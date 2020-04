Weiter einstelliger Anstieg der Corona-Neuinfektionen in Dresden

Dresden

Es bleibt dabei: Die Rate der neuen nachgewiesenen Corona-Infektionen ist in Dresden gering. Am Mittwoch gab die Stadtverwaltung 4 neue Fälle bekannt. Damit hat sich die Zahl der positiv getesteten Personen in Dresden auf 559 erhöht.

2 neue Krankenhauseinweisungen

Erneut ist die Zahl von Personen aus Dresden mit schweren Krankheitsverläufen, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, gestiegen. Am Dienstag waren noch 69 Fälle registriert, jetzt sind es 71. Die Zahl der von einer Infektion genesenen Personen wird vom Gesundheitsamt auf 472 geschätzt, der gleiche Schätzwert wie am Dienstag. Zu den 6 gemeldeten Todesfällen ist kein neuer dazu gekommen.

Anzeige

244 Männer und 245 Frauen positiv getestet

Das Robert-Koch-Institut hatte am Mittwochmorgen 501 Corona-Fälle in Dresden statistisch erfasst. Den Zahlen zufolge waren oder sind 244 Männer und 245 Frauen ab 15 Jahre mit dem Virus infiziert. Die größte Gruppe ist und bleibt die der Personen zwischen 35 und 59 Jahren, in der 227 Personen positiv getestet wurden. Es handelt sich um 119 Männer und 108 Frauen.

Weitere DNN+ Artikel

34 Betroffene sind 80 Jahre und älter

In der Gruppe der 15- bis 34-Jährigen wurde das Virus bei 159 Personen nachgewiesen. Es handelt sich um 765 Männer und 83 Frauen. 69 Dresdnerinnen und Dresdner im Alter von 60 bis 79 Jahren hatten oder haben Corona – 36 Männer und 33 Frauen. 34 Betroffene sind 80 Jahre und älter, darunter 13 Männer und 21 Frauen.

Das tägliche DNN Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Dresden täglich gegen 7 Uhr im E-Mail-Postfach

Zahl der Kinder unter 14 Jahre bleibt stabil

Die Zahl der Kinder bis 14 Jahre liegt sei Wochen bei 12. Es handelt sich um sieben Jungen und fünf Mädchen aus Dresden, bei denen das Virus nachgewiesen wurde. 5 Jungen und 2 Mädchen sind von 0 bis 4 Jahren alt, 2 Jungen und drei Mädchen 5 bis 14 Jahre.

Dresden liegt deutlich unter dem Landesdurchschnitt

Die Landeshauptstadt Dresden liegt mit einem Index von 98,8 nachgewiesenen Fällen auf 100.000 Einwohner deutlich unter dem Sachsendurchschnitt von 112,8. In Leipzig liegt der Wert bei 93,7 und in Chemnitz bei 77,3. Der höchste Wert tritt im Freistaat in Zwickau mit 223,9 auf.

Von Thomas Baumann-Hartwig