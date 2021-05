Dresden

In der Pandemie ist es noch schlimmer als sonst. „Wenn Kinder durch die Schließung von Einrichtungen den ganzen Tag potentiellen Tätern ausgesetzt sind, gibt es für sie praktisch kein Entrinnen“, erklärt Christiane Hentschker-Bringt. Die Sozialpädagogin weiß, wovon sie spricht. Sie arbeitet bei „Shukura“ in Dresden, einer Einrichtung der gemeinnützigen GmbH „AWO Kinder- und Jugendhilfe“. Die Organisation hat sich nach einem Mädchennamen arabischen Ursprungs benannt, der für „Du bist einzigartig“ steht. Für die fünf Mitarbeiterinnen ist er zum Programm geworden.

Parteiliche Arbeit für Schutz der Kinder

„Shukura arbeitet parteilich für den Schutz von Kindern“, heißt es ganz klar im Selbstverständnis des Teams, das als Präventionsfachstelle aus Jugendhilfe-Geldern der Stadt Dresden finanziert wird. Insbesondere die Rechte auf Schutz vor Gewalt und Misshandlung, auf Schutz vor sexuellem Missbrauch und auf freie Meinungsäußerung bestimmen die Inhalte ihrer Arbeit.

Shukura ist im April 1999 als Präventionsprojekt speziell gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen gegründet worden und widmet sich damit wohl einer der perfidesten Formen dessen, was im Amtsdeutsch mit Kindeswohlgefährdung beschrieben wird.

Zum Shukura-Angebot gehören in „normalen Zeiten“ Workshops in Schulklassen oder Theaterveranstaltungen, Weiterbildungen für Pädagoginnen und Pädagogen sowie Erzieherinnen und Erzieher runden das Programm ab. Bei den spendenfinanzierten Theaterstücken handelt es sich um „OUT – Gefangen im Netz“ – Ein Klassenzimmertheaterstück in Kooperation mit dem Schauspieler Hanif Idris für Schüler ab Klassenstufe 7 rund um Themen wie Soziale Medien, (Cyber-)Mobbing, sexualisierte Gewalt unter Jugendlichen und Zivilcourage.

Einschränkungen durch Pandemie

Das zweite Stück heißt „Hau ab, du Angst!“ und ist ein Werk in Kooperation mit dem projekttheater in Dresden und dem Musiktheater Springinsfeld für Kinder ab der zweiten Klasse. Inhalte sind sexualisierte Gewalt, Geheimnisse und Kinderrechte im Allgemeinen. „Hau ab, du Angst!“ konnte 2020 pandemiebedingt nicht stattfinden, bei „OUT“ konnten nur 5 der geplanten 11 Termine gespielt werden.

Meistens melden sich Fachkräfte aus Jugendhilfe, Kita oder Schule bei Shukura, wenn sie einen Verdacht auf Kindeswohlgefährdung haben. Sollten Kinder von Dingen berichten, die nach sexuellen Praktiken klingen, sollten sie plötzlich anfangen, sich wiederholt unbekleidet zu präsentieren oder andere Kinder zu bedrängen - spätestens dann läuten bei Erziehern in der Kita die Alarmglocken.

Anfragen zu auffälligen Kindern

Sie wenden sich an die Fachstelle, wollen wissen, worum es sich handeln könnte und wie sie vorgehen sollen. Es kann sich aber auch der Lehrer melden, dem berichtet worden ist, dass sich eine Schülerin auf Instagram auffällig sexualisiert darstellt und dass sie womöglich über ungewöhnlich viel Geld verfügt. „Solche Fälle sind dann schon sehr explizite Formen, solche Fälle kommen aber bei uns an“, schildert Hentschker-Bringt. Häufige Fallanfragen erreichen die Mitarbeiterinnen auch zu sexuellen Übergriffen unter Kindern.

Dabei befasst sich das Shukura-Team anonymisiert mit dem konkreten Fall. Trotzdem erhalten sie soviel Einblick, dass Hentschker-Bringt aus ihren Erfahrungen heraus einschätzen kann, dass das Phänomen gleichermaßen „in alle Schichten der Gesellschaft“ vorkommt. Entsprechende Studien würden das bestätigen.

