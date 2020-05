Corona in Dresden: Fast 90 Prozent der Infizierten sind genesen

Dresden

In Dresden bleibt der Anstieg der Corona-Infektionen sehr niedrig. Die Stadtverwaltung hat von Freitag zu Sonnabend einen einzigen neuen Corona-Fall registriert, so dass jetzt bei 568 Dresdnerinnen und Dresdnern das Virus nachgewiesen wurde.

Zahlen vom Freitag um 2 Fälle reduziert

Die Zahlen vom 1. Mai wurden von der Stadtverwaltung einer Korrektur unterzogen. Hatte die Stadt zunächst acht neue Infektionen vermeldet, so wurde der Wert später auf sechs korrigiert, so dass am Freitag bei 567 Personen aus Dresden eine Corona-Infektion nachgewiesen war.

70 stationäre Fälle seit dem Ausbruch von Corona

503 mit Corona infizierte Dresdnerinnen und Dresdner sind nach Schätzungen des Gesundheitsamtes genesen. 70 Personen mussten oder müssen wegen einer Corona-Infektion in Krankenhäusern behandelt werden. Aktuell befinden sich acht Dresdnerinnen und Dresdner im Krankenhaus. Die Zahl der Todesopfer liegt bei sieben.

254 Männer und 245 Frauen positiv getestet

Das Robert-Koch-Institut hatte am Freitagmorgen 511 Corona-Fälle in Dresden statistisch erfasst. Den Zahlen zufolge waren oder sind 254 Männer und 245 Frauen ab 15 Jahre mit dem Virus infiziert. Die größte Gruppe ist und bleibt die der Personen zwischen 35 und 59 Jahren, in der 228 Personen positiv getestet wurden. Es handelt sich um 121 Männer und 107 Frauen.

36 Betroffene sind 80 Jahre und älter

In der Gruppe der 15- bis 34-Jährigen wurde das Virus bei 166 Personen nachgewiesen. Es handelt sich um 81 Männer und 85 Frauen. 69 Dresdnerinnen und Dresdner im Alter von 60 bis 79 Jahren hatten oder haben Corona – 36 Männer und 33 Frauen. 36 Betroffene sind 80 Jahre und älter, darunter 15 Männer und 21 Frauen.

Zahl der Kinder unter 14 Jahre bleibt stabil

Die Zahl der Kinder bis 14 Jahre liegt sei Wochen bei zwölf. Es handelt sich um sieben Jungen und fünf Mädchen aus Dresden, bei denen das Virus nachgewiesen wurde. Fünf Jungen und zwei Mädchen sind von 0 bis vier Jahren alt, zwei Jungen und drei Mädchen fünf bis 14 Jahre.

Von Thomas Baumann-Hartwig