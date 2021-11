Corona: Viele Infektionen an Schulen in Dresden

Dresden

Am Freitag hat das Sächsische Kultusministerium für zwei weitere Dresdner Grundschulen die Reißleine gezogen. Die Einrichtungen werden befristet vollständig geschlossen. In beiden Schulen wurden sehr viele Corona-Infektionen bei Schülern und Lehrer aller Klassenstufen registriert.

66 Schüler und acht Lehrer an einer Schule infiziert

Die 59. Grundschule „Jürgen Reichen“ in Bühlau war bereits teilweise geschlossen, doch diese Maßnahme hat die Situation nicht verbessert. Das Infektionsgeschehen hat sich laut Ministerium weiter verschlechtert, mittlerweile sind 66 Schüler und acht Lehrkräfte mit Corona infiziert. Die Schule bleibt deshalb bis zum 7. Dezember geschlossen.

Schließung bis zum 10. Dezember verlängert

Wenn es in einer Schule einmal Infektionsherde gibt, dann helfen kurzzeitige Schließungen offenbar wenig. Die 4. Grundschule „Am Rosengarten“ war wegen zahlreicher Ausbrüche bereits seit 19. November vollständig geschlossen. Doch allein vom 22. bis 25. November kamen 36 neue Infektionen bei Schülern, drei bei Lehrkräften und sechs bei pädagogischen Fachkräften dazu. Deshalb bleibt die Schule nun bis zum 10. Dezember vollständig geschlossen.

18 Grundschulen vollständig geschlossen

Insgesamt 20 Schulen in Dresden sind vom Kultusministerium befristet vollständig geschlossen worden. Darunter zählen 18 Grundschulen und je eine Förder- und Oberschule, in denen sich das Virus über alle Klassenstufen verbreitet hat und von einem unkontrollierten Infektionsgeschehen auszugehen ist.

Hinzu kommen 47 Schulen, die teilweise vom Amt geschlossen werden mussten. Auch hier sind besonders viele Grundschulen betroffen. 27 dieser Einrichtungen sind teilweise geschlossen, weil Klassenzüge oder einzelne Klassen schwer von Coronaausbrüchen getroffen sind. Hinzu kommen fünf Fördereinrichtungen, sieben Oberschulen, sieben Gymnasien und ein Berufsschulzentrum.

Schüler werden dreimal getestet

Die Schüler aller Klassenstufen werden inzwischen wieder dreimal pro Woche getestet. Die Herbstferien liegen mittlerweile fast vier Wochen zurück. In Grundschulen müssen die Schulkinder im Unterricht keine Maske tragen. Möglicherweise treten in diesen Einrichtungen deshalb so viele Quarantänefälle auf. Da die 3G-Regel am Arbeitsplatz gilt, müssen alle Lehrkräfte, die weder geimpft noch genesen sind, täglich getestet werden.

Von Thomas Baumann-Hartwig