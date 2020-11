Corona-Wirrwarr sorgt für Verunsicherung bei Eltern in Dresden

Dresden

Eltern in Dresden stehen der aktuelle Situation in der Coronapandemie häufig ziemlich hilflos gegenüber und sie haben den Eindruck, dass es den Behörden nicht viel besser geht: Eva Matthis verspürte in den Ferien vor zwei Wochen lediglich einen leichten Husten. Es gab kein Fieber, keine Geschmacks- oder Geruchsprobleme. Trotzdem entschloss sie sich, das abklären zu lassen. Ihr Name ist geändert, weil sie für ihre Familie Stigmatisierung befürchtet.

Labor kommt nicht nach

Frau Matthis ließ sich am Montag nach den Ferien beim Hausarzt testen, am Mittwoch kam der Befund. Sie war Corona-positiv. „Der Hausarzt hat uns gesagt, wir sollten warten, das Gesundheitsamt würde sich bei uns melden.“ Doch es geschah nichts. Die Familie entschloss sich selbst, die Kinder aus der Schule zu nehmen. Sie wurden noch am Mittwoch vor einer Woche getestet, genauso wie Herr Matthis. Zwei Tage später erklärte ihnen die Schwester des Hausarztes, sie müssten sich noch gedulden. Das Labor komme nicht mehr nach mit den Tests. Am Freitag spät dann doch noch die bittere Erkenntnis: Alle sind positiv.

„Wir haben nicht die leiseste Ahnung, wo wir uns infiziert haben könnten“, erzählt Frau Matthis. Sie waren in den Ferien nicht verreist. Glücklicherweise durchleben alle milde Verläufe, niemand muss ins Krankenhaus. Sie werden kommende Woche nacheinander wieder in den Alltag starten können.

Kontaktabfrage nach eineinhalb Wochen

Nach dem positiven Ergebnis der Tests gelang es den Kindern noch am Freitag vor einer Woche, ihre Schulen zu informieren. Am Montag dieser Woche wurden alle näheren Kontaktkinder in Quarantäne geschickt, getestet wurde da schon nicht mehr. Für Frau Matthis ist das völlig unverständlich: „Es kann doch nicht sein, die Eltern gehen weiter ihrer Arbeit nach, die Geschwister der Kontaktkinder gehen weiter in Kita oder Schule.“ Am Mittwoch erhielten sie den Quarantänebescheid aus dem Gesundheitsamt, sollten ihre Kontaktdaten angeben. „Was soll das eineinhalb Wochen später noch bringen?“ fragte sich Frau Matthis. Von einer Freundin aus dem Landkreis Bautzen hat sie gehört, dass sich dort zwei Stunden nach der Information über den positiven Bescheid das Gesundheitsamt gemeldet hätte.

Ähnlich irritiert bleiben Eltern zurück, wenn sie von Lehrern beispielsweise hören, dass es keine Klärung für die Situation an ihrer Schule gibt, weil die zuständige Mitarbeiterin im Gesundheitsamt seit Freitag, 13 Uhr im Urlaub sei und eine Vertretung sich erst am Montag kümmern könne.

Schule nicht auf Digitalunterricht vorbereitet

Auch Thomas Kunz hat seine Erfahrungen gemacht. In der Klasse einer Tochter an der Grundschule wurde am vergangenen Montag ein positiver Fall bekannt. Alle Kinder kamen in Quarantäne. Einen Corona-Test wollte der Hausarzt nur machen, wenn es Symptome gibt. Das hinterlässt Unsicherheit. Was ist mit den beiden Geschwistern? Sie gehen bisher weiter in die Kita und die Schule. Ihr Hausarzt riet der Familie, sie sollten auf den Anruf des Gesundheitsamtes warten. Dann werde alles Weitere geklärt. Bis Freitag hatte Kunz nichts vom Amt gehört. Auf digitalen Unterricht sei die Schule leider noch nicht vorbereitet. Doch die Eltern könnten die Pädagogen nicht ersetzen. „Eigentlich hatte wir uns nach dem Frühjahr gewünscht, dass wir das nicht noch mal erleben müssen“, erklärt Kunz.

Nicht mehr alle Kontaktpersonen 1. Grades werden auf das Coronavirus getestet (Symbolbild). Quelle: Fabian Sommer/dpa/ZB

Stadträtin: Chaotischer Zustand

Silvana Wendt, Stadträtin der CDU in Dresden, ist von der Entwicklung erschüttert. „Die Kontaktnachverfolgung an den Schulen findet praktisch kaum noch statt.“ Kinder, die positiv getestet seien, würden erst stark verspätet vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt. Zwischenzeitlich säßen sie in der Schule teils eng und ohne Abstandsmöglichkeit neben anderen Schülern. Die Zeit zwischen letztem Kontakt mit einem positiven Banknachbarn bis zur Quarantänefestlegung für das andere Kind überschreite „oftmals mehr als eine Woche“. „Schon das ist ein chaotischer Zustand, der insbesondere Schüler und Lehrer gefährdet.“

Richtig erschreckend sei jedoch, dass diese Kontaktpersonen 1. Grades nicht einmal mehr auf das Corona-Virus getestet würden. „Damit läuft das Infektionsgeschehen richtig aus dem Ruder, da die Infektionsketten nicht mehr unterbrochen werden können.“ Wissentlich werde damit die Gesundheit der Lehrer und Schüler gefährdet. Die Praxis entspreche auch nicht den Maßgaben des Robert-Koch-Instituts. Das empfehle für Gemeinschaftseinrichtungen bei einem positiven Fall die Testung der anderen Personen, um die Infektionskette zu unterbrechen.

Bereits im Sommer hätten die Stadträte auf die zu erwartende Situation hingewiesen. Es sei nicht nachvollziehbar, warum die Stadtverwaltung nicht schon damals „vorausschauend reagiert“ habe.

Amt: „Kontaktverfolgung nur eingeschränkt“

Das passiert jetzt offenbar. „Die Kontaktpersonennachverfolgung ist aufgrund des wachsenden Fallgeschehens aktuell nur eingeschränkt möglich“, räumt der amtierende Leiter des Gesundheitsamtes, Frank Bauer, ein. Das starke Fallwachstum in den letzten drei Wochen sei „in dieser Größenordnung nicht zu prognostizieren“ gewesen.

Das Gesundheitsamt habe in den Sommermonaten 35 Mitarbeiter/-innen in der Kontaktpersonennachverfolgung geschult, die die zehn regulären Kräfte unterstützen. Mit dem exponentiellen Fallwachstum innerhalb von drei Wochen seien „diese Ressourcen aber nicht auskömmlich“ gewesen. Fortlaufend werde Personal ergänzt, um die Kontaktpersonennachverfolgung sicher zu stellen.

Speziell für den Bereich Kita/Schule arbeite seit Mitte letzter Woche ein Fachteam. Dies habe dazu geführt, dass die „Reaktionszeiten extrem verkürzt“ werden konnten und die Einrichtungsleitungen schnell einen Ansprechpartner haben, mit dem die Maßnahmen abgestimmt werden.

Hilfe auf Internetseite der Stadt

Zielstellung müsse es sein, die Kontaktpersonennachverfolgung „wieder in gewohnter Weise zu sichern“. Das Gesundheitsamt muss Kontaktpersonen innerhalb von 48 bis 72 Stunden nach der Rückmeldung des Infizierten zu seinen relevanten Kontakten ansprechen. Zunächst müsse der Infizierte, in der Amtssprache „Indexfall“ genannt, aber die Daten übermitteln. So schnell als möglich soll er kontaktiert werden. „Alle Informationen dazu und Hinweise, die die Bearbeitung erleichtern würden, sind auf www.dresden.de/corona zu finden“, heißt es aus dem Gesundheitsamt. Einrichtungen könnten sich an die Corona-Hotline unter 488-5322 wenden oder eine E-Mail an gesundheitsamt-infektionsschutz@dresden.de schreiben.

Parallel zu den Personal- und Ablauffragen sei auch der Internetauftritt erweitert worden, damit positiv getestete Personen und Kontaktpersonen der Kategorie I eine sofortige Handlungsorientierung haben. Testungen richten sich nach der Bundestestverordnung und der Teststrategie des Robert-Koch-Institutes. „Diese sieht eine Testung mit Blick auf die zur Verfügung stehenden Ressourcen nicht mehr durchweg vor“, erklärte Bauer. Er wies zudem darauf hin, dass es in Kitas und Schulen „nur in sehr geringer Zahl zu Folgeinfektionen“ komme.

Für Eva Matthis ist nicht nachvollziehbar, warum nicht schon im Sommer das Personal aufgestockt wurde und Mitarbeiter im Gesundheitsamt jetzt damit beschäftigt sind, sachfremde Kollegen oder Studenten anzulernen. Frau Matthis will trotzdem die Beschäftigten im Gesundheitsamt nicht verurteilen. „Die Leute können einem fast leid tun, sie können es personell nicht schaffen.“ Eine Mitarbeiterin habe ihr gesagt: „Wenn ich nach Hause gehe, weine ich nur noch.“

Von Ingolf Pleil