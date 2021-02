Dresden

Die Planungen für die vorgezogene Corona-Impfung für pädagogisches Personal wie Grundschullehrer und Kita-Erzieher beherrscht derzeit die Debatte. Ab Donnerstag soll es für Mitarbeiter aus Schulen und Kindertagesstätten möglich sein, sich in den Impfzentren um Termine für eine Impfung zu bemühen, kündigte Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag in Dresden an.

Aufgrund des engen Kontakts mit den Kindern werden die Pädagogen bei der Priorisierung eine Stufe vorgezogen. Sie sollen künftig in Priorität 2 eingeordnet werden, diese Stufe war bislang vor allem über 70-Jährigen und gesundheitsbedingten Risikogruppen vorbehalten.

Die Pädagogen sollen den Impfstoff Astrazeneca geimpft bekommen. „Der Impfstoff ist besser als sein Ruf“, sagte die Ministerin. Weil von diesem Impfstoff, der nicht an über 65-Jährige verimpft werden soll, bislang ein kleiner Teil der vorhandenen Menge eingesetzt worden ist, werde für niemand anderen eine Impfung verzögert.

Fast 500 Quarantänefälle in Dresden

Dass Kita- und Schulpersonal von der Coronasituation nicht unberührt bleibt, zeigen die Zahlen zu Quarantänefällen in diesen Einrichtungen. Die Stadtverwaltung Dresden informiert täglich über den aktuellen Stand. Derzeit sind in 14 Kindertagesstätten 319 Quarantänefälle (Montag: 12 Einrichtungen, 253 Betroffene) registriert. In den Einrichtungen werden seit reichlich einer Woche Kinder nach dem Prinzip der festen Gruppen betreut.

Zudem sind am Dienstag in sechs Schulen 152 Quarantänefälle von der Stadt gezählt worden, das waren die gleichen Werte wie am Vortag. In Schulen gibt es derzeit lediglich wieder Präsenzunterricht für Abschluss- und Vorabschlussklassen.

Die Karte zeigt die Standorte von Kitas (rotes Dreieck) und Schulen (roter Punkt) in Dresden, in denen am 23. Februar Quarantänefälle registriert wurden. Quelle: Screenshot/Stadtverwaltung

Seit einer Woche sind auch die Grundschulen im eingeschränkten Regelbetrieb wieder geöffnet. Die Schulbesuchspflicht ist aufgehoben. Wer zu Hause bleibt, bekommt Aufgaben zum häuslichen Lernen.

Unter den Schulen führt die Stadtverwaltung allerdings auch die an Grundschulen angesiedelten Horte auf.

Am Dienstag vor einer Woche meldete die Stadt Quarantänefälle in sieben Kitas mit 119 Betroffenen. Bei den Schulen waren 36 Personen aus drei Einrichtungen isoliert.

In den Coronazahlen der Stadt werden nur die Quarantänefälle genannt, sollte es Infizierte geben, wären diese darin enthalten. Die Stadt verweist darauf, dass sie aus Datenschutzgründen keine Angaben zu den Coronainfizierten machen könne.

Die derzeit betroffenen Einrichtungen (Stand: 23. Februar 2021, 16 Uhr) sind in nachfolgender Übersicht enthalten.

Quarantänefälle in Schulen in Dresden 32. Grundschule 29 Fälle (bis 4. März) 82. Grundschule 51 Fälle (bis 2. März) 62. Grundschule 23. Fälle (bis 4. März) Grundschule Schönfeld 22 Fälle (bis 2. März) 32. Oberschule 14 Fälle (bis 23. Februar) Kulturwerkschule gGmbH 13 Fälle (bis 23. Februar) Quelle: Stadtverwaltung

Quarantänefälle in Kitas in Dresden Kinderhaus Knirpsenhausen 20 Fälle (bis 1. März) Kita Pfiffikus 49 Fälle (bis 2. März) Kita Schützenhofstraße 9 Fälle (bis 24. Februar) Kita Bünauten 39 Fälle (bis 5. März) Kita Blumenstraße 18 Fälle (bis 25. Februar) Kita Hügelland 13 Fälle (bis 26. Februar) Integrationskita St. Valentin CSW 13 Fälle (bis 1. März) Kita Musica 27 Fälle (bis 4. März) Evangelische Kita Blasewitz 43 Fälle (bis 26. Februar) Kita Finsterwalder Straße 11 Fälle (bis 25. Februar) Kinderhaus Cocolores e.V. 39 Fälle (bis 4. März) Kinderhaus „Am Albertpark“ 17 Fälle (bis 1. März) Kita Am Hochwald e.V. 10 Fälle (bis 26. Februar) Wiesenfrösche ASB 11 Fälle (bis 2. März) Quelle: Stadtverwaltung

Von Ingolf Pleil