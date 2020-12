Corona: So läuft es in Dresden an den Schulen und Kindertagesstätten

Dresden

In Dresden sind am Mittwoch die Zahlen bei den Quarantänefällen in Schulen wieder etwas gesunken. Dafür befinden sich mehr Kinder und Erzieher aus den Kindertagesstätten als am Dienstag in Quarantäne. Aussagekräftig sind die Zahlen ohnehin nicht, da in vielen Einrichtungen die Ermittlungen der Quarantänefälle noch nicht abgeschlossen sind.

Nach den Angaben der Stadtverwaltung wurden am Mittwoch in Dresden an 67 Bildungseinrichtungen (Dienstag: 67, einschließlich Horte) 1371 Quarantänefälle (Dienstag: 1822) registriert. In 23 Kitas (Kinderkrippe und Kindergarten/ Dienstag: 19) sind 567 Personen (Dienstag: 402) betroffen.

Kitas und Schulen trotz Pandemie geöffnet

Um das gesellschaftliche Leben nicht vollständig zum Erliegen zu bringen, bemüht sich der Freistaat, Schulen und Kitas trotz Corona-Pandemie geöffnet zu halten. Daher kommt es auch in diesen Einrichtungen zu Infektionsfällen bei Kindern und beim Personal und in der Folge zu Quarantänefällen.

Sollten die Infektionszahlen unverändert hoch bleiben oder noch höher steigen, drohen in Kitas und Schulen neue Einschränkungen. Mit der neuen Corona-Schutz-Verordnung, die am 1. Dezember in Kraft getreten ist, werden in Gebieten ab einer Inzidenz von 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und pro Woche verschiedene Maßnahmen wirksam.

Ab einer Inzidenz von 200 an fünf Tagen keine Offenen Konzepte

So wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch im Unterricht ab Klassenstufe 7 für alle Schularten Pflicht. An allen Grundschulen und Förderschulen in Hochinzidenzgebieten wird das Prinzip der festen Klassen eingeführt – ohne Einschränkung des Fächerkanons. Weiterführende Schulen gehen in Absprache mit dem Kultusministerium nach Einzelfallentscheidungen in den Wechselunterricht.

In den Kindertagesstätten werden beim eingeschränkten Regelbetrieb (ab Inzidenzwert 200 über fünf Tage hinweg) Betreuungsgruppen und Betreuungspersonen „strikt“ getrennt. „Offene Konzepte“ sind bis auf weiteres nicht zulässig.

Keine Zahlen über die Coronainfektionen in den Einrichtungen

Die Stadtverwaltung Dresden informiert täglich über den aktuellen Stand in Bereich der Kinderbetreuung und Bildungsstätten. Dabei wird aufgelistet, wie viele Gemeinschaftseinrichtungen und wie viele Personen betroffen sind. Bei Schulen und Kitas erfolgt eine Darstellung der konkreten Einrichtungen auf einer Stadtkarte. Zudem wird die Zahl der Quarantänefälle und die Dauer der Maßnahme genannt. Wie viele Coronainfizierte es an den Dresdner Schulen jeweils gibt, wird nicht dargestellt. In Elternkreisen beispielsweise wird das bedauert, die Stadt verweist aber auf Datenschutzgründe.

Zudem bezieht sich die Anzahl der angegebenen Quarantänefälle auch nur auf Festlegungen im Zusammenhang mit Coronafällen in der jeweiligen Einrichtung. Stehen also Kinder nur deshalb unter Quarantäne, weil es in ihrem Verwandten-, Freundes- oder Bekanntenkreis Coronafälle gibt, tauchen diese Fälle nicht in dieser Statistik auf.

Dresden hat rund 56 000 Plätze in rund 390 Kindertagesstätten (davon rund 25 000 in Horten an den Grundschulen) in städtischer oder freier Trägerschaft sowie etwa 60 000 Schüler allein in den rund 150 öffentlichen Schulen, also den von Land oder Stadt getragenen Einrichtungen. Die Veröffentlichungen der Stadt beziehen jedoch auch alle privaten oder vereinsrechtlich organisierten Bildungseinrichtungen ein – darunter die freien Schulen.

Häufig müssen die Zahlen der von Pandemiefolgen Betroffenen erst noch ermittelt werden. Die konkreten Einrichtungen (Stand: 2. Dezember 2020, 11 Uhr) sind in nachfolgender Übersicht enthalten.

Diese Kitas sind betroffen Kita Rasselbande Klotzsche: 58 Fälle (bis 3. Dezember) Kita Pieschner Kinderinsel: 84 Fälle (bis 7. Dezember) Kita „An der Elbaue“: 22 Fälle (bis 4. Dezember) Kita Sonnenschein (Weinböhlaer Str.): 79 Fälle (bis 10. Dezember) Kita „Kleine Leute – Große Entdecker“: 36 Fälle (bis 4. Dezember) Outlaw gGmbH Kita: Zahlen in der Ermittlung Kita Regenbogen: Zahlen in der Ermittlung Kita SpielWerk: Zahlen in der Ermittlung Zschertnitzer Schwalbennest: 48 Fälle (bis 4. Dezember) Kita Michelangelostraße: 59 Fälle (bis 8. Dezember) Kita Villa Naseweis: Zahlen in der Ermittlung DIS Kinderfreunde e.V. Schlaumäuse: 46 Fälle (bis 11. Dezember) Kita Pünktchen: 16 Fälle (bis 4. Dezember) Kita Tabaluga: 20 Fälle (bis 7. Dezember) Kita Gäste der Buche: 14 Fälle (bis 3. Dezember) Kita Spielhaus e.V.: Zahlen in der Ermittlung Darbohnes Kinderwelt: 20 Fälle (bis 7. Dezember) Kita Krümelkiste: 17 Fälle (bis 9. Dezember) Kita Wiesenfrösche: 8 Fälle (bis 10. Dezember) Kita „Am Westhang“: Zahlen in Ermittlung Kita Leutewitzer Ring: Zahlen in Ermittlung Kinderzentrum Cossebaude: Zahlen in Ermittlung Kinderhaus Leubnitz: Zahlen in Ermittlung Kinderinsel Wittenberger Straße: Zahlen in Ermittlung Quelle: Stadtverwaltung

Diese Schulen sind betroffen 4. Grundschule „Am Rosengarten“: 25 Fälle (bis 3. Dezember) 8. Grundschule: Zahlen in der Ermittlung 19. Grundschule: 21 Fälle (bis 7. Dezember) 19. Grundschule (Hort): 41 Fälle (bis 11. Dezember) 26. Grundschule: Zahlen in der Ermittlung 32. Grundschule: Zahlen in der Ermittlung 43. Grundschule (Riegelplatz 2): 27 Fälle (bis 4. Dezember) 43. Grundschule (Hort, Grimmstraße 44): Zahlen noch in der Ermittlung 50. Grundschule: Zahlen in Ermittlung 56. Grundschule: 29 Fälle (bis 4. Dezember) 59. Grundschule: 149 Fälle (bis 7. Dezember) 70. Grundschule: 9 Fälle (bis 3. Dezember) 80. Grundschule „An der Windbergbahn“: 56 Fälle (bis 4. Dezember) 81. Grundschule: 76 Fälle (bis 11. Dezember) 103. Grundschule: 71 Fälle (bis 8. Dezember) Grundschule Naußlitz (Hort): 27 Fälle (bis 4. Dezember) Grundschule Schönfeld: 43 Fälle (bis 4. Dezember) Universitätsgrundschule: Zahlen in der Ermittlung 25. Oberschule: 8 Fälle (bis 4. Dezember) 55. Oberschule: Zahlen in der Ermittlung 62. Oberschule: 7 Fälle (bis 8. Dezember) 76. Oberschule: 34 Fälle (bis 4. Dezember) 88. Oberschule: 27 Fälle (bis 7. Dezember) 101. Oberschule: 38 Fälle (bis 8. Dezember) 116. Oberschule: 83 Fälle (bis 10. Dezember) 121. Oberschule: 5 Fälle (bis 3. Dezember) 145. Oberschule: Zahlen in der Ermittlung Oberschule Pieschen: 29 Fälle (bis 9. Dezember) Oberschule Weixdorf: 8 Fälle (bis 9. Dezember) Semper Oberschule Dresden: Zahlen in der Ermittlung SRH-Oberschule: Zahlen in der Ermittlung Förderzentrum „A.S. Makarenko“: 14 Fälle (bis 7. Dezember) Förderschule „Am Landgraben: Zahlen in der Ermittlung Förderschule Robinsonschule: Zahlen in der Ermittlung Gymnasium Dreikönigschule: 87 Fälle (bis 4. Dezember) Gymnasium Bühlau: Zahlen in Ermittlung Gymnasium Bürgerwiese: 41 Fälle (bis 8. Dezember) Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium: 62 Fälle (bis 10. Dezember) Hans-Erlwein-Gymnasium: 7 Fälle (bis 3. Dezember) Gymnasium Cotta: Zahlen in der Ermittlung Gymnasium Dresden-Plauen (Terrassenufer): Zahlen in der Ermittlung Bertolt-Brecht-Gymnasium: Zahlen in Ermittlung Gymnasium LEO: Zahlen in Ermittlung St. Benno Gymnasium: Zahlen in Ermittlung Ev. Kreuzgymnasium: 37 Fälle (bis 11. Dezember) BSZ Wirtschaft „ Franz Ludwig Gehe“: Zahlen in der Ermittlung BSZ Dienstleistung und Gestaltung: 31 Fälle (bis 4. Dezember) BSZ für Technik „ G. A. Zeuner“: 20 Fälle (bis 4. Dezember) BSZ für Elektrotechnik: 35 Fälle (bis 9. Dezember) Sprachwerkstatt (Institut für Kommunikation): 9 Fälle (bis 3. Dezember) RailXpert: 2 Fälle (bis 19. Dezember) DRK-Bildungswerk Sachsen: Zahlen in Ermittlung Berufsfachschule für Gesundheit und Sozialwesen: Zahlen in der Ermittlung Loeser Sprachschule: Zahlen in der Ermittlung ISD-Internationale Schule Dresden: Zahlen in der Ermittlung Robotron Bildungszentrum Dresden: Zahlen in der Ermittlung Adolph-Kolping-Schule Dresden: Zahlen in der Ermittlung AFBB Berufsschule Wirtschaft und Technik: 3 Fälle (bis 25. Dezember) Christliches Sozialwerk „ St. Franziskus“: 37 Fälle (bis 4. Dezember) Freie Waldorfschule: Zahlen in der Ermittlung Heinrich-Schütz-Konservatorium: Zahlen in Ermittlung Semper Bildungsakademie Ergotherapeuten: 18 Fälle (bis 3. Dezember) Hoga: 72 Fälle (bis 8. Dezember) DAA Berufsschule Dresden: Zahlen in der Ermittlung Bildungsinstitut des Handels: 14 Fälle (bis 7. Dezember) Freie Evangelische Schule: 25 Fälle (bis 7. Dezember) Quelle: Stadtverwaltung

Von Thomas Baumann-Hartwig