Dresden

Die Coronakrise zeigt, wie Körper und Psyche miteinander kollidieren können. Während der Infektionsschutz die Kontaktreduzierung erfordert, rebelliert das soziale Wesen in uns. Eine Arbeitsgruppe um den TU-Professor Philipp Kanske untersucht die Auswirkungen dieses mentalen Spagats. Ihre Studienergebnisse zum Lockdown im Frühjahr lassen erahnen, welche Folgen die aktuellen Maßnahmen haben können.

Herr Professor Kanske, Sie haben die psychischen Auswirkungen der Kontaktbeschränkungen während des ersten Lockdowns untersucht. Wie gut kamen die Menschen durch die Zeit?

Wir haben zwar noch nicht alle Daten ausgewertet, aber was wir heute schon sagen können, ist: Der Mensch kam umso besser durch die Zeit des Lockdowns, je mehr soziale Ressourcen er hatte. Das können enge Freundschaften oder Familienmitglieder sein – zusammengefasst gute Beziehungen. Die Daten zeigen, dass diese wie ein Puffer gegen die Folgen der Maßnahmen im Frühjahr wirkten. Erstaunlicherweise, obwohl die physischen Kontakte aufs Mindeste reduziert wurden. Enge Beziehungen halfen vor allem den Menschen, die schon einmal psychisch krank waren. Wer hingegen keine engen Beziehungen hatte, bei dem nahm der seelische Stress im Laufe des Lockdowns zu. Insgesamt jedoch war die Belastung bei den Studienteilnehmern mit psychischen Vorerkrankungen größer als bei denen ohne. Das hatten wir auch schon vermutet.

Wie äußerten sich diese psychischen Belastungen bei den Betroffenen?

Das konnten Gefühle der Depressivität sein, wenn die Menschen sich niedergeschlagen oder hoffnungslos fühlten. Andere berichteten von gesteigerter Nervosität oder Ängstlichkeit, Konzentrations- und Schlafstörungen. Neben der Gefühls- gibt es auch die Somatisierungsebene, die die körperlichen Symptome umfasst. Das konnten Schmerzen in der Brust, eine gefühlte Atemnot, Zittern, Schwindelgefühle oder ein geminderter Appetit sein.

Ihre Untersuchung lief bis Anfang Juli. Da waren die meisten Beschränkungen bereits passé. Der psychische Stress damit auch?

Das zeigen die Daten leider nicht. Zwar kam der harte Lockdown bereits vorher zum Ende, doch das emotionale Stresserleben blieb bei den Betroffenen relativ konstant. Das kann man jetzt auf verschiedene Weisen interpretieren. Ich denke, es liegt zum einen daran, dass die negativen Gedanken, welche während des Lockdowns entstanden, die Zeit danach anhielten. Eine andere mögliche Erklärung wäre, dass Menschen mit psychischen Vorerkrankungen vielleicht vorsichtiger an die Lockerungen herangingen, soziale Kontakte weiterhin mieden. Vielleicht führten auch die Maßnahmen wie Masketragen und Abstandhalten, die ja weiterhin galten und gelten, dazu, dass die psychische Belastung anhielt.

Gibt es neben den zwischenmenschlichen Beziehungen andere Faktoren, welche die Folgen der Kontaktbeschränkungen abfederten oder verstärkten?

Ja, neben den sozialen Ressourcen spielte auch die soziale Isolation eine Rolle. Damit ist jedoch nicht die reale Isolation gemeint, die der Lockdown ja selbst ausgelöst hat. Vielmehr meint der Begriff das Einsamkeitsempfinden eines Menschen. Manche verbringen ein ganzes Wochenende alleine und fühlen sich keineswegs einsam, andere durchaus. Hier fanden wir ähnliche Ergebnisse wie beim Faktor soziale Ressourcen. Wer sich tendenziell häufiger einsam fühlt, dem setzten die Kontaktbeschränkungen umso mehr zu.

Wer bei der Studie mitgemacht hat: Teilnehmeranzahl: 741 Mittleres Alter: 36 Geschlechterverteilung etwa 50:50 Wohnort: Gesamtdeutschland, Anteil Sachsen etwa 65 Prozent psychische Vorerkrankungen: etwa 27 Prozent (entspricht in etwa der Verteilung in der Bevölkerung) Zeitraum der ersten Umfragerunde: Anfang April bis Anfang Juli 2020

Wie gut ein Mensch mit dem Alleinsein zurecht kommt, liegt ja ein Stück weit auch an dessen Charakter. Welche anderen Eigenschaften spielen eine Rolle?

