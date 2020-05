Corona: Zwei Neuinfektionen am Samstag in Dresden

Dresden

Die Zahl der Corona-Fälle steigt wieder. Wie die Stadtverwaltung am Samstagnachmittag mitteilte, wurden aber von Freitag zu Samstag in Dresden nur zwei Neuinfektion verzeichnet. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 605 Dresdnerinnen und Dresdner mit dem Coronavirus infiziert.

553 Dresdnerinnen und Dresdner genesen

Wie die Stadt angibt, sind mittlerweile 553 Menschen von ihrer Corona-Infektion genesen. Das ist einer mehr als am Freitag. Hierbei geht es jedoch um einen Schätzwert: Positiv getestete Personen gelten nach 14 Tagen als geheilt, wenn sie sich dann nicht mehr in medizinischer Behandlung befinden.

Anzeige

Zwei neue Krankenhauseinweisungen

Seit Ausbruch von Corona mussten 74 Dresdnerinnen und Dresdner stationär behandelt werden, weil sie schwer erkrankt waren. Von Freitag zu Samstag wurden zwei weitere Personen eingewiesen. Zuvor hatten sich laut Angaben der Stadtverwaltung keine Personen aus Dresden wegen Corona in stationärer Behandlung befunden. Die Zahl der Todesfälle steht nach wie vor bei neun. Zuletzt war am 7. Mai eine Person aus Dresden an den Folgen einer des Virus verstorben.

Weitere DNN+ Artikel

Neun Verstorbene 60 Jahre und älter

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts handelt es sich bei neun der verstorbenen Personen aus Dresden um sechs Männer und drei Frauen. Vier Männer waren zwischen 60 und 79 Jahre alt, zwei Männer 80 Jahre oder älter. Eine Verstorbene war zwischen 60 und 79 Jahren alt, zwei Frauen 80 Jahre oder älter.

294 Männer und 286 Frauen infiziert

Laut Robert-Koch-Institut gibt es am Freitagmorgen 603 nachgewiesene Corona-Fälle in der Landeshauptstadt.

Genauer waren beziehungsweise sind 304 männliche und 299 weibliche Patienten mit dem Virus infiziert. Die meisten Fälle gibt es nach wie vor in der Altersgruppe von 35 bis 59 Jahren, genauer 255 Personen, davon 133 Männer und 122 Frauen.

43 Betroffene sind 80 Jahre und älter

In der Altersgruppe 15 bis 34 verzeichnet Dresden 209 Virus-Infektionen. Es handelt sich um 103 Männer und 106 Frauen. In der Spanne 60 bis 79 Jahre erkranken oder erkrankten 79 Dresdnerinnen und Dresdner an Corona. Davon sind 43 Männer und 36 Frauen. 80 Jahre und älter sind 44 Betroffene, darunter 17 Männer und 27 Frauen.

Das tägliche DNN Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Dresden täglich gegen 7 Uhr im E-Mail-Postfach

16 Corona-Fälle unter 14 Jahre

Die Zahl der infizierten Kinder bis 14 Jahre liegt Zahlen des Robert Koch Instituts bei 15. Acht Jungen und acht Mädchen wurden seit Ausbruch der Pandemie in Dresden positiv auf das Virus getestet. Im Einzelnen handelt es sich um fünf Jungen und vier Mädchen im Alter von 0 bis vier Jahren sowie drei Jungen und vier Mädchen im Alter von fünf bis 14 Jahren.

Von fg