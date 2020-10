Dresden

Corona breitet sich in Dresden wieder stärker aus. 43 Neuinfektionen verzeichnete die Stadt am Mittwoch. Das Gesundheitsamt reagiert mit neuen oder geänderten Vorschriften. Die DNN geben eine Übersicht über Bestimmungen zum Coronatest.

Wer sollte sich testen lassen?

Wer Symptome aufweist, die auf eine Covid-19-Infektion hindeuten, wird durch den Hausarzt oder in der Corona-Ambulanz der Uniklinik getestet. Die Kosten tragen die Krankenkassen. In der Regel erhalten Getestete ihr Ergebnis per SMS am nächsten Tag, wenn es negativ ausfällt. Bei einem positiven Resultat meldet sich das Gesundheitsamt.

Das Amt selbst testet nur im Rahmen von Umgebungsuntersuchungen, also der Nachverfolgung von Kontakten mit Infizierten. Die Behörde meldet sich bei Betroffenen, wenn bei der Umgebungsuntersuchung ein Kontakt der „Kategorie Eins“ festgestellt wird. Das ist ein direkter Kontakt zu einen Infizierten mit einer Dauer von mindestens 15 Minuten. Dazu zählt auch der Aufenthalt in engen Räumen wie bei Schulklassen oder Kita-Gruppen.

Seit dem 1. Oktober müssen sich Personen testen lassen, bevor sie in eine Alten-, Behinderten-, Reha- oder Pflegeeinrichtung eingewiesen werden. Den Test bezahlen Bund und Freistaat.

Wann zahlen die Betroffenen selbst?

Wer keine Symptome hat, aber den Verdacht hegt, infiziert zu sein, kann sich freiwillig testen lassen. Das ist bei Hausärzten oder freien Laboren wie dem Medizinischem Labor Ostsachsen möglich (Tel. 31 40 61 00). Die Kosten trägt allerdings der Getestete. Nach Angaben des Uniklinikums liegen sie bei etwa 150 Euro.

Was sollen Reiserückkehrer tun?

Reiserückkehrer aus ausländischen Risikogebieten, ausgewiesen vom Robert-Koch-Institut (RKI), müssen sich beim Gesundheitsamt melden und sich testen lassen. Die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung schreibt eine 14-tägige Quarantäne vor, die durch ein negatives Testergebnis verkürzt werden kann. Der Test muss 48 Stunden vor oder nach der Einreise gemacht werden. Dieser ist für Rückkehrer bis zu zehn Tage kostenlos.

Noch bis zum 31. Oktober ist der Rachen- oder Nasenabstrich für Einreisende im Testcenter des Dresdner Flughafens möglich. Kehren Urlauber aus einem Nicht-Risikogebiet zurück, zahlen sie den Test selbst.

Was passiert bei einem Test?

Bei einem Coronatest nimmt der Arzt per Wattestäbchen einen schmerzlosen Abstrich im Mund-, Nasen- oder Rachenraum. Das Stäbchen wird in einem Reagenzglas in das Labor geschickt. Dort wird das Erbgut vom Abstrich vervielfältigt und auf die Gensequenz des Virus untersucht

Wo kann man sich hinwenden?

Schlägt die Corona-App Alarm, sollten Betroffene sich mit ihrem Hausarzt in Verbindung setzen. Treten Symptome am Wochenende auf, kontaktieren Dresdner im Notfall den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Nummer 11 61 17.

