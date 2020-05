Corona in Dresden: Drei neue Fälle am Dienstag

Dresden

In der Landeshauptstadt gibt es am Dienstag drei neue Coronafälle. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Insgesamt verzeichnet Dresden somit 609 nachgewiesene Infektionen.

563 genesene Dresdner

Doch die meisten haben das Virus bereits überstanden. Genauer berichtet die Stadt am Dienstag von 563 genesenen Personen. Das ist ein Plus von acht im Vergleich zum Montag. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass es sich um einen Schätzwert handelt. Positiv getestete Personen gelten nach 14 Tagen als geheilt, wenn sie sich dann nicht mehr in medizinischer Behandlung befinden.

Zahl der Neueinweisungen liegt bei Null

Trotz drei neuer Fälle musste von Montag auf Dienstag kein Coronapatient wegen seiner Erkrankung ins Krankenhaus. Stationäre Fälle wegen Covid-19 gab es seit Ausbruch der Pandemie 75 an der Zahl. Weiterhin befinden sich laut Stadtverwaltung zwei mit Corona infizierte Dresdner in stationärer Behandlung. Die Zahl der Todesfälle steht unverändert bei neun. Zuletzt war am 7. Mai eine Person aus Dresden an den Folgen des Virus verstorben.

Zahl der Todesfälle stagniert

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) handelt es sich bei neun der verstorbenen Personen aus Dresden um sechs Männer und drei Frauen. Vier Männer waren zwischen 60 und 79 Jahre alt, zwei Männer 80 Jahre oder älter. Eine Verstorbene war zwischen 60 und 79 Jahren alt, zwei Frauen 80 Jahre oder älter.

Die meisten Infektionen im Alter von 35 bis 59

Das RKI zählt am Dienstag, Stand 0 Uhr, 605 nachgewiesene Corona-Fälle in der Landeshauptstadt. Von ihnen sind 304 männlich, 301 weiblich. Am häufigsten tritt der Virus in der Altersgruppe von 35 bis 59 Jahren auf. 255 Infizierte zählt das RKI hier, darunter sind 133 Männer und 122 Frauen.

45 Betroffene 80 Jahre oder älter

In den anderen Altersgruppen sieht die Verteilung folgendermaßen aus: In der Spanne von 15 bis 34 gibt es in Dresden 210 Coronafälle. Es handelt sich um 103 Männer und 107 Frauen. Im Bereich 60 bis 79 Jahre erkranken oder erkrankten 79 Dresdnerinnen und Dresdner an Corona. Davon sind 43 Männer und 36 Frauen. 80 Jahre und älter sind 45 Betroffene, darunter 17 männlich und 28 weiblich.

16 Fälle unter 15 Jahre alt

Bei den jungen Patienten bis 14 Jahre liegt die Fallzahl laut RKI bei 16. Acht Jungen und acht Mädchen wurden seit Ausbruch der Pandemie in Dresden positiv auf das Virus getestet. Im Einzelnen handelt es sich um fünf Jungen und vier Mädchen im Alter von 0 bis vier Jahren sowie drei Jungen und vier Mädchen im Alter von fünf bis 14 Jahren.

