Ein neuer Corona-Todesfall in Dresden

Dresden

Tragische Nachricht aus dem Rathaus: Am Montag ist erneut eine Person an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben. Damit hat die Pandemie jetzt zehn Todesopfer in der Landeshauptstadt gefordert. Zuletzt war am 7. Mai ein Todesopfer zu beklagen.

Drei Tage in Folge keine Neuinfektion

Wegen dieser traurigen Mitteilung rücken andere, gute Entwicklungen in den Hintergrund. Erstmals hat es drei Tage in Folge keine nachgewiesenen Neuinfektionen gegeben. Die Zahl der Dresdnerinnen und Dresdner, bei denen das Virus nachgewiesen wurde, stagniert seit Freitag bei 618.

Anzeige

578 Dresdner und Dresdnerinnen sind genesen

Viele der mit dem Coronavirus infizierten Dresdnerinnen und Dresdner sind bereits wieder genesen. Die Zahl lag am Montag bei 578. Das ist eine genesene Person mehr als am Sonntag. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass es sich um einen Schätzwert handelt. Positiv getestete Personen gelten nach 14 Tagen als geheilt, wenn sie sich dann nicht mehr in medizinischer Behandlung befinden. Zieht man die genesenen Personen von den nachgewiesenen Fällen ab, kommt man auf 40 aktive nachgewiesene Infektionen.

Weitere DNN+ Artikel

Das tägliche DNN Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Dresden täglich gegen 7 Uhr im E-Mail-Postfach

Ein neuer klinischer Fall

Von Sonntag zu Montag musste eine mit Corona infizierte Person aus Dresden wegen ihrer Erkrankung zur stationären Behandlung ins Krankenhaus eingewiesen werden. Stationäre Fälle wegen Covid-19 gab es seit Ausbruch der Pandemie 76, zwei Dresdnerinnen oder Dresdner befinden sich aktuell in stationärer Behandlung.

Alle Verstorbenen älter als 60 Jahre

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) handelt es sich bei neun der verstorbenen Personen aus Dresden um sechs Männer und drei Frauen. Vier Männer waren zwischen 60 und 79 Jahre alt, zwei Männer 80 Jahre oder älter. Eine Verstorbene war zwischen 60 und 79 Jahren alt, zwei Frauen 80 Jahre oder älter. Der aktuelle Todesfall hat noch nicht Eingang in die Statistik gefunden.

Die häufigsten Infektionen im Alter von 35 bis 59

Das RKI hat am Montag alle 618 nachgewiesene Corona-Fälle in der Landeshauptstadt statistisch erfasst. Von den 618 Infektionen, die das Institut zählt, sind 314 männlich und 304 weiblich. Am häufigsten tritt der Virus in der Altersgruppe von 35 bis 59 Jahren auf. 258 Infizierte zählt das RKI hier, darunter sind 135 Männer und 123 Frauen.

45 Betroffene 80 Jahre oder älter

In den anderen Altersgruppen sieht die Verteilung folgendermaßen aus: In der Spanne von 15 bis 34 gibt es in Dresden 214 Coronafälle. Es handelt sich um 107 Männer und 107 Frauen. Im Bereich 60 bis 79 Jahre erkranken oder erkrankten 81 Dresdnerinnen und Dresdner an Corona. Davon sind 44 Männer und 37 Frauen. 80 Jahre und älter sind 47 Betroffene, darunter 18 männlich und 29 weiblich.

18 Fälle unter 15 Jahre alt

Bei den jungen Patienten bis 14 Jahre liegt die Fallzahl laut RKI bei 18. Im Einzelnen handelt es sich um sechs Jungen und vier Mädchen im Alter von 0 bis vier Jahren sowie vier Jungen und vier Mädchen im Alter von fünf bis 14 Jahren.

Von Thomas Baumann-Hartwig