Neben dem Faktor Einsamkeit untersuchten wir auch, welchen Einfluss Empathie auf das Stressempfinden hatte. Genauer schauten wir uns die emotionale Verbundenheit an, eine Art Unterkategorie der Empathie. Dabei zeigte sich, dass die psychische Belastung bei denjenigen größer war, die sich anderen weniger verbunden fühlten. Das sind Menschen, denen es schwer fällt, sich in andere hineinzuversetzen oder sich von deren Stimmung anstecken zu lassen.

Wie lässt sich das erklären? Man könnte ja meinen, Kontaktreduzierung fällt denjenigen leichter, die sich anderen sowieso weniger verbunden fühlen.

Dass weniger emotionale Verbundenheit mit mehr Belastung einherging, könnte daran liegen, dass diese Menschen aus den wenigen Kontakten während des Lockdowns auch weniger Nutzen für sich ziehen konnten. Personen mit stärkerer emotionaler Verbundenheit profitieren möglicherweise mehr von Kontakten, auch wenn es weniger sind.

Studienteilnehmer gesucht: Um die Folgen des zweiten (Teil-)Lockdowns zu untersuchen, findet seit Kurzem eine Fortsetzung der Studie statt. Hierfür werden noch Teilnehmer ab 18 Jahren gesucht. Nach einer ausführlichen Eingangsbefragung folgen die Fragebögen im Zwei-Wochen-Rhythmus. Das Ausfüllen dauert nicht länger als 20 Minuten. Die Teilnahme an den Folgebefragungen ist freiwillig. Hier geht’s zur Umfrage. (Print: Die Studie ist unter tud.link/7mp9 zu finden.)

Nun befinden wir uns erneut in einem (Teil-)Lockdown, auch wenn die aktuellen Kontaktbeschränkungen kein Vergleich zu den damaligen sind. Besteht die Hoffnung, dass sich der November weniger stark auf die Psyche der Menschen auswirkt?

Ich hoffe es. Doch ich befürchte, dass auch der sogenannte Lockdown light seine psychischen Auswirkungen haben wird. Schließlich zeigen unsere Daten, dass die Belastungen auch nach der Aufhebung der damaligen Maßnahmen fortbestanden. Außerdem wissen wir, dass Depressionen bei vielen Menschen ein saisonales Muster zeigen und im Herbst und Winter zunehmen. Jetzt kombiniert sich diese Tendenz mit einem Lockdown. Möglich, dass das Auswirkungen haben wird.

Neben Ihrer Arbeit als Wissenschaftler sind Sie auch als Psychotherapeut tätig. Welchen Nutzen hat Ihre Studie im Hinblick auf die Behandlung von Menschen mit psychischen Störungen, vor allem in Pandemiezeiten?

Unsere Daten zeigen, auf wen wir den Fokus legen müssen bei der Versorgung. Wenn wir begrenzte Ressourcen haben, und das ist nun mal der Fall, können wir jetzt zielgerichteter schauen – ob es an den sozialen Ressourcen oder an den sozialen Fähigkeiten wie Empathie oder Einsamkeitsempfinden liegt. Dann kann man dort ansetzen. Schließlich wissen wir, dass Dinge wie Empathie zum Teil trainierbar sind. Dass die sozialen Ressourcen so eine starke Schutzwirkung gegenüber den psychischen Belastungen des Lockdowns hatten, sollte uns zudem zu denken geben, wie wir unsere Gesellschaft künftig gestalten wollen. Anstatt einer zunehmenden Individualisierung sollten wir zwischenmenschliche Verbindungen stärken. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, bei der wir vielleicht auch die sozialen Medien kritisch hinterfragen müssen.

Wieso das? Soziale Medien können doch die Verbundenheit zwischen Menschen stärken.

Wir müssen uns fragen, ob sie uns nutzen und reale Kontakte herstellen oder ob sie uns schaden, indem sie zur Abnahme echter Begegnung führen und dazu beitragen, dass der Umgang untereinander schwieriger wird. Es ist ja mittlerweile bekannt, dass Menschen online eher aggressive Verhaltensweisen an den Tag legen, die sie Angesicht zu Angesicht so nicht zeigen würden.

Philipp Kanske ist seit 2017 Professor für Klinische Psychologie und Behaviorale Neurowissenschaft an der Technischen Universität Dresden. Zudem arbeitet er als psychologischer Psychotherapeut.

Von Laura Catoni