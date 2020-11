Dresden

Nach einem dreistelligen Anstieg der Neuinfektionen am Montag ist am Dienstag die Zahl regelrecht nach oben geschnellt. Wie die Stadtverwaltung am Mittag mitteilte, wurden 247 Neuinfektionen registriert. Die Zahl der Infektionen seit Ausbruch der Pandemie ist auf 4261 geklettert.

Damit bewegt sich die Inzidenz deutlich nach oben. Lag der Wert am Sonntag bei 108,5 und am Montag bei 113,7, so beträgt er am Dienstag schon 138,1. Das bedeutet, dass sich in den vergangenen sieben Tagen durchschnittlich 138 von 100 000 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Damit liegt die Inzidenz in Dresden nach wie vor deutlich im dunkelroten Bereich.

Keine neuen Todesfälle

Seit Beginn der Pandemie wurden und werden laut Gesundheitsamt 211 Covid-19-Patienten stationär behandelt. Es mussten drei Erkrankte in den vergangenen 24 Stunden ins Krankenhaus eingewiesen werden. Glücklicherweise kam kein weiterer Todesfall hinzu. Insgesamt 32 Dresdner erlagen seit Ausbruch von Corona der heimtückischen Krankheit. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts handelt es sich bei allen Verstorbenen um Menschen über 60 Jahre. Viele von ihnen litten den Angaben zufolge an Vorerkrankungen. Acht Männer und drei Frauen zwischen 60 und 79 Jahren sowie 14 Männer und sieben Frauen, die 80 Jahre und älter waren, sind an den Folgen einer Corona-Infektion in Dresden verstorben.

1555 Dresdner sind akut erkrankt

Von den 4261 seit Anfang des Jahres positiv auf das Coronavirus getesteten Dresdnern gelten 2674 als genesen, das sind 144 mehr als am Dienstag. Diese Zahlen sind allerdings nur geschätzt. Patienten, bei denen kein Krankenhaus-Aufenthalt nötig war, gelten 14 Tage nach ihrem positiven Test wieder als genesen. Covid-19-Betroffene, die stationär behandelt werden mussten, zählen 30 Tage nach dem Meldedatum als genesen. Langwierigere Krankheitsverläufe werden bei dieser Rechnung nicht berücksichtigt.

Momentan gelten 1555 Dresdner als „aktiver Coronafall“, sind also ansteckend. Dieser Wert ergibt sich, wenn man von der Gesamtzahl der Infizierten die Anzahl der Genesenen und der Todesfälle abzieht. Auch dabei handelt es sich nur um einen geschätzten Wert.

Dresdner Kliniken melden 134 Corona-Patienten

In Dresdner Krankenhäusern werden aktuell 134 Corona-Patienten behandelt. Im Universitätsklinikum waren am Montagnachmittag 63 Betten mit Corona-Kranken belegt, darunter befinden sich laut Sprecher Holger Ostermeyer drei Verdachtsfälle. 27 Patienten wurden auf der Intensivstation versorgt und 36 auf Normalstationen. Das Städtische Klinikum Dresden meldete am Dienstag 71 Corona-Patienten einschließlich Verdachtsfälle, von denen 21 intensivmedizinisch betreut werden müssen.

Altersgruppe zwischen 35 und 59 am Häufigsten betroffen

Das Robert-Koch-Institut ( RKI) untersucht unter anderem, wie die Corona-Infizierten in den einzelnen Bevölkerungsgruppen verteilt sind. Aufgrund von Meldeverzögerungen weichen die Zahlen der Corona-Betroffenen leicht von den Dresdner Gesundheitsamt-Angaben ab. Das RKI hatte am Dienstag 4023 Fälle aus Dresden erfasst.

Bei den 35- bis 59-Jährigen verzeichnet das RKI 795 weibliche und 741 männliche Infizierte, insgesamt also 1536 Personen. Damit ist diese Altersgruppe am Schwersten von Infektionen betroffen. In der nächstjüngeren Gruppe (15 bis 34 Jahre) wurden 1384 Personen mit positivem Corona-Test erfasst, davon 745 Männer und 639 Frauen.

Insgesamt 578 Dresdnerinnen und Dresdner zwischen 60 und 79 Jahren waren oder sind laut RKI infiziert, und zwar jeweils 289 Männer und Frauen. Bei den Über-80-Jährigen sind 314 Personen betroffen, davon 189 Seniorinnen und 125 Senioren betroffen.

Nur ein geringer Teil der nachgewiesenen Corona-Infektionen entfällt auf Kinder und Jugendliche. 18 Mädchen und 28 Jungen zwischen 0 und vier Jahren sowie 78 Mädchen und 87 Jungen aus der Altersgruppe der Fünf- bis 14-Jährigen haben sich angesteckt.

Rund 2750 Kinder und Heimbewohner in Quarantäne

Die Situation in den Dresdner Gemeinschaftseinrichtungen ist auch am Dienstag angespannt: In mittlerweile 73 Schulen, 33 Kindertagesstätten, elf Pflegeeinrichtungen und fünf Asylbewerberunterkünften sind in den vergangenen Tagen Coronafälle aufgetreten. In Quarantäne befinden sich momentan 1708 Schüler und Lehrer, 945 Kita-Kinder und Erzieher, 557 Asylsuchende sowie 42 Personen aus Pflegeheimen. In häusliche Isolation sollen sich die Betroffenen sowie ihre engen Kontaktpersonen begeben.

Von Thomas Baumann-Hartwig