Am Donnerstag ist die Zahl der Neuinfektionen in Dresden auf einen neuen Rekordwert geklettert. Das Gesundheitsamt meldete am Mittag 445 neue Corona-Fälle. Damit hat Dresden die Marke von 9000 überschritten. 9011 Dresdner haben sich seit Ausbruch der Pandemie mit dem Virus infiziert. Zwölf Todesopfer sind am Donnerstag zu beklagen, hinzu kommen 19 Dresdner, die wegen eines schweren Krankheitsverlaufs in Kliniken eingewiesen werden mussten.

122 Todesfälle seit Beginn der Pandemie

Zwölf neue Corona-Tote – damit sind seit Beginn der Pandemie in Dresden 122 Patienten am Coronavirus verstorben. Das Gesundheitsamt betont, dass es sich bei allen Verstorbenen um Menschen handelte, die das neuartige Coronavirus in sich trugen und bei denen Covid-19 die entscheidende Todesursache war. Die Sterblichkeit liegt nach eigenen Berechnungen bei 1,35 Prozent.

Alle bisher erfassten Verstorbenen waren nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 60 Jahre und älter. Viele von ihnen sollen an Vorerkrankungen gelitten haben. Den Angaben zufolge handelte es sich um 58 Männer und 45 Frauen. 17 Männer und fünf Frauen waren zwischen 60 und 79 Jahre alt, 41 Männer und 40 Frauen 80 Jahre und älter.

Zahl der Genesenen und aktive Infektionen

Inzwischen sind in Dresden 5920 Corona-Infizierte genesen. Das sind 240 mehr im Vergleich zum Vortag. Bei dieser Angabe handelt es sich um einen Schätzwert. Als genesen gelten Personen, die zehn Tage nach einem positiven Test keine ärztliche Hilfe mehr in Anspruch nehmen mussten. Zieht man die Zahl der Genesenen und die Zahl der Verstorbenen von der Zahl der Infektionen ab, kommt man am Donnerstag auf 2969 aktive Corona-Fälle in Dresden. Das sind 193 mehr als am Mittwoch.

Inzidenzwert der Stadt liegt bei 273,4

Die 7-Tage-Inzidenz liegt am Donnerstag nach Berechnungen des Gesundheitsamtes bei 273,4. Das Robert-Koch-Institut hat am Donnerstag zum vierten Mal in Folge einen Wert von über 200 berechnet. Nach Angaben der Forschungseinrichtung lag die Inzidenz bei 203,1. Wenn das RKI an fünf aufeinanderfolgenden Tagen eine Inzidenz von über 200 berechnet, werden in Dresden die Corona-Regeln verschärft. Das könnte Sonnabend und Sonntag betreffen. Ab Montag soll in ganz Sachsen ein harter Lockdown beginnen.

Nur 31 freie Betten auf Normalstationen in Dresden

Mit steigenden Infektionszahlen nimmt auch die Zahl der Krankenhauspatienten im Zusammenhang mit Covid-19 zu. Das Gesundheitsamt meldet am Donnerstag 19 weitere Klinikaufnahmen. 509 Dresdner waren oder sind wegen schwerer Krankheitssymptome seit Ausbruch der Pandemie im Krankenhaus.

Im Städtischen Klinikum Dresden sind laut Sprecherin Viviane Piffczyk aktuell (Stand Mittwochabend) 128 Corona-Patienten in Behandlung. 24 Patienten müssen intensivmedizinisch betreut werden. Am Universitätsklinikum Dresden werden laut Sprecher Holger Ostermeyer (Stand Mittwochvormittag) 87 Corona-Patienten behandelt, davon 38 auf der Intensivstation.

Die Stadtverwaltung hat auf ihrer Internetseite inzwischen auch die Zahl der freien Krankenhaus-Betten für Corona-Patienten in Dresden aufgenommen. Den Angaben zufolge waren am Donnerstag auf den Normalstationen der Dresdner Kliniken 226 Betten mit Covid-Patienten belegt. Es gab noch 31 freie Betten, was einer Auslastung von 88 Prozent entspricht. 63 Covid-Patienten liegen auf Intensivstationen in Dresdner Krankenhäusern, 20 Intensivbetten sind noch frei. Die Auslastung liegt bei 76 Prozent.

Wer sich in Dresden mit Corona ansteckt

Das Robert-Koch-Institut hat 8302 Infektionen in Dresden statistisch erfasst. Es handelt sich um 3841 Personen männlichen Geschlechts und um 4461 weibliche Personen. Unter den Infizierten sind 91 Kleinkinder im Alter von 0 bis 4 Jahre, davon 54 Jungen und 37 Mädchen. 387 Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 14 Jahren haben sich angesteckt – 195 Jungen und 192 Mädchen.

Die 35- bis 59-Jährigen stecken sich am Häufigsten an, 3105 Infektionen in dieser Altersgruppe zählt das RKI. 1448 Männer und 1657 Frauen sind betroffen. In der Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen sind 2585 Infektionen erfasst, wobei es sich um 1294 Männer und 1291 Frauen handelt. 1181 Personen im Alter von 60 bis 79 Jahre haben sich angesteckt, davon 552 Männer und 629 Frauen. Hinzu kommen 953 Personen, die 80 Jahre und älter sind – 298 Männer und 655 Frauen.

Corona in Gemeinschaftseinrichtungen

Am Mittwochmorgen meldet das Gesundheitsamt 42 Kindertagesstätten, in denen sich 944 Personen in Quarantäne befinden sowie 79 Schulen mit 2549 Personen. Hinzu kommen 23 Pflegeeinrichtungen mit 396 Personen in Quarantäne.

