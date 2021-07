Dresden

Das Krisenmanagement der Stadtverwaltung in der Coronakrise kommt auf den Prüfstand. Das kündigte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) am Donnerstag vor dem Stadtrat an. „Wir müssen unsere eigene Arbeit hinterfragen. War die Organisation in der Pandemie richtig, welche Entscheidungen haben wir getroffen, waren wir effizient, an welchen Stellen hätten wir nachsteuern müssen?“, nannte der OB die Fragen, die mit externem Sachverstand beantwortet werden sollten.

Kein Grund für Sorglosigkeit

Es gehe darum, Schlussfolgerungen für das Verwaltungshandeln in Krisensituationen zu ziehen und Erkenntnisse für künftige Notlagen wie Pandemien zu gewinnen, so der Oberbürgermeister. Bereits nach dem Jahrhunderthochwasser 2002 sei das Verwaltungshandeln evaluiert worden. Die Ergebnisse hätten zu weitreichenden Veränderungen in der Organisation geführt.

Hilbert erklärte, er sei froh und dankbar, dass sich die Coronazahlen in Dresden nach unten entwickelt hätten. „Das ist eine Atempause zum richtigen Zeitpunkt. Die Dresdner Familien haben sich einen angstfreien Sommerurlaub verdient.“ Gefährliche Mutationen und eine Impfmüdigkeit würden aber für den Herbst nichts Gutes erwarten lassen, mahnte der OB. Es gebe keinen Grund für Sorglosigkeit.

Der Stadtrat tagte am Donnerstag erstmals seit Ausbruch der Pandemie ohne Maskenpflicht in der Messe. Nur wer den Sitzungssaal verlassen wollte, musste sich eine Mund-Nase-Bedeckung aufsetzen.

Von Thomas Baumann-Hartwig