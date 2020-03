Corona-Virus: Immer mehr Nachfragen bei Dresdner Hausärzten

Dresden

Beim Anruf in einer zufällig ausgewählten Hausarztpraxis in Striesen springt das Band an: „Kommen Sie auf keinen Fall in die Praxis. Wir müssen die Zahl an Kontaktpersonen unter unseren Patienten so klein wie möglich halten.“ Seit Montag, als es den ersten Corona-Infizierten im Freistaat gab, haben viele Mediziner ihren Praxisalltag umgekrempelt. Schon am Dienstag sprach Sachsens Landesärztekammer von einer wachsenden Belastung für Hausärzte.

Empfehlung: Vor Praxisbesuch anrufen

Was das tatsächlich heißt, davon kann Johannes-Georg Schulz berichten. Er arbeitet als Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis im Dresdner Stadtteil Mickten. „Bisher rufen bei uns zwei bis vier Menschen am Tag mit Verdacht auf eine Corona-Infektion an“, sagt er auf Anfrage. Überwiegend halten sich seine Patienten an die Empfehlung, bei Symptomen zunächst anzurufen. Nur ab und an komme trotzdem jemand in die Praxis. Zu beachten sei aber, dass sich die Praxis in einer Randlage von Dresden befinde und somit wohl nicht repräsentativ für die Stadt sei. „Die Lage kann sich kurzfristig auch deutlich verändern“, meint der Mediziner. Trotz der zusätzlichen Belastung durch das Virus stemme sein Praxisteam den Arbeitsalltag. Wohl auch, weil „zunehmend Patienten Routinetermine absagen oder verschieben“, sagt Schulz.

Dazu aufgerufen hatte die Sächsische Landesärztekammer ebenfalls am Dienstag.

