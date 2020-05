Corona: Eine Neuinfektion in Dresden

Dresden

Nur eine glatte Null wäre noch besser. Nach drei Tagen mit der gleichen Zahl an nachgewiesenen Infektionen hat es von Dienstag zu Mittwoch einen Zuwachs gegeben: Einen positiven Test mehr vermeldete die Stadtverwaltung. Damit wurde das Virus jetzt bei 595 Dresdnerinnen und Dresdnern nachgewiesen.

547 Dresdnerinnen und Dresdner genesen

Die Zahl der von einer Infektion genesenen Personen aus Dresden ist laut den Angaben aus dem Rathaus am Mittwoch auf 547 angestiegen. Das sind acht mehr als am Dienstag. Es handelt sich allerdings um einen Schätzwert: Positiv getestete Personen gelten nach 14 Tagen als geheilt, wenn sie sich dann nicht mehr in medizinischer Behandlung befinden.

Anzeige

Ein stationärer Fall mehr als am Dienstag

Seit Ausbruch von Corona mussten 71 Dresdnerinnen und Dresdner stationär behandelt werden, weil sie schwer erkrankt waren. Das ist ein stationärer Fall mehr als am Dienstag. Nach Angaben der Stadtverwaltung befinden sich aktuell drei Personen aus Dresden im Krankenhaus. Die Zahl der Todesfälle gibt die Behörde mit neun an. Das Robert-Koch-Institut hat seine Angaben vom Dienstag – da war ein neuer Todesfall vermeldet worden – inzwischen korrigiert und hat wieder neun Todesfälle in der Statistik.

Weitere DNN+ Artikel

Neun Verstorbene 60 Jahre und älter

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts handelt es sich bei neun der verstorbenen Personen aus Dresden um sechs Männer und drei Frauen. Vier Männer waren zwischen 60 und 79 Jahre alt, zwei Männer 80 Jahre oder älter. Eine Verstorbene war zwischen 60 und 79 Jahren alt, zwei Frauen 80 Jahre oder älter.

293 Männer und 286 Frauen positiv getestet

Das Robert-Koch-Institut hatte am Mittwochmorgen 594 nachgewiesene Corona-Fälle in Dresden statistisch erfasst. Den Zahlen zufolge waren oder sind 293 Männer und 286 Frauen ab 15 Jahre mit dem Virus infiziert. Die größte Gruppe ist und bleibt die der Personen zwischen 35 und 59 Jahren, in der 252 Personen positiv getestet wurden. Es handelt sich um 133 Männer und 119 Frauen.

42 Betroffene sind 80 Jahre und älter

In der Gruppe der 15- bis 34-Jährigen wurde das Virus bei 205 Personen nachgewiesen. Es handelt sich um 101 Männer und 104 Frauen. 79 Dresdnerinnen und Dresdner im Alter von 60 bis 79 Jahren hatten oder haben Corona – 43 Männer und 36 Frauen. 43 Betroffene sind 80 Jahre und älter, darunter 16 Männer und 27 Frauen.

Das tägliche DNN Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Dresden täglich gegen 7 Uhr im E-Mail-Postfach

15 Kinder unter 14 Jahre betroffen

Die Zahl der Kinder bis 14 Jahre liegt den Angaben zufolge bei 14. Acht Jungen und sieben Mädchen wurden seit Ausbruch der Pandemie in Dresden positiv auf das Virus getestet. Im Einzelnen handelt es sich um fünf Jungen und drei Mädchen im Alter von 0 bis vier Jahren sowie drei Jungen und vier Mädchen im Alter von fünf bis 14 Jahren.

Von Thomas Baumann-Hartwig