Corona: Waren die Einschränkungen des öffentlichen Lebens sinnlos?

Dresden

Die Gesellschaft ist gespalten: Die einen halten Corona für einen gefährlichen Virus, vor dem man sich mit aller Konsequenz schützen muss. Sie halten Abstand, desinfizieren sich die Hände, tragen Mund-Nasen-Bedeckung. Die anderen sehen in Corona die Erfindung eines Geheimdienstes, wahlweise eines Börsenmilliardärs oder diktatorischen Politikers. Finstere Mächte haben den Corona-Irrglauben in die Welt gesetzt, um die Grundrechte der Bürger einzuschränken.

Das sind die Extreme. Die Mehrheit glaubt wahrscheinlich an gar nichts und tut, was verlangt wird. Weil niemand so richtig wissen kann, was da gerade vorgeht. Topfitte junge Menschen wie die Fußballer von Dynamo Dresden stecken sich mit dem Virus an, eine Kindertagesstätte meldet ein infiziertes Kind, jeden Tag steigt die Zahl der Neuinfektionen.

Corona-Einschränkungen ohne Nutzen?

In sehr, sehr kleinen Schritten. Dresden ist meilenweit von dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner entfernt, ab dem das öffentliche Leben zum Erliegen gebracht wird. Waren die Restriktionen sinnlos oder haben sie dafür gesorgt, dass es zu keinen massenhaften Corona-Ausbruch mit dramatischen Folgen kam?

Wir werden es bald wissen. In Supermärkten kann sich jeder wieder an der Salatbar bedienen oder sein Brötchen aus dem Backwarenstand herausfingern. Supermärkte sind noch Oasen des Abstandsgebotes. Sie müssen 20 Quadratmeter pro Kunden garantieren. Da geht es in Gaststätten enger zu. Oder in Biergärten zu Himmelfahrt und bei schönem Wetter.

Fehlende Logik in Allgemeinverfügungen

Die Kitas und Schulen haben geöffnet. Die Gruppen und Klassen sollen unter sich bleiben. Aber spätestens auf den Toiletten ist in Schulen die Trennung der Klassen aufgehoben. Einige wenige Schulkameraden dürfen sich besuchen. Befreundete Kinder aus verschiedenen Schulen bleibt ein Treffen dagegen verwehrt. Außer, sie trainieren in einem Sportverein. Da können zehn Kinder aus unterschiedlichen Schulen in einer Vollkontaktsportart gemeinsam trainieren.

Wo bleibt die Logik in den Allgemeinverfügungen? Selbst Menschen, die Corona nicht für Unfug halten, haben Probleme, einen Sinn in allem zu erkennen. Kein guter Nährboden für Vertrauen in die Handelnden.

Bleiben Sie gesund!

Ihr Thomas Baumann-Hartwig

Von Thomas Baumann-Hartwig