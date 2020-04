Dresden

Mundschutzpflicht und Einlasskontrollen: Auf Dresdens größtem Wochenmarkt auf der Lingnerallee werden die Sicherheitsmaßnahmen am Gründonnerstag, 9. April, erhöht. Der gesamte Markt wird eingezäunt und Besucher sind dazu verpflichtet, einen Mundschutz zu tragen. Diesen können sie entweder selbst mitbringen oder am Eingang abholen.

Darüber hinaus wird die Fläche des Markts vergrößert, um Gedränge und das damit verbundene Corona-Ansteckungsrisiko zu verringern. „Nur so stellen wir sicher, dass wir den Lingnermarkt während der Corona-Krise auch weiter offenhalten können“, betont der zuständige Amtsleiter Dr. Robert Franke. Auch auf den kleineren Wochenmärkten der Stadt werden die Schutzmaßmaßnahmen erhöht. Bereits am Mittwoch wurde die Marktfläche am Schillerplatz bis auf den Parkplatz unterhalb des Schillergartens erweitert.

Von awo