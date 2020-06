Corona-Zahlen in Dresden am Sonntag unverändert – Keine Neuerkrankungen

Dresden

Dresden meldet am Sonntag keine Veränderung in der aktuellen Corona-Statistik. Nachdem am Samstag eine Neuinfektion bekannt gegeben worden war und zuvor sechs Tage hintereinander kein neuer Fall hinzukam, steht am Sonntag wieder die Null. Damit liegt die Zahl der insgesamt mit dem Corona-Virus infizierten weiter bei 624.

Auch bei den Geheilten ist die Zahl unverändert. 603 mit dem Corona-Virus infizierte Dresdner gelten als wieder gesund. Positiv getestete Personen werden nach 14 Tagen als geheilt angesehen, wenn sie sich dann nicht mehr in medizinischer Behandlung befinden. Folglich sind aktuell noch elf Dresdner erkrankt.

Seit Montag keine Krankenhauspatienten

Seit Montag befindet sich kein Erkrankter mehr in einer Klinik. Insgesamt war bei 76 Infizierten ein Krankenhausaufenthalt notwendig. Die Zahl der Toten in Zusammenhang mit Corona liegt in Dresden unverändert bei 10.

Der letzte Todesfall ereignete sich am 25. Mai 2020. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) handelt es sich bei den zehn verstorbenen Personen aus Dresden um sieben Männer und drei Frauen. Vier Männer waren zwischen 60 und 79 Jahre alt, drei Männer 80 Jahre oder älter. Eine Verstorbene war zwischen 60 und 79 Jahren alt, zwei Frauen 80 Jahre oder älter.

