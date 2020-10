Dresden

Wer sich ein Bild von der Infektionslage der Landeshauptstadt machen will, stolpert aktuell über unterschiedliche Inzidenz-Werte. Dabei ist genau diese Kenngröße derzeit die wichtigste, wenn es um politische Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie geht. Erst am Freitag beschloss die Stadt eine neue Allgemeinverfügung, nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz in Dresden laut Gesundheitsamt auf 57 gestiegen war. Wie die verschiedenen Behörden auf ihre Inzidenzwerte kommen und wer die aktuellsten Zahlen hat, erklären die DNN in einem Überblick.

Was ist der Inzidenzwert und warum ist er so wichtig?

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist aktuell die wichtigste Kenngröße zur Einschätzung der Pandemielage. Ihr Wert sagt aus, wie viele Neuinfektionen ein Ort innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gemeldet hat. Erreicht ein Gebiet einen Inzidenzwert von 50, gilt es als Risikogebiet. Denn: Ab einem Wert von 50 ist es laut Experten den Gesundheitsämtern nicht mehr möglich, Kontakte von Infizierten in ausreichendem Maße zurückzuverfolgen. Eine ungebremste Ausbreitung des Virus wäre die Folge.

Wie wird der Inzidenzwert berechnet?

Generell läuft die Berechnung so ab: Die Fallzahlen der letzten sieben Tage werden addiert, durch die Einwohnerzahl des Ortes geteilt und das Ergebnis mit dem Faktor 100.000 multipliziert. Hier liegt aber schon die Wurzel des Problems: Je nachdem, welche als die letzten sieben Tage und was als Einwohnerzahl gilt, variiert das Ergebnis.

Wie berechnet die Stadt den Inzidenzwert ?

Wie die Stadtverwaltung auf DNN-Anfrage erklärt, bezieht das Gesundheitsamt bei der Berechnung der Inzidenz alle eingegangenen Fällen mit ein, die das Amt bis 12 Uhr erreichten. Demnach inkludiert das Gesundheitsamt bei seiner Berechnung die Hälfte des aktuellen Tags. Am Beispiel der Inzidenz vom 23. Oktober würde das bedeuten, das Gesundheitsamt addierte alle Fälle vom 17. bis einschließlich 23. Oktober, 12 Uhr, teilte die Summe durch die Einwohnerzahl und multiplizierte das Ergebnis mit 100.000. Bei der Einwohnerzahl bezieht sich das Gesundheitsamt auf den Melderegister der Landeshauptstadt, der zuletzt 563.011 Dresdner zählte.

Sieben-Tage-Inzidenz der Stadt Dresden, Screenshot am 25.10.2020. Quelle: Screenshot

Wie berechnet das sächsische Sozialministerium den Inzidenzwert ?

Auch das sächsische Sozialministerium (SMS) veröffentlicht auf seiner Homepage täglich Zahlen zum Infektionsgeschehen in Dresden inklusive der Inzidenz. Die Daten stammen von der Landesuntersuchungsanstalt (LUA), die wiederum die Fallzahlen von den Gesundheitsämtern bekommt. Hier kam es bereits häufiger zu Abweichungen von den Statistiken der Stadt. Ein Beispiel: Am 21. Oktober meldete das SMS für Dresden eine Inzidenz von über 40. Die Stadt meldete einen Wert von nur 38.

Behörden rechnen mit unterschiedlichen Zahlen

Auf DNN-Anfrage erklärt das Ministerium, wie es auf den höheren Wert kommt: Die Berechnung der 7-Tage-Inzidenz ergebe sich „aus der Summe der gemeldeten Nachweise der letzten sieben Tage vor Meldedatum pro 100.000 Einwohner“. Und hier liegt der Unterschied zur Berechnung der Stadt. Die LUA bezieht sich auf die Tage VOR dem aktuellen Tag. Bei der Einwohnerzahl bezieht sich die LUA laut sächsischem Sozialministerium auf das Statistische Landesamt, welches zuletzt 556.780 Einwohner zählte. Stadt und Land rechnen also auch mit unterschiedlichen Einwohnerzahlen.

Und wie sieht die Inzidenz des Robert-Koch-Instituts aus?