Unterschiedliche Tathintergründe

Häufen sich im Umfeld eines Kindes viele soziale Probleme, sind Vernachlässigung oder gewalttätige Übergriffe möglicherweise häufiger. Die Täter, zu denen Männer und auch Frauen gehören, handeln aus Überforderung, weil sie mit der Situation nicht mehr fertig werden. Bei sexualisierter Gewalt geht es dagegen nicht um Kontrollverlust, der zu Schlägen führt, sondern um das Streben nach Kontrolle über das Kind oder den oder die Jugendliche.

Wird Shukura ein Verdacht auf Kindeswohlgefährdung mitgeteilt, werden so viel wie möglich Informationen zu den näheren Umständen zusammengetragen. Dann schätzt die Fachstelle ein, ob sich der Verdacht erhärtet hat oder vielleicht noch weitere Informationen nötig sind. In ganz seltenen Fällen könnte auch Entwarnung gegeben werden, weil die Anzeichen anders erklärbar sind.

Hentschker-Bringt wünscht sich, dass sich Schulen oder Kindereinrichtungen so früh wie möglich bei Shukura melden. „Wenn uns eine Fachkraft aus einer Kita erzählt, sie hat schon mal mit den Eltern gesprochen, dann kann bereits ein großer Fehler passiert sein.“

Bei Vernachlässigung oder körperlicher Gewalt kann ein Gespräch mit Eltern sinnvoll sein. „Die meisten Mütter oder Väter wollen ihr Kind nicht schlagen, aber sie schaffen es nicht, sie brauchen Hilfe.“

Großer Geheimhaltungsdruck auf Kinder

Bei sexualisierter Gewalt seien Gespräche mit den Eltern nur sinnvoll, wenn ganz klar ist, dass sie nichts mit den Tätern zu tun haben. Gerade in Missbrauchsfällen würden die Opfer meist erheblich unter Druck gesetzt, niemals einem anderen von den Vorfällen zu berichten. „Dann ist deine Mutti ganz traurig“ oder „dann kommst du ins Heim“ seien einige der Formeln für den „Geheimhaltungsdruck“, den Täter in solchen Fällen aufbauen.

Würden die Schuldigen dann gewarnt, erhöhe sich der Druck auf die Opfer. „Dann erfahren Sie nie mehr etwas von dem Kind“, warnt Hentschker-Bringt. „So etwas lässt sich nicht mehr heilen.“

Unsicherheit in Einrichtungen

Seit 15 Jahren existieren in der Sozialgesetzgebung Vorschriften, wie beim Verdacht auf Kindeswohlgefährdung vorzugehen ist. „Trotzdem gibt es bei einigen noch viel Verunsicherung“, berichtet Hentschker-Bringt von Erfahrungen mit Personal aus Kindereinrichtungen. Selbst vom Jugendamt würde aber bisweilen unglücklich agiert.

Die größere Aufmerksamkeit in der Gesellschaft für sexuellen Missbrauch habe in der Vergangenheit dazu geführt, dass mehr Fälle bekannt werden. Für Hentschker-Bringt ist jedoch klar, dass die stärkere Sensibilisierung in der Gesellschaft zu mehr Sichtbarkeit führt. „Das heißt aber nicht, dass es mehr Fälle gibt, die waren auch schon vorher da, sie sind nur nicht bekannt geworden.“

Bitterer Effekt in Schließzeiten

Während der Corona-Pandemie führt das zu einem bitteren Effekt. Durch Schließungen von Schulen oder Kitas sind betroffene Kinder noch länger den mutmaßlichen Tätern ausgesetzt. Sie können ihnen weder entrinnen noch irgendwo auf ihr Problem aufmerksam machen. Hentschker-Bringt: „Kinder sind möglicherweise sieben Tage in der Woche 24 Stunden mit der Person zusammen, die ihnen etwas antut, sie leben rund um die Uhr in der Angst, dass es wieder passiert.“

Im Juni und Juli 2019 gab es 11 Beratungsprozesse bei Shukura, im Vergleichszeitraum 2020 waren es 42. Darin könnte ein Nachholeffekt stecken, für die Zeit des Lockdowns in den Monaten zuvor, in denen Kinder nicht in den Einrichtungen waren und somit nicht auffallen konnten. Es könne aber auch eine größere Wahrnehmung von Problemen darin stecken.

Prävention leidet unter Schließungen

Unter den Schließungen hat auch die Prävention gelitten. Workshops in den Schulen sind coronabedingt unmöglich, auch andere Hilfsangebote sind geschlossen. „Deswegen haben wir beim zweiten Lockdown begonnen, ein digitales Projekt zu entwickeln“, erläutert Laura Franke, ebenfalls Sozialpädagogin bei Shukura. Dazu gehöre unter anderem ein Quiz mit verschiedenen Lebenssituationen.

„Die Kinder sollen dann entscheiden, welche Rechte werden hier verletzt, wer ist schuld daran.“ Kinder sollen lernen, so Franke, dass sie nicht schuld daran sind, wenn ihre Rechte verletzt werden, sie sind nicht schuld daran, wenn es zu Hause zwischen Mutter und Vater kracht.

Kinder sollen sagen, was sie nicht mögen

„Sie haben ein Recht darauf, die ,schlechten Geheimnisse‚ weiterzugeben, sich jemandem anzuvertrauen, auch wenn es ihnen verboten wurde.“ Kinder sollen lernen, dass sie sagen dürfen, was sie nicht mögen.

Hentschker-Bringt ergänzt: „Für Erwachsene mag es vielleicht banal klingen, aber wenn ein Kind nicht überschwänglich geknuddelt werden will von der Oma oder keinen Guten-Nacht-Kuss mehr haben möchte, dann ist es für das Kind nicht banal. Wenn es dann sieht, ich kann mit meinen Eltern darüber reden und dann ändert sich etwas, dann macht das Kind die Erfahrung, dass seine Grenzsetzung anerkannt wird. Dann kann das Kind auch in viel komplexeren Situationen sagen, dass es etwas nicht möchte.“ Anderenfalls haben es Kinder in viel extremeren Situationen noch schwerer, Nein zu sagen, sich Hilfe zu holen, wenn sie es in den einfacheren nicht gelernt haben. „Täter testen auch aus, wie wehrhaft sind Kinder“, berichtet Hentschker-Bringt.

Präventionsarbeit mit Lehrern und Eltern

Mit einer Schule sei das digitale Präventionsprojekt in Kleingruppen inzwischen praktiziert worden. „Es ist sehr gut angekommen“, meint Franke. Immer werde da in Vorgesprächen mit Lehrpersonal und digitalen Elternabenden mit Erwachsenen gearbeitet.

Was den Kindern an Rechten vermittelt werde, müsse dann auch in deren Umfeld gelebt werden, macht Franke deutlich. Von Eltern kämen dann die klassischen Fragen: „Darf ich jetzt gar nichts mehr sagen, muss ich alles allein machen?“ Franke und Hentschker-Bringt erklären unisono: „Das heißt es natürlich nicht.“

Gesellschaft muss mehr tun

Die Gesellschaft sollte im Kampf gegen Kindeswohlgefährdung viel mehr Geld in die Hand nehmen, meinen Franke und Hentschker-Bringt. Es sollte viel mehr Ausbildung geben, nicht nur für Fachkräfte in Kitas und Schulen, sondern auch für Familienrichter. Hentschker-Bringt: „Da werden teilweise Entscheidungen getroffen, die zuungunsten der Kinder sind.“

Shukura ist für ihre Arbeit immer auch auf ergänzende Spenden angewiesen. Diese können gerichtet werden an: AWO Kinder- und Jugendhilfe gGmbH IBAN: DE35 8505 0300 3150 0120 06; BIC: OSD DDE 81 XXX Verwendungszweck: KiJu Shukura Spende

Internet: www.awo-shukura.de

Von Ingolf Pleil