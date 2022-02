Corona: Zwei vollständig geschlossene Schulen in Dresden

Dresden

Die Zeugnisausgabe ist für viele Schüler der Höhepunkt eines Schulhalbjahres. Doch wenn es am Freitag die Halbjahreszeugnisse gibt, werden mehr als 2000 Schüler in Dresden zu Hause sitzen und die Eltern müssen die „Giftblätter“ in der Schule abholen. Schon 96 Schulklassen sind wegen Corona-Ausbrüchen bis zum 11. Februar geschlossen, hinzu kommen zwei vollständig geschlossene Schulen.

Weitere Infektionen trotz vollständiger Schließung

Die vollständige Schließung der 88. Grundschule in Hosterwitz war am Dienstag abgelaufen, aber trotz dieses Einschnitts hat sich das Corona-Geschehen nicht beruhigt. Weitere 20 Kinder der einzügigen Schule über alle Klassenstufen hinweg wurden positiv getestet, hinzu kommen fünf Infektionsfälle bei Lehrkräften. Nun bleibt die Schule bis zum 11. Februar geschlossen. Das trifft auch auf die 93. Grundschule in Dobritz zu, auch hier werden die Kinder erst am 28. Februar wieder zur Schule gehen können.

Wenn sich das Corona-Virus einmal in einer Klasse ausgebreitet hat, dann beruhigt sich die Situation kaum wieder. So waren an der 144. Grundschule bereits zwei Klassen vom 3. bis 7. Februar in häuslicher Lernzeit. Am 8. Februar wurden wieder Kinder positiv getestet und das Kultusministerium verlängerte die „häusliche Lernzeit“ für die Kinder bis zum letzten Schultag vor den Winterferien.

53 Schulen von Ausbrüchen betroffen

25 Grundschulen, zehn Oberschulen, elf Gymnasien, drei Ganztagsschulen und vier Förderschulen sind am Mittwoch von Corona-Ausbrüchen betroffen. 39 Grundschulklassen, 23 Klassen an Oberschulen, 21 Gymnasialklassen, sieben Klassen an Ganztagsschulen und sieben an Förderschulen befinden sich in der Absonderung.

Am Montag beginnen die Winterferien, dann werden die Schüler zwei Wochen lang keinen Unterricht haben. Das wird sich auf das Infektionsgeschehen auswirken – schon deshalb, weil die Schüler in den Ferien nicht dreimal pro Woche getestet werden. Dass die fünfte Corona-Welle am 28. Februar abgeklungen ist, bleibt aber ein frommer Wunsch.

Dresden meldet 130 Schulen und 87 Kindertagesstätten

Die Landeshauptstadt Dresden meldet am Mittwoch 130 Schulen und 87 Kindertagesstätten, die von Corona-Ausbrüchen betroffen sind. Wird in einer Schulklasse nur ein Kind positiv getestet, können die anderen Schüler weiter zum Unterricht kommen. Erst wenn mehrere positive Tests in einer Klasse registriert werden, müssen alle zu Hause bleiben. Aber auch nicht in allen Fällen: Schließungen von Schulklassen sind Ermessensentscheidungen und nicht immer logisch nachvollziehbar, wie Elternvertretungen kritisieren.

Die betroffenen Schulen 15. Grundschule: eine Klasse (bis 10. Februar) 16. Grundschule: drei Klassen (bis 10. Februar) 30. Grundschule: eine Klasse (bis 11. Februar) 32. Grundschule: eine Klasse (bis 11. Februar) 33. Grundschule: zwei Klassen (bis 10./11. Februar) 37. Grundschule: zwei Klassen (bis 10./11. Februar) 39. Grundschule: eine Klasse (bis 11. Februar) 41. Grundschule: eine Klasse (bis 11. Februar) 51. Grundschule: zwei Klassen (bis 11. Februar) 56. Grundschule: eine Klasse (bis 11. Februar) 65. Grundschule: eine Klasse (bis 11. Februar) 68. Grundschule: vier Klassen (bis 11. Februar) 74. Grundschule: zwei Klassen (bis 11. Februar) 88. Grundschule: vollständige Schließung bis 11. Februar 91. Grundschule: eine Klasse (bis 11. Februar) 93. Grundschule: vollständige Schließung (bis 11. Februar) 96. Grundschule: eine Klasse (bis 11. Februar) 102. Grundschule: zwei Klassen (bis 11. Februar) 103. Grundschule: zwei Klassen (bis 11. Februar) 106. Grundschule: vier Klassen (bis 10./11. Februar) 108. Grundschule: zwei Klassen (bis 11. Februar) 144. Grundschule: zwei Klassen (bis 11. Februar) 147. Grundschule: eine Klasse (bis 11. Februar) Grundschule Weißig: eine Klasse (bis 11. Februar) Grundschule Naußlitz: eine Klasse (bis 11. Februar) 9. Oberschule: eine Klasse (bis 11. Februar) 30. Oberschule: drei Klassen (bis 10./11. Februar) 36. Oberschule: drei Klassen (bis 10./11. Februar) 56. Oberschule: eine Klasse (bis 11. Februar) 76. Oberschule: eine Klasse (bis 11. Februar) 101. Oberschule: zwei Klassen (bis 11. Februar) 116. Oberschule: drei Klassen (bis 10./11. Februar) 138. Oberschule: sechs Klassen (bis 11. Februar) Oberschule Pieschen: zwei Klassen (bis 11. Februar) Oberschule Weißig: eine Klasse (bis 10. Februar) Tschirnhaus-Gymnasium: vier Klassen (bis 10./11. Februar) Hülße-Gymnasium: eine Klasse (bis 10. Februar) Gymnasium Dreikönigsschule: eine Klasse (bis 11. Februar) Gymnasium Klotzsche: eine Klasse (bis 11. Februar) Pestalozzi-Gymnasium: eine Klasse (bis 11. Februar) Nexö-Gymnasium: eine Klasse (bis 11. Februar) Curie-Gymnasium: eine Klasse (bis 11. Februar) Gymnasium Bürgerwiese: eine Klasse (bis 10. Februar) Vitzthum-Gymnasium: zwei Klassen (bis 10./11. Februar) Gymnasium Johannstadt: eine Klasse (bis 10. Februar) Gymnasium Plauen: sieben Klassen (bis 11. Februar) Freie Waldorfschule: zwei Klassen (bis 11. Februar) IBB-Ganztagsschule: vier Klassen (bis 11. Februar) Universitätsschule: eine Klasse (bis 11. Februar) Förderzentrum „Makarenko“: zwei Klassen (bis 11. Februar) Erich Kästner Schule: eine Klasse (bis 11. Februar) Förderzentrum Albert Schweitzer: eine Klasse (bis 11. Februar) Förderzentrum Dinglingerschule: drei Klassen (bis 11. Februar)

Von Thomas Baumann-Hartwig