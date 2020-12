Dresden

In Dresden bewegt sich die Zahl der Corona-Neuinfektionen am Sonnabend und Sonntag wieder auf einem etwas niedrigeren Niveau als an den Vortagen.

227 positive Tests meldete die Stadtverwaltung am Sonnabendmittag, 201 am Samstag. Am Freitag war die Zahl der Neuinfektionen in Dresden auf einen neuen Rekordwert geklettert: 559 positive Tests meldete das Gesundheitsamt. 9998 Dresdner haben sich seit Ausbruch der Pandemie mit dem Virus infiziert.

Zur Zahl der Todesopfer müssen am Sonntag sechs hinzuaddiert werden, am Samstag waren neun Todesfälle vermeldet worden. Zu den zehn Krankenhauseinweisungen am Sonnabend kommt Sonntag noch eine hinzu.

151 Todesfälle seit Beginn der Pandemie

15 neue Corona-Tote am Wochenende – damit sind seit Beginn der Pandemie in Dresden 151 Patienten am Coronavirus verstorben. Das Gesundheitsamt betont, dass es sich bei allen Verstorbenen um Menschen handelte, die das neuartige Coronavirus in sich trugen und bei denen Covid-19 die entscheidende Todesursache war. Die Sterblichkeit liegt nach eigenen Berechnungen bei 1,51 Prozent (+ 0,09 Prozent zum Freitag).

Alle bisher erfassten an Corona Verstorbenen waren nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 60 Jahre und älter. Viele von ihnen sollen an Vorerkrankungen gelitten haben. Den Angaben zufolge handelte es sich um 68 Männer und 54 Frauen. 21 Männer und fünf Frauen waren zwischen 60 und 79 Jahre alt, 47 Männer und 49 Frauen 80 Jahre und älter.

Zahl der Genesenen und aktive Infektionen

Inzwischen sind in Dresden 6363 Corona-Infizierte genesen. Das sind 86 mehr im Vergleich zum Vortag und 223 mehr als am Freitag. Bei dieser Angabe handelt es sich um einen Schätzwert. Als genesen gelten Personen, die zehn Tage nach einem positiven Test keine ärztliche Hilfe mehr in Anspruch nehmen mussten. Zieht man die Zahl der Genesenen und die Zahl der Verstorbenen von der Zahl der Infektionen ab, kommt man am Sonntag auf 3484 aktive Corona-Fälle in Dresden (+ 135 zum Freitag).

Inzidenzwert der Stadt liegt bei

Die 7-Tage-Inzidenz liegt am Sonntag nach Berechnungen des Gesundheitsamtes bei 344,5 und ist damit im Vergleich zum Samstag (321,3) noch einmal deutlich gestiegen. Am Freitag meldete die Stadt 319,9.

Das Robert-Koch-Institut hat am Sonntag ebenfalls zum siebten Mal in Folge einen Wert von über 200 berechnet. Nach Angaben der Forschungseinrichtung lag die Inzidenz bei 311,4 (+ 71,8 zum Freitag). Am Samstag lag der Wert bei 300,7. Seit Sonnabend gelten in Dresden strenge Corona-Regeln. So gelten Ausgangsbeschränkungen und ein Ausschankverbot für Glühwein.

Zahl der freien Intensivbetten sinkt weiter

Mit steigenden Infektionszahlen nimmt auch die Zahl der Krankenhauspatienten im Zusammenhang mit Covid-19 zu. Das Gesundheitsamt meldete am Wochenende elf weitere Klinikaufnahmen. 559 Dresdner werden oder wurden wegen schwerer Krankheitssymptome seit Ausbruch der Pandemie im Krankenhaus behandelt.

Die Stadtverwaltung hat auf ihrer Internetseite inzwischen auch die Zahl der freien Krankenhaus-Betten für Corona-Patienten in Dresden aufgenommen. Den Angaben zufolge waren am Sonntag auf den Normalstationen der Dresdner Kliniken 228 Betten mit Covid-Patienten belegt (- 5 zum Freitag), 44 Betten sind noch frei, was einer Auslastung von 84 Prozent entspricht (- 2 Prozent). 69 Covid-Patienten liegen derzeit auf Dresdner Intensivstationen – vier mehr als noch am Freitag. 12 entsprechende Betten sind noch frei – drei weniger als am Freitag. Die Auslastung liegt hier bei 85 Prozent (+ 8 Prozent).

Wer sich in Dresden mit Corona ansteckt

Das Robert-Koch-Institut hat am Sonntag 9747 Infektionen in Dresden statistisch erfasst. Es handelt sich um 4453 Personen männlichen Geschlechts und um 5291 weibliche Personen. Unter den Infizierten sind 104 Kleinkinder im Alter von 0 bis 4 Jahre, davon 59 Jungen und 45 Mädchen. Zum 30. September 2020 gab es in dieser Bevölkerungsgruppe 28.779 Dresdner, somit beträgt die Infektionsrate 0,36 Prozent (+0,03 Prozent zum Freitag). 451 Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 14 Jahren haben sich angesteckt – 229 Jungen und 222 Mädchen. Hier sind 52.523 Dresdner registriert und damit ergibt sich eine Infektionsrate von 0,86 Prozent (+0,07 Prozent).

Höchste Infektionsrate bei den über 80-Jährigen

Die 35- bis 59-Jährigen stecken sich numerisch am Häufigsten an, 3682 Infektionen in dieser Altersgruppe zählt das RKI. 1683 Männer und 1999 Frauen sind betroffen. Es handelt sich mit 181.020 Personen um die zahlenmäßig stärkste Bevölkerungsgruppe, die Infektionsrate liegt bei 2,03 Prozent (+ 0,06). In der Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen sind 3036 Infektionen erfasst, wobei es sich um 1506 Männer und 1530 Frauen handelt. In dieser Altersgruppe sind 144.832 Dresdner registriert, das ergibt eine Infektionsrate von 2,1 Prozent (+0,6).

1358 Personen im Alter von 60 bis 79 Jahre haben sich angesteckt, davon 621 Männer und 737 Frauen. In diese Altersgruppe fallen 108.820 Dresdner, die Infektionsrate liegt bei 1,25 Prozent (+0,09). Hinzu kommen 1113 Personen, die 80 Jahre und älter sind – 355 Männer und 758 Frauen. 44.179 Senioren sind in Dresden registriert, davon 17.210 Männer und 26.669 Frauen. Die Infektionsrate bei den über 80-Jährigen beträgt 2,52 Prozent (+0,17).

560.693 Einwohner lebten zum 30. September in Dresden. Damit ergibt sich eine Infektionsrate von 1,74 Prozent (+0,03) über alle Bevölkerungsgruppen, wenn man die aktuelle Zahl des RKI verwendet.

Corona in Gemeinschaftseinrichtungen

Am Sonntag meldet das Gesundheitsamt 47 Kindertagesstätten (+ 5 zum Freitag), in denen sich 822 Personen (+ 16) in Quarantäne befinden sowie 75 ( -5) Schulen mit 2337 Personen (- 310). Hinzu kommen 13 Pflegeeinrichtungen (- 6) mit 184 Personen (- 167) in Quarantäne. Ab Montag bleiben die Kitas und Schulen in Dresden geschlossen.

