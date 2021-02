Dresden

Zweistellig geht es auch am Donnerstag weiter: Das Gesundheitsamt der Stadtverwaltung meldet 92 Neuinfektionen. Die vom Gesundheitsamt berechnete Inzidenz liegt bei 75,6 – langsam nähert sich Dresden der erwünschten Marke von 50. Aber es wurden 32 Einweisungen von Corona-Patienten in Krankenhäuser registriert. So viele waren es mehrere Tage nicht mehr.

Zahl der Todesfälle steigt weiter

Am Donnerstag sind neun weitere Covid-Todesfälle in Dresden bekanntgeworden. Damit steigt die Gesamtzahl derjenigen, bei denen die Infektion tödlich verlaufen ist, auf 752. Die Stadt betont bei ihren Darstellungen, dass es sich bei allen Verstorbenen um Menschen handelt, bei denen Covid-19 die entscheidende Todesursache war. Setzt man die Zahl der Todesfälle in Relation zur Gesamtfallzahl seit Pandemiebeginn, ergibt sich für Dresden eine Sterberate von etwa 3,6 Prozent.

12 Todesopfer im mittleren Alter

Welches Geschlecht und Alter die Verstorbenen hatten, zeigen die Zahlen des Robert-Koch-Instituts, dessen Statistik bislang Informationen zu 744 Todesfällen bereithält. Laut dieser waren zwölf Personen zwischen 35 und 59 Jahre alt, genauer sieben Männer und fünf Frauen. Alle anderen Verstorbenen waren 60 Jahre oder älter. Laut RKI traf es bislang 120 Männer und 51 Frauen zwischen 60 und 79 Jahren sowie 253 Männer und 308 Frauen in der Altersgruppe 80 plus. Letztere machen rund drei Viertel der Todesfälle in Dresden aus. Die Sterblichkeit bei den über 80-jährigen Männern liegt bei 26,6 Prozent. Bei den über 80-jährigen Frauen beträgt die Sterblichkeit 15 Prozent.

7-Tage-Inzidenz erneut gesunken

Laut Berechnungen des Gesundheitsamtes haben sich in Dresden in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner 75,6 Menschen mit Corona infiziert. Damit ist der Wert, der Aufschluss über die Geschwindigkeit der Virusausbreitung gibt, im Vergleich zum Vortag (85,1) wieder deutlich gesunken. Das Robert-Koch-Institut gibt für Dresden sogar eine 7-Tage-Inzidenz von 63,9 an. So niedrig war der Wert sei Oktober 2020 nicht mehr. Damit liegt die sächsische Landeshauptstadt, deren Inzidenz Mitte Dezember noch bei 400 lag, unter dem derzeitigen Bundesdurchschnitt von 80,7 Neuinfektionen.

Bei den Angaben von Gesundheitsamt und RKI kann es zu Abweichungen kommen, da beide Institutionen mit anderen Daten arbeiten. Das RKI verarbeitet die Fallzahlen, die ihm bis 0 Uhr vorliegen, während die Stadt die bis 12 Uhr gemeldeten Neuinfektionen berücksichtigt. Allgemein gilt, dass die pandemische Lage nur bis zu einem Inzidenzwert von 50 kontrollierbar ist. Ab einem höheren Wert besteht die Gefahr, dass die Gesundheitsämter bei der Kontaktnachverfolgung nicht mehr hinterher kommen.

Zahl der Neuinfektionen zweistellig

92 neue Coronafälle meldet die Stadt am Donnerstag. Diese Zahl beinhaltet aktuell nachgewiesene Neuinfektionen, aber auch Nachmeldungen. Dresdens Gesamtfallzahl steigt damit auf 20 890 seit Beginn der Pandemie. Der Großteil der Betroffenen hat die Atemwegserkrankung jedoch bereits überwunden. Die Stadt schätzt derzeit 18 759 Genesene. Das sind 108 mehr als am Vortag. Als genesen gelten Personen, die zehn Tage nach einem positiven Test keine ärztliche Hilfe mehr in Anspruch nehmen mussten. Zieht man die Zahl der Genesenen und die Zahl der Verstorbenen von der Gesamtzahl der Infektionen ab, kommt man am Donnerstag auf 1379 nachgewiesene aktive Corona-Fälle in Dresden, ein Minus von 25 im Vergleich zum Vortag.

