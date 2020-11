Dresden

Corona hat Dresden weiter fest im Griff. Am Mittwoch wurden in der Landeshauptstadt 179 Neuinfektionen registriert. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittag mit. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für Dresden ist am Mittwoch wieder gestiegen. Stand er am Montag bei 145,3 und am Dienstag bei 132,4, so beträgt der Wert jetzt 136,7.

Anzeige

Die Gesamtzahl der erfassten Corona-Fälle in Dresden seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr liegt jetzt bei 3540. Davon gelten 1970 Personen wieder als genesen, das sind 144 Infizierte mehr als am Dienstag.

30 Patienten in Dresden auf der Intensivstation

Am Mittwoch mussten vier weitere Dresdner zur Behandlung in Krankenhäuser eingewiesen werden. Insgesamt waren oder sind somit 194 Dresdner so schwer erkrankt, dass sie stationär behandelt werden müssen oder mussten. Die aktuelle Zahl der Klinikpatienten ist nicht bekannt. Nach Informationen von Zeit.de müssen 30 Patienten in Dresdner Krankenhäusern intensivmedizinisch versorgt werden. 23 schwer erkrankte Personen müssen beatmet werden. Den Angaben zufolge standen am Mittwoch noch 44 Intensivbetten in Dresden zur Verfügung.

Ein Todesopfer war am Mittwoch nicht zu beklagen. Die Zahl der Verstorbenen liegt weiter bei 26. Alle bisher an Corona verstorbenen Personen waren über 60 Jahre alt, die meisten von ihnen waren Männer. Mindestens zehn litten an Vorerkrankungen, unter anderem an Herzschäden, Diabetes oder entzündlichen Erkrankungen. Das Gesundheitsamt betont, dass es sich bei allen Verstorbenen um Menschen handelte, die das neuartige Coronavirus in sich trugen und bei denen Covid-19 die entscheidende Todesursache war.

1544 nachgewiesene aktive Infektionen in Dresden

Alles miteinander verrechnet kommt Dresden aktuell auf 1544 nachgewiesene aktive Infektionen beziehungsweise als ansteckend geltende Personen. Das sind 35 mehr als am Dienstag. Ob der seit vergangenen Montag geltende Teil-Lockdown einen wesentlichen Einfluss auf die weitere Entwicklung der Zahlen hat, wird sich erst Ende der Woche zeigen.

Schon 37 Kleinkinder positiv getestet

Das Robert-Koch-Institut ( RKI) hat detaillierte Zahlen zum Alter der Betroffenen und rechnete am Mittwoch mit 3380 Covid-19-Fällen für Dresden. Abweichungen zu den Angaben der Stadtverwaltung ergeben sich durch die Meldeketten und die statistische Verarbeitung.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Nach den Angaben des RKI handelt es sich um 1693 Personen männlichen Geschlechts und 1687 weibliche Personen. Am häufigsten ist die Altersgruppe der 35- bis 59-Jährigen mit 1263 Infektionen betroffen, davon 609 Männer und 654 Frauen. Bei den 15- bis 34-Jährigen wurden 1188 Infektionen gezählt, darunter 636 Männer und 552 Frauen. 482 Infizierte waren und sind zwischen 60 und 79 Jahre alt, es handelt sich um 243 Männer und 239 Frauen. Bei den über 80-Jährigen traten 273 Infektionen auf, davon betroffen waren 109 Männer und 164 Frauen. Weniger verbreitet war und ist das Virus bei Kleinkindern im Alter bis vier Jahre, hier wurden bisher 21 Jungen und 16 Mädchen positiv getestet. In der Altersgruppe von fünf bis 14 Jahre hat das RKI 137 Fälle erfasst, davon 75 Jungen und 62 Mädchen.

Infektionsgeschehen in Gemeinschaftseinrichtungen

Gegenwärtig sind nach einer Übersicht der Stadtverwaltung in Dresden 15 Kindertagesstätten und 26 Schulen von Corona-Infektionen betroffen. Den Angaben zufolge befinden sich 533 Beschäftigte sowie Kinder aus Kindertagesstätten und 503 Lehrer sowie Schüler in Quarantäne. Außerdem ist das Virus bei Bewohnern oder Beschäftigten von drei Asylbewerberunterkünften nachgewiesen worden. Für 363 Asylbewerber oder Mitarbeiter der Einrichtungen wurde vom Gesundheitsamt Quarantäne angeordnet.

Von Thomas Baumann-Hartwig