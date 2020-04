Corona: Siebentes Todesopfer in Dresden

Dresden

In Dresden ist eine siebente Person an den Folgen einer Corona-Erkrankung verstorben. Das teilte das Rathaus am Donnerstagmittag mit. Zuletzt war am 19. April ein Todesopfer zu beklagen. Nähere Auskünfte wie Alter und Geschlecht zu den Todesopfern erteilt das Gesundheitsamt nicht.

Zahl der geheilten Personen bei 481

Die Zahl der Neuinfektionen bewegt sich in Dresden weiter auf einem niedrigen Niveau. Von Mittwoch zu Donnerstag wurden zwei neue positive Tests bekannt. Damit liegt die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen jetzt bei 561. Das Gesundheitsamt geht davon aus, dass davon 481 Dresdnerinnen und Dresdner als geheilt gelten. Es handelt sich um einen Schätzwert. Am Mittwoch hatte die Behörde noch 472 geheilte Personen geschätzt. Im Umkehrschluss heißt das, dass die Quote der aktiven Infektionen in Dresden bei 80 liegen könnte.

Aktuell 8 Dresdnerinnen und Dresdner im Krankenhaus

Die Zahl der Dresdnerinnen und Dresdner, die seit Ausbruch der Pandemie wegen eines schweren Krankheitsverlaufs in Krankenhäusern behandelt wurden oder werden, liegt laut den Angaben vom Donnerstag bei 69. Am Mittwoch waren 71 Krankenhauseinweisungen gemeldet worden, aber diese Zahl hat die Verwaltung am Donnerstag korrigiert. Aktuell werden den Angaben zufolge acht Dresdnerinnen und Dresdner stationär behandelt.

249 Männer und 246 Frauen positiv getestet

Das Robert-Koch-Institut hatte am Donnerstagmorgen 507 Corona-Fälle in Dresden statistisch erfasst. Den Zahlen zufolge waren oder sind 249 Männer und 246 Frauen ab 15 Jahre mit dem Virus infiziert. Die größte Gruppe ist und bleibt die der Personen zwischen 35 und 59 Jahren, in der 228 Personen positiv getestet wurden. Es handelt sich um 120 Männer und 108 Frauen.

36 Betroffene sind 80 Jahre und älter

In der Gruppe der 15- bis 34-Jährigen wurde das Virus bei 162 Personen nachgewiesen. Es handelt sich um 78 Männer und 84 Frauen. 69 Dresdnerinnen und Dresdner im Alter von 60 bis 79 Jahren hatten oder haben Corona – 36 Männer und 33 Frauen. 36 Betroffene sind 80 Jahre und älter, darunter 15 Männer und 21 Frauen.

Zahl der Kinder unter 14 Jahre bleibt stabil

Die Zahl der Kinder bis 14 Jahre liegt sei Wochen bei zwölf. Es handelt sich um sieben Jungen und fünf Mädchen aus Dresden, bei denen das Virus nachgewiesen wurde. Fünf Jungen und zwei Mädchen sind von 0 bis 4 Jahren alt, zwei Jungen und drei Mädchen 5 bis 14 Jahre.

Von Thomas Baumann-Hartwig