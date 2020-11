Dresden

Keine Besserung in Sicht. Im Gegenteil: Die Stadtverwaltung meldete am Dienstagmittag 186 Neuerkrankungen. 28 Erkrankte mussten in Kliniken eingeliefert werden. Das ist ein extrem hoher Wert. Die Zahl der Corona-Infektionen seit Ausbruch der Pandemie liegt in Dresden nun bei 5227.

7-Tage-Inzidenz bei 147,1 in Dresden

Was die Geschwindigkeit der Virusausbreitung angeht, steht Dresden aktuell bei einer 7-Tage-Inzidenz von 147,1. Das bedeutet, in den letzten sieben Tagen haben sich pro 100 000 Einwohner im Schnitt 147 Menschen angesteckt. Am Montag lag die Inzidenz noch bei 153,6. Das leichte Sinken lässt sich mit den niedrigen Zahlen am Wochenende erklären.

1720 aktive Infektionen in Dresden

3463 Menschen sind inzwischen von einer Corona-Infektion genesen. Dabei handelt es sich aber um einen Schätzwert. Als genesen gelten infizierte Personen, die nach zehn Tagen nicht mehr ärztlich behandelt werden oder die nach einer stationären Behandlung aus der Klinik entlassen wurden. Zieht man die Zahl der Genesenen und der verstorbenen Corona-Kranken von der Gesamtzahl der Infektionen ab, kommt man auf die Zahl der aktiven Infektionen. Diese beträgt jetzt 1720.

53 Intensivpatienten in Dresdner Kliniken

Mit steigenden Infektionszahlen nimmt die Zahl der Krankenhauspatienten im Zusammenhang mit Covid-19 zu. 28 neue Krankenhauspatienten heißt, dass seit Beginn der Pandemie 283 Dresdner wegen Corona stationär behandelt wurden oder werden. Über genaue Zahlen zur Belegung der Klinikbetten verfügt die Stadt nicht. Eine DNN-Anfrage beim Städtischen Klinikum Dresden ergab, dass dort 87 Corona-Patienten inklusive zehn Verdachtsfälle behandelt werden. Wie es aus der Pressestelle des Städtischen Klinikums heißt, befinden sich aktuell 21 Covid-Patienten auf der Intensivstation. Im Universitätsklinikum wurden laut Pressestelle zuletzt (Stand Montagnachmittag) 67 Corona-Patienten versorgt. 32 von ihnen benötigen aktuell eine intensivmedizinische Behandlung.

44 Todesfälle seit Beginn der Pandemie

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona liegt aktuell bei 44. In Relation zur Gesamtfallzahl liegt die Sterberate bei etwa 0,9 Prozent. Das Gesundheitsamt betont, dass es sich bei allen Verstorbenen um Menschen handelte, die das neuartige Coronavirus in sich trugen und bei denen Covid-19 die entscheidende Todesursache war.

Das Robert-Koch-Institut hat inzwischen alle 44 Todesfälle statistisch erfasst. Den Angaben zufolge sind 25 Männer und 19 Frauen an den Folgen von Corona verstorben. Acht Männer und drei Frauen waren zwischen 60 und 79 Jahre alt, 17 Männer und 16 Frauen 80 Jahre und älter. Viele der Todesopfer sollen an Vorerkrankungen gelitten haben.

Wer sich am häufigsten infiziert

Aufschluss über die Altersverteilung der Erkrankten geben die Zahlen des Robert-Koch-Instituts, das in Dresden am Dienstag 5042 Coronafälle zählt. Die Abweichung zur Zahl des Gesundheitsamtes ergibt sich durch Verzögerungen in der Meldekette und unterschiedlichen Meldezeitpunkten. Von den dem RKI bekannten Fällen gehen die meisten auf das Konto der 35- bis 59-Jährigen. 1917 Personen in dieser Altersgruppe waren oder sind mit dem Virus infiziert, davon 900 Männer und 1017 Frauen. 1687 Fälle wurden in der Gruppe der 15- bis 34-Jährigen registriert, darunter 876 Männer und 811 Frauen.

63 Kleinkinder bis 4 Jahre von Corona betroffen

Bei den 60-79-Jährigen fielen 724 Tests positiv aus, betroffen waren 356 Männer und 368 Frauen. 441 Infizierte fallen in die Gruppe derjenigen, die 80 Jahre oder älter sind. Es handelt sich um 162 Männer und 279 Frauen. Junge Infizierte gibt es bislang vergleichsweise wenig. Kleinkinder bis vier Jahre infizierten sich 63 mal, davon 39 Jungen und 24 Mädchen. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre haben sich 209 mal infiziert, davon 110 Jungen und 99 Mädchen.

Fälle in Dresdner Kitas, Schulen und Pflegeheimen

Wie sich das Virus in Dresdner Gemeinschaftseinrichtungen ausbreitet, zeigt eine Übersicht der Stadtverwaltung. Nach dieser befinden sich am Dienstag 834 Kinder aus 35 Kitas und 1399 Schüler aus 73 Schulen in Quarantäne. Zudem zählt die Stadt 338 Quarantänefälle in elf Pflegeeinrichtungen.

Von Thomas Baumann-Hartwig