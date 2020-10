Dresden

Freitag und Sonnabend sind an drei weiteren Dresdner Schulen Coronafälle bekannt geworden. Wie die Stadt am Montag meldete, ist bereits am Freitag ein Corona-Fall an den Euro-Schulen Dresden am Wiener Platz aufgetreten. 28 Schüler der elften Klasse müssen bis 20. Oktober in Quarantäne.

Am Sonnabend ergingen positive Coronatests für das Sportgymnasium Dresden und die 30. Oberschule in der Inneren Neustadt. Am Gymnasium befinden sich einzelne Schüler und Lehrer bis 21. Oktober in häuslicher Isolation, an der Oberschule 47 Schüler und Lehrer aus der 9. Klasse bis 22. Oktober.

Anzeige

Zweiter Fall am Gymnasium Plauen

In allen Fällen werden weitere Kontaktpersonen der Betroffenen ermittelt. Am Gymnasium Plauen, wo am 5. Oktober ein erster Coronafall aufgetreten war, ist nun ein zweiter Test positiv ausgefallen. Mittlerweile sind insgesamt 101 Schüler aus vier Klassenstufen in Quarantäne. Diese dauert je nach Datum des letzten Kontakts mit einem positiv Getesteten längstens bis 19. Oktober.

Damit scheint sich in Dresden das Infektionsgeschehen an Bildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen aus der vergangenen Woche nahtlos fortzusetzen. Bis Freitagnachmittag waren bereits an sechs Schulen und einem Hort Infektionen aufgetreten.

Von fkä