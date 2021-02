Dresden

Die Coronatestzentren der Johanniter in Heidenau an der Stadtgrenze zu Dresden und in der Waldschänke Hellerau bieten PCR-Tests für 65 Euro an. Das teilte Johanniter-Sprecherin Sophie Hoch mit. Möglich macht diesen Preis eine neue Kooperation der Johanniter-Unfall-Hilfe im Regionalverband Dresden mit der DKMS Life Science Lab GmbH bei der Durchführung und Auswertung von PCR-Tests.

Das Labor der DKMS übernimmt die Probenanalyse und meldet den Getesteten das Ergebnis. Bisher hatten die Johanniter den sicheren PCR-Test für 150 Euro in Heidenau angeboten.

Carsten Herde, Regionalvorstand der Johanniter Dresden, erklärte: „Für uns ist das Testen von symptomfreien Menschen ein wichtiger Baustein im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Durch die Kooperation können wir jetzt auch die genaueren PCR-Tests einer breiteren Masse der Bevölkerung anbieten.“

„Je mehr Menschen die Möglichkeit haben, sich testen zu lassen, desto stärker werden wir im Kampf gegen das Coronavirus“, betont auch Thomas Schäfer, Geschäftsführer des DKMS Life Science Lab. Das DKMS Life Science Lab ist ein Tochterunternehmen der gemeinnützigen Stammzellspenderdatei DKMS. Im Kampf gegen Blutkrebs werden dort jährlich rund eine Million potenzieller Stammzellspender typisiert. Um zusätzlich Coronatests anbieten zu können, hat das Labor seinen Gerätepark erweitert und kann zugleich bereits vorhandene Kompetenzen und Ressourcen nutzen.

Ein Test ist auch ohne vorherige Terminvereinbarung möglich, jedoch muss dann mit Wartezeiten gerechnet werden, so Sprecherin Koch.

Die Terminvergabe erfolgt vorzugsweise online über www.johanniter.de/coronatest-dresden oder telefonisch unter 0351/20914-44.

Von Thomas Baumann-Hartwig