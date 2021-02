Corona-Tests: Das fordert in Dresden der Stadtrat

Dresden

Die Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen, die Linke und SPD fordern in einem interfraktionellen Antrag, allen städtischen Beschäftigten in der Kindertagesbetreuung drei Coronatest pro Woche zur Verfügung zu stellen und die Testung unabhängig von Symptomen zu organisieren. Die gleichen Bedingungen sollen für das Personal der freien Träger gelten. Zudem sollen Richtlinien für die Lüftung von gemeinschaftlich genutzten Räumen in Schulen, Horten und Kindertagesstätten zur Verfügung aufgestellt werden.

Angesichts der von Experten prognostizierten dritten Corona-Welle liege es in der Verantwortung der Landeshauptstadt Dresden, dafür Sorge zu tragen, dass die Öffnung von Kindertagesstätten und Grundschulen nicht zur Gefahr für die Kinder, das Personal oder deren Angehörigen werde. Deshalb müsse das Personal so engmaschig wie möglich und symptomunabhängig getestet werden. Deshalb sollten dem Personal im Eigenbetrieb und bei den freien Trägern Corona-Tests zur Verfügung gestellt werden.

Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) erklärte auf Anfrage der DNN, der Antrag gehe hinter dem zurück, was die Verwaltung bereits veranlasst habe. „Wir haben eine Teststrategie. Der Oberbürgermeister hat am Dienstag den Auftrag erteilt, eine Teststrategie für die gesamte Verwaltung zu entwickeln.“ Eine Vorlage werde dem Stadtrat für die Sitzung am 4. März zur Entscheidung vorgelegt, kündigte Donhauser an.

Von Thomas Baumann-Hartwig