Corona-Schwester in Dresden: Niemand soll die Welt allein verlassen müssen

Die Helme sind eine große Verbesserung, sagt Anika Fried. Nicht für sie. Aber für die Kranken. „Sie haben jetzt die Möglichkeit, in ein freundliches Gesicht zu schauen. Ein Lächeln zu sehen. Die Masken haben ja die Mimik verborgen.“

Sich drei Minuten Zeit nehmen im größten Stress

Stickig ist es auch unter dem Helm in der schweren Schutzkleidung. Am Ende der Schicht sei sie durstig und hungrig, da meist die Zeit fehle zum Essen und Trinken. „Ich gehe fast jeden Tag über meine Grenzen.“ Fünf Nachtdienste habe sie in der vergangenen Woche geleistet, jeden Tag sei es gefühlt etwas stressiger geworden. Weil so viele Menschen auf die Station kommen. Und weil es so vielen Menschen sehr schlecht geht.

Anika Fried arbeitet in der Corona-Notaufnahme des Universitätsklinikums Dresden. Die 27-Jährige hat einen hohen Anspruch an ihre Arbeit: „Ich will mir meine Menschlichkeit bewahren und den Kranken ihre Menschenwürde.“ Das heiße, sich drei Minuten Zeit zu nehmen im größten Stress, um einen schwer Kranken zu beruhigen. „Atmen Sie ruhig und regelmäßig“, sage sie dann zu Patienten, die beatmet werden müssen.

„Das ist, wie frontal im Sturm zu stehen“

Zuerst erhalten die Corona-Patienten Sauerstoff über eine Nasenklemme. „Das ist wie ein heftiger Luftzug“, sagt die Gesundheits- und Krankenpflegerin, die regelmäßig die Blutgase kontrolliert. Verschlechtern sich die Werte, bekommen die Kranken Sauerstoff über eine Maske, die sehr eng am Kopf fixiert wird. „Das ist unangenehm. Die Maske drückt, und der Sauerstoff kommt mit großem Druck. Das ist, wie frontal in einem Sturm zu stehen.“

Manche Patienten bekommen Angst, einige reagieren panisch. Sie sind bei vollem Bewusstsein, können aber unter der Maske schlecht sprechen. Ein Streicheln, ein Lächeln hilft ihnen, besser mit der Situation klarzukommen. Der Helm macht es möglich. Und eine Schwester wie Anika Fried, die sich Zeit nimmt. Auch wenn ihre Mahlzeit auf der Strecke bleibt.

Familien schicken Nachrichten und Fotos

Viele Patienten haben ein Handy. Aber es fehlt die Kraft, die Botschaften der Angehörigen zu lesen, die Kraft spenden sollen. „Dann übernehmen wir das und lesen die Nachrichten vor. Es ist schön zu sehen, wie viel Unterstützung die Familien schicken. Die einen senden jeden Morgen einen Gruß, die anderen schicken Fotos und Videos.“ Das gebe den Menschen die Kraft, den Kampf nicht aufzugeben.

Patienten ohne Anhang gehe es meistens schneller schlechter als Menschen, die viel Zuwendung von außen erhalten. „Wer niemanden hat, gibt sich oft auf“, weiß die Gesundheits- und Krankenpflegerin, die ein großes Ziel verfolgt: Niemand auf der Station soll die Welt einsam verlassen. „Ich habe meinen Beruf gelernt, weil ich Gesundheit fördern und Menschen helfen will. Ich helfe auch, wenn ich einen Sterbenden in seinen letzten Momenten begleite.“

Angehörige von Sterbenden dürfen auf Station

Sie bemühe sich, trotz Stress nicht in Routine zu verfallen und nur noch abzuarbeiten. Rituale würden ihr dabei helfen. Wenn ein Mensch gestorben sei, spreche sie weiter mit ihm und öffne die Fenster. Sie glaube daran, dass nach dem Tod nicht alles dunkel ist, dass ein Verstorbener auch nach dem Tod noch etwas verstehen kann. „Jetzt haben Sie es geschafft und können ihren Frieden finden“, sage sie dann meist.

Angehörige von Sterbenden dürfen inzwischen zwar auf die Station, jedoch gehört dieser Umstand weiterhin zur Ausnahme. Bevor sie das Zimmer betreten, werden die Angehörigen durch das Pflegepersonal in eine Schutzmontur gekleidet. Angehörige von Verstorbenen dürfen auch in Würde Abschied nehmen im Klinikum. „Wir bahren die Menschen in ihrem Zimmer auf und lassen ihren engsten Verwandten die Zeit, sich zu verabschieden.“

Das Selbstbewusstsein ist gewachsen

Es helfe ihr, sich nach dem Dienst die Probleme von der Seele reden zu können, sagt Anika Fried. Ihr Freund sei ihr dabei eine große Hilfe und spende ihr Kraft. „Ich bemühe mich, meine Probleme nicht in mich hineinzufressen, sondern nach außen zu tragen. Es gibt auch immer ein paar Kollegen, mit denen ich reden kann.“

Was kommt, wenn die Pandemie vorbei ist? Anika Fried absolviert ein berufsbegleitendes Studium an der Evangelischen Hochschule in Praxisentwicklung Pflege, wird ihren Bachelor ablegen. „Was danach wird, weiß ich noch nicht. Aber ich weiß, dass mein Selbstbewusstsein gegenüber Ärzten gewachsen ist.“ Pflegerinnen und Pfleger seien mittlerweile immer mehr dazu in der Lage, mit Ärzten auf professioneller Augenhöhe zu kommunizieren.

Bewusst für die Impfung entschieden

Die schwere Schutzkleidung wird Anika Fried noch lange begleiten, schätzt sie. Zwar hat sie sich schon am 28. Dezember gegen Corona impfen lassen, am 19. Januar steht der zweite Termin an. „Ich hatte einen Tag, an dem ich etwas schlapp war“, schildert sie mögliche Nebenwirkungen der ersten Impfung. Sie habe sehr genau Vor- und Nachteile abgewogen und sich für die Impfung entschieden. Aber auch wenn sie selbst gegen das Virus immun werde, müssten die Patienten geschützt werden vor Personen, die das Virus übertragen könnten. Immerhin können die Kranken in Gesichter schauen. Dank der Helme.

Von Thomas Baumann-Hartwig