscheiden, wann sie was erledigt. Und wenn sie den Dozenten nicht verstanden hat, kann die Studentin die digitale Vorlesung so oft zurückspulen, wie sie will. Annika wirkt gut organisiert – auch ohne Kommilitonen und Campus. „Ich tu einfach so, als wäre ich vor Ort“, sagt sie. „Sonst gammelt man nur herum und das will ich auf keinen Fall.“ Das einzige, was die 23-Jährige gelegentlich vom Lernen ablenkt, ist der Geschirrberg in ihrer Spüle. „Je öfter man Zuhause ist, desto dreckiger wird es ja“, sagt sie und fängt an zu lachen.

Annika wohnt alleine, also isst sie auch alleine – morgens, mittags, abends. Das setzt ihr zu, doch die Studentin versucht, sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen. Natürlich würde sie ihre Kommilitonen, die sie bislang nur aus Facebook-Gruppen und Zoom-Meetings kennt, gerne mal treffen. Doch das sei eben nicht drin. „Ich könnte mich natürlich trotzdem mit den Leuten treffen“, sagt Annika. „Aber das mache ich nicht, weil ich nächstes Jahr in die Uni gehen will – und zwar in echt.“

Muhammad Kashif auf Pakistan : „Der Enthusiasmus ist verschwunden“

Neues Land, neue Uni, neue Sprache – und dann auch noch der Pandemiewahnsinn. Muhammad Kashif aus Pakistan hat sich dazu entschieden, seinen Master in Dresden zu machen. Neben dem Studiengang „Hydroscience and Engineering“ reizte ihn vor allem der kulturelle Austausch an einem fremden Ort. Er wollte Menschen aus anderen Nationen kennenlernen, sein Englisch verbessern, Deutsch lernen. Dann stiegen die Infektionszahlen. Konnte Muhammad Mitte Oktober noch auf die eine oder andere Präsenzveranstaltung hoffen, heißt es nun: Homeoffice und nichts anderes. Anstatt seine neue Heimat zu erkunden und Menschen kennenzulernen, sitzt Muhammad Tag für Tag in seiner Wohnung in der Neustadt.

Muhammad Kashif kommt aus Pakistan. Am meisten freute sich der Hydrowissenschaftler auf den internationalen Austausch in Dresden. Quelle: Anja Schneider

„Das Lernen zuhause ist eigentlich nichts für mich“, sagt der 27-Jährige. Vor seinem Master an der TU Dresden hatte der Pakistani kaum Erfahrung in Sachen Homeoffice. Wie gut das digitale Lernen laufe, hänge vor allem von den Dozenten ab. „Viele sind sich der schwierigen Situation der internationalen Studenten bewusst und versuchen, regelmäßigen E-Mail-Kontakt zu halten, uns viel zu erklären“, erzählt Muhammad. „Aber das trifft nicht auf alle Professoren zu.“

Corona macht interkulturellen Austausch unmöglich

Nach einem Monat hat er sich wie Annika Dreßel notgedrungen ans digitale Studieren gewöhnt, sagt er. Technische Probleme mit den verschiedenen Programmen habe es nie gegeben. Dennoch ist das Lernen vom Küchentisch aus ein anderes als auf dem Campus. „Der physische Kontakt, Face-to-Face-Gespräche, das fehlt einfach“, beklagt Muhammad. Vor allem wenn es darum gehe, über die Inhalte zu sprechen, Fragen zu stellen, Probleme zu klären. Echte Begegnungen sind es, die dem Pakistani zur Zeit am meisten fehlen. „Es gab da diese Aufregung, diesen Enthusiasmus, bevor ich nach Dresden kam. Die Idee eines interkulturellen Austauschs“, sagt er. „Das ist jetzt alles verschwunden.“ Hätte er nicht an der Campustour in der Erstiwoche teilgenommen, hätte Muhammad, genauso wie Annika Dreßel bis heute keinen Fuß auf Uniboden gesetzt.

Deprimierte Momente im Homeoffice

Manchmal merkt er, wie ihn der Coronablues packt. Dann ist er traurig und auch ein bisschen deprimiert, erzählt der 27-Jährige. „Ich mache meinen Laptop auf, erledige die Online-Kurse und das war’s.“ Muhammad wohnt in einer Zweier-WG, sein Mitbewohner ist aktuell jedoch für zwei Monate verreist. Um dem Coronablues entgegenzuwirken, trifft er sich ab und zu mit Leidensgenossen aus einer Facebook-Gruppe für internationale TU-Studenten, die in Anlehnung an den Filmklassiker „Kevin allein zu Haus“ den Namen „Home alone Dresden“ trägt.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Trotz Einsiedlertum wirkt der Hydrowissenschaftler gefasst. „Die Pandemie ist jetzt nun einmal da und wir müssen mit ihr zurechtkommen.“ Trotz der düsteren Aussichten auf den Coronawinter plant der Student bereits, was er in „der Zeit danach“ anstellen will. „Museen be­suchen, Dresden erkunden, aber auch die Region und Städte wie Berlin und Leipzig besuchen“, sagt er. Bis dahin nutzt Muhammad die Zeit zuhause und macht einen Deutschkurs, online natürlich. „Damit ich danach die Menschen in Dresden kennenlernen kann“, sagt er.

Von Laura Catoni