49 freie Intensivbetten in Dresden

Was die Lage auf den Intensivstationen angeht, berichtet die Stadt, basierend auf den Zahlen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (kurz DIVI), am Donnerstag von einer Auslastung von 82 Prozent. 226 belegten Betten stehen 49 freie gegenüber. 50 der Intensivpatienten sind Covid-Fälle. Zudem berichtet die Stadt von 32 weiteren Krankenhauseinweisungen. Auch hier gilt: Die Zahl enthält aktuelle Klinikaufnahmen und Nachmeldungen. Seit Ausbruch der Pandemie mussten bereits 1790 Dresdner stationär behandelt werden.

Mehr Frauen als Männer in Dresden infiziert

Wer steckt sich in Dresden an? Über die Alters- und Geschlechterverteilung der Infizierten geben die Zahlen des Robert-Koch-Instituts Auskunft, das die Fallzahlen von den kreisfreien Städten und Landkreisen erhält. Das RKI hat bislang (Stand 4. Februar, 0 Uhr) 20 779 Coronafälle in Dresden erfasst, von denen 9298 Fälle (44,7 Prozent) auf das Konto männlicher und 11 481 (55,3 Prozent) auf das Konto weiblicher Personen gehen.

Meisten Infektionen bei 35- bis 59-Jährigen

Die meisten Infektionen sind in Dresden in der Altersgruppe 35 bis 59 bekannt. Hier erreichten das RKI bislang 7714 gemeldete Fälle. Das macht einen Anteil von 37,1 Prozent. Danach folgen die 15- bis 34-Jährigen mit 5968 positiven Tests. Sie machen 28,8 Prozent der bisherigen Fälle aus. In der Altersspanne der 60- bis 79-Jährigen zählt die Bundesbehörde 3147 Fälle, was einen Anteil von 15,1 Prozent ausmacht. Menschen, die 80 Jahre oder älter sind, steckten sich bislang erwiesenermaßen 3000 Mal an. Sie machen einen Anteil von 14,4 Prozent aus. Gleichzeitig kommt es in dieser Altersgruppe am häufigsten zu tödlichen Krankheitsverläufen.

Junge Patienten gab es bislang vergleichsweise wenige in Dresden. In der Altersgruppe der Null- bis Vierjährigen zählt das RKI seit Beginn der Pandemie 196 Infektionen, in relativen Zahlen machen sie 0,9 Prozent der bisherigen Fälle aus. Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 14 Jahren steckten sich erwiesenermaßen 754 mal an. Das ergibt einen Anteil von 3,7 Prozent.

Deutlich mehr Frauen über 80 infiziert

Was die Geschlechterverteilung der Infizierten angeht, gibt es die größte Differenz in der Gruppe der Senioren, die 80 Jahre oder älter sind. Hier zählt das RKI 2052 weibliche und 948 männliche Personen. Damit erkrankten mehr als doppelt so viele Frauen wie Männer über 80. In den anderen Altersgruppen fallen die Unterschiede deutlich geringer aus.

In Relation zur Gesamtbevölkerung ist die Zahl der Infizierten in Dresden nach wie vor gering. Bei 560.693 Einwohnern (Stand 30. September) steckten sich laut Gesundheitsamt bislang 20 890 Personen an, was eine Infektionsrate von 3,73 Prozent ausmacht. Hier ist jedoch zu bedenken, dass die Dunkelziffer der Coronafälle, vor allem durch unbemerkte asymptomatische Krankheitsverläufe, vermutlich deutlich höher ist.

Ausbrüche in Gemeinschaftseinrichtungen

Obwohl Dresdens Kitas und Schulen seit Wochen im Notbetrieb laufen, kommt es auch dort immer wieder zu Infektionsausbrüchen. Aktuell gelten für acht Kindertagesstätten mit 133 Betroffenen Quarantänemaßnahmen. Zudem meldet die Stadt Ausbrüche an einer Schule, wo die Zahl betroffener Personen bei drei liegt. Währenddessen grassiert das Virus weiter in den Pflegeheimen. 154 Menschen in 12 Einrichtungen sind aktuell isoliert. In den Obdachloseneinrichtungen ist aktuell kein Coronafall bekannt, das Gleiche gilt für die Asylunterkünfte.