Auch das Robert-Koch-Institut ( RKI) meldet jeden Tag neue Coronazahlen für Dresden. Wer hier nach der Inzidenz schaut, wird Unterschiede zu den Werten der Stadt und des Freistaates feststellen. Am 23. Oktober meldet das RKI für Dresden eine Sieben-Tage-Inzidenz von 48,1, während auf dem Zahlendashboard der Stadt noch die 46 vom 22. Oktober steht. Und hier liegt schon die nächste Ursache für mögliche Abweichungen: Die Behörden melden ihre Zahlen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Während das Gesundheitsamt in Dresden seine Zahlen in der Regel um 12 Uhr publik macht, meldet das RKI seine Daten bereits um 0 Uhr. Das sächsische Sozialministerium wiederum um 12.30 beziehungsweise 11 Uhr.

Verzögerungen in der Datenübermittlung

Hinzu kommen mögliche Verzögerungen in der Datenübermittlung. Ein Beispiel: Der Freistaat veröffentlichte am 22. Oktober eine Inzidenz von 38 für Dresden, wohingegen die Stadt einen Wert von 46 bekanntgab. Wer sich die Daten des SMS genauer ansieht, bemerkt, dass die Landesuntersuchungsanstalt zu dem Zeitpunkt noch keine neuen Fallzahlen aus Dresden hatte, was den Unterschied in der Inzidenz erklären könnte.

Wie sieht der Weg der Infektionszahlen aus?

Wenn in einem Dresdner Labor ein Coronatest positiv ausfällt, meldet das Labor die Neuinfektion dem Gesundheitsamt. Das Gleiche gilt für Dresdner Ärzte und Krankenhäuser. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, die Covid-19-Fälle zu melden. Das Gesundheitsamt meldet die Zahlen im nächsten Schritt an die zuständige Landesbehörde. Das ist in dem Fall die sächsische Landesuntersuchungsanstalt (LUA). Ihre Zahlen landen auf der Seite des sächsischen Sozialministeriums. Die LUA leitet ihre Zahlen wiederum ans RKI weiter, wie das Ministerium auf DNN-Anfrage erklärt.

Welche Zahlen sind nun am aktuellsten?

Was die Fallzahlen angeht: die des Gesundheitsamtes. Weiter erklärt das SMS: „Die Meldezahlen sind ständig im Fluss und verändern sich ununterbrochen. Auf den verschiedenen Ebenen können sie derzeit nie gleich hoch, sprich identisch sein.“ Die aktuellsten Zahlen würden immer im Stadt- beziehungsweise Landkreis vorliegen. Was die Inzidenz angeht, basiert der Wert des Gesundheitsamtes zwar auf neueren Fallzahlen, da es die bis 12 Uhr bekannten Neuinfektionen des laufenden Tages mit einberechnet. Doch laut SMS orientiert sich die Landesbehörde bei ihrer Inzidenz-Berechnung, die die letzten sieben Tage VOR Meldedatum berücksichtigt, an den Vorgaben des RKI. Warum das Dresdner Gesundheitsamt bei der Berechnung einen anderen Weg geht, wollte die Stadtverwaltung auf DNN-Anfrage nicht beantworten.

Wer zählt als Corona-Sterbefall?

Laut den Erläuterungen des Gesundheitsamtes gilt eine Person als Corona-Sterbefall, wenn sie laut Totenschein an einer Covid-19-Erkrankung gestorben ist.

Ab wann zählt man als genesen?

Landet ein Patient nicht im Krankenhaus, gilt er 14 Tage nach Meldedatum als genesen. So steht es in den Erläuterungen des Gesundheitsamtes zum Corona-Dashboard. War jemand wegen seiner Covid-19-Erkrankung in einer Klinik, gelte er nach 30 Tagen als genesen. Die Stadt bezieht sich laut eigenen Angaben auf die zugrunde liegenden Annahmen entsprechend den Schätzparametern auf Landesebene. Demnach basiert die täglich veröffentlichte Zahl der Genesenen auf einer Schätzung.

Wer gilt als Corona-Krankenhauspatient?

Neben den Fallzahlen führt das Gesundheitsamt in seiner täglichen Statistik auch die Zahl der Corona-Krankenhauspatienten auf. Laut dessen Erläuterungen sind das alle Patienten, die aktuell aufgrund einer COVID-19-Erkrankung in stationärer Behandlung sind. Daraus könnte man ableiten, dass ein Infizierter, der primär wegen einer Blinddarm-OP im Krankenhaus liegt, nicht in der Statistik landet.

Von Laura Catoni