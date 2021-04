Dresden

Zum Start der Testpflicht an Schulen für alle Schüler liegen jetzt erste Zahlen aus dem Gesundheitsamt Dresden vor. Die Zahl der positiven Fälle ist bislang gering.

Nach den Angaben der Stadt sind dem Gesundheitsamt bis zum Dienstagmittag in vier Fällen positive Tests bei Kindern gemeldet worden. Davon gab es einen positiven Test in einem Hort. Hier gelten zwei Mitarbeiter und 12 Kinder als Kontaktpersonen.

Die übrigen drei Fälle stammen aus Schulen mit jeweils einem positiv getesteten Kind. Die Ermittlungen zur Zahl der Kontaktpersonen liefen zunächst noch. Eine Aufschlüsselung nach Schularten nahm die Stadt nicht vor.

Beteiligungszahlen nicht bekannt

Für Mitarbeiter an Kitas gab es am 12. und 13. April nach den Angaben der Stadt aus neun Kitas positive Testnachweise. Insgesamt handelt es sich um zehn Quellfälle, für die bisher neun Mitarbeiter und 48 Kinder als Kontaktpersonen ermittelt worden sind. Die Prüfungen dauern jedoch an. An Kitas gilt die Testpflicht für das Personal seit Anfang April. Kinder müssen in Kindergarten und Kinderkrippe nicht getestet werden.

Wie viele Personen am Montag für Tests in Frage kamen, ist nicht bekannt. Dresden hat rund 390 Kitas mit etwa 8000 Mitarbeitern. 55 Prozent der Einrichtungen befinden sich in freier Trägerschaft. Allein in den 149 städtischen allgemeinbildenden Schulen lernen rund 50000 Kinder und Jugendliche. Wie viele davon aufgrund der Wechselmodelle an den Schulen am Montag nicht für Tests in Frage kamen ist nicht bekannt.

Quarantänefälle in 18 Kitas und 10 Schulen

Vor den Osterferien bestand die Testpflicht erst ab Klassenstufe 5. Dabei beteiligten sich rund 25000 Schüler an den Tests. 318 Kinder und Jugendliche verweigerten einen Selbsttest.

Insgesamt sind derzeit in Dresden für 18 Kitas 306 und für 10 Schulen 123 Quarantänefälle registriert. Dabei macht die Stadt aber keine Angaben dazu, in welchem Zusammenhang das den Isolationsfällen zugrundeliegende positive Ergebnis festgestellt wurde.

Von Ingolf Pleil