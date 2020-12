Dresden

Niederschmetternd: Am Mittwoch meldet das Gesundheitsamt der landeshauptstadt 288 Corona-Neuinfektionen. Hinzu kommen weitere neun Todesopfer und 20 Dresdner, die wegen eines schweren Krankheitsverlaufs in Kliniken eingewiesen werden mussten. Die Gesamtzahl der Infektionen seit Ausbruch der Pandemie liegt inzwischen bei 6952.

76 Todesfälle seit Beginn der Pandemie

Mit den neun Verstorbenen vom Mittwoch steigt die Zahl der Menschen, die in Dresden am Coronavirus gestorben sind, auf 76. In Relation zur Gesamtfallzahl liegt die Sterberate nach eigener Berechnung mittlerweile bei 1,1 Prozent. Das Gesundheitsamt betont, dass es sich bei allen Verstorbenen um Menschen handelte, die das neuartige Coronavirus in sich trugen und bei denen Covid-19 die entscheidende Todesursache war.

Alle bisher erfassten Verstorbenen waren nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 60 Jahre und älter. Viele von ihnen sollen an Vorerkrankungen gelitten haben. Den Angaben zufolge – das Institut hat aktuell 56 Todesopfer statistisch erfasst – handelte es sich um 36 Männer und 20 Frauen. 13 Männer und vier Frauen waren zwischen 60 und 79 Jahre alt, 23 Männer und 16 Frauen 80 Jahre und älter.

Inzwischen sind in Dresden 4536 Corona-Infizierte genesen. Das sind 102 mehr als noch am Dienstag. Bei dieser Angabe handelt es sich um einen Schätzwert. Als genesen gelten Personen, die zehn Tage nach einem positiven Test keine ärztliche Hilfe mehr in Anspruch nehmen mussten. Zieht man die Zahl der Genesenen und die Zahl der Verstorbenen von der Zahl der Infektionen ab, kommt man auf 2340 aktive Corona-Fälle in Dresden.

Inzidenzwert der Stadt liegt bei 229,9

Die 7-Tage-Inzidenz nach Berechnungen des Gesundheitsamtes bleibt am Mittwoch mit einem Wert von 234,6 beinahe unverändert und liegt deutlich über der Marke von 200. Es ist der dritte Tag in Folge, an dem Dresden den Wert von 200 überschreitet. Das Robert-Koch-Institut, das wegen der Meldeketten die Corona-Fälle zeitlich verzögert erfasst, berechnete am Mittwochmorgen eine Inzidenz von 187,9.

Die hohen Infektionszahlen der letzten Tage haben die Stadt zu einer neuen Corona-Allgemeinverfügung veranlasst. Sie ist am Mittwoch inkraft getreten und gilt bis 28. Dezember. Die Botschaft: Überschreitet die 7-Tage-Inzidenz fünf Tage lang den Wert von 200, kommt es zu weitreichenden Maßnahmen. Dabei wird der Wert des RKI zur Grundlage genommen.

Zu den Verschärfungen gehören unter anderem ein Alkoholverbot im öffentlichen Raum, die Begrenzung von Versammlungen auf maximal 200 Besucher und zeitlich befristete Ausgangsbeschränkungen. Basis für die neue Maßnahmen ist laut Stadtverwaltung der Inzidenzwert des RKI und nicht der des Gesundheitsamtes.

63 Intensivpatienten in Dresdner Kliniken

Mit steigenden Infektionszahlen nimmt auch die Zahl der Krankenhauspatienten im Zusammenhang mit Covid-19 zu. Das Gesundheitsamt meldet am Mittwoch ?? weitere Klinikaufnahmen. Zahlen zu den Intensivpatienten hat die Stadt nicht. Wie Sprecherin Viviane Piffczyk vom Städtischen Klinikum mitteilte, befinden sich in den Krankenhäusern Friedrichstadt und Dresden Neustadt (Stand Dienstagabend) 121 Covid-Patienten inklusive Verdachtsfälle in Behandlung. 27 Patienten geht es so schlecht, dass sie intensivmedizinisch behandelt werden müssen.

Im Universitätsklinikum wurden laut Pressesprecher Holger Ostermeyer zuletzt (Stand Dienstagmorgen) 77 Corona-Patienten versorgt, davon 36 in intensivmedizinischer Behandlung. Laut dem Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (kurz DIVI) sind aktuell noch 49 Intensivbetten in Dresden frei, wobei hier zu beachten ist, dass diese Zahl nicht immer auf den aktuellsten Zahlen der Kliniken beruht. DIVI gibt die Zahl der Covid-Intensivpatienten in Dresden mit 56 an, 43 Corona-Kranke müssen den Angaben zufolge beatmet werden.

Wer sich am häufigsten infiziert

Aufschluss über die Altersverteilung der Erkrankten geben die Zahlen des Robert-Koch-Instituts, das die Fallzahlen vom Gesundheitsamt erhält. Von den dem RKI am Mittwoch bekannten 6649 Fällen gehen die meisten mit 2477 Infektionen auf das Konto der 35- bis 59-Jährigen. Betroffen sind 1152 Männer und 1325 Frauen. Bei den 15- bis 34-Jährigen haben sich 2132 Dresdner infiziert, davon 1086 Männer und 1046 Frauen.

In der Altersgruppe der 60-79-Jährigen fielen 952 Tests positiv aus. Es handelt sich um 453 Männer und 499 Frauen. 705 Infizierte fallen in die Gruppe derjenigen, die 80 Jahre oder älter sind. 232 Senioren und 473 Seniorinnen haben sich bisher mit dem Virus angesteckt.

Junge Infizierte gibt es bislang vergleichsweise wenig. Kleinkinder bis vier Jahre infizierten sich 75 mal, Kinder und Jugendliche von fünf bis 14 Jahre 308 mal. Es handelt sich um 200 Jungen und 183 Mädchen in beiden Altersklassen. 3123 Jungen und Männer sowie 3526 Mädchen und Frauen haben sich seit Ausbruch der Pandemie mit dem Virus infiziert. Durch Verzögerungen in der Meldekette und unterschiedliche Meldezeitpunkte ist die Gesamtfallzahl des RKI stets geringer als die des Gesundheitsamtes.

Fälle in Dresdner Kitas, Schulen und Pflegeheimen

Wie sich das Virus in Dresdner Gemeinschaftseinrichtungen ausbreitet, zeigt eine Übersicht der Stadtverwaltung. Nach dieser befinden sich am Mittwoch 527 Kinder und Beschäftigte aus 23 Kitas und 1371 Schüler und Lehrer aus 67 Schulen in Quarantäne. Zudem zählt die Stadt 355 Quarantänefälle in 22 Pflegeeinrichtungen und eine isolierte Person in einer Asyleinrichtung